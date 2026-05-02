Prev
Next
હોમGujaratBreaking News : ધોરણ-12 અને ધોરણ-10 ના પરિણામની તારીખ જાહેર થઈ

Breaking News : ધોરણ-12 અને ધોરણ-10 ના પરિણામની તારીખ જાહેર થઈ

GSEB SSC HSC Result 2026 Date Declared : ગુજરાતમાં બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ આતુરતાથી જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે ખબર આવી ગઈ છે. ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 ના બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખ આવી ગઈ છે, જાણો ક્યારે પરિણામ જાહેર થશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 02, 2026, 12:32 PM IST
  • બોર્ડની પરીક્ષા આવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિણામનો દિવસ આવી ગયો
  • 4 મેના રોજ ધોરણૃ-12 અને 6 મેના રોજ ધોરણ-10 ની પરીક્ષાનું પરિણામ આવશે
  • પરિણામ બાદ એડમિશનની પ્રોસેસ વિદ્યાર્થીઓ શરૂ કરી શકશે

Trending Photos

Gujarat Board Result 2026 : ફેબ્રુઆરી-માર્ચ મહિનામાં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 ની પરીક્ષાઓના પરિણામની તારીખ આવી ગઈ છે. ધોરણ 12 સાયન્સ અને ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ સોમવારે 4 મેના રોજ જાહેર થશે. તો ધોરણ-10 નું પરિણામ 6 મેના રોજ જાહેર થશે. 

2 મે અને 4 મેના રોજ પરિણામ
ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનામાં બોર્ડની પરીક્ષા લેવાઈ હતી. ગુરાતમાં કુલ 15.28 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી. ત્યારે હવે પરીક્ષાના દોઢ મહિના બાદ પરિણામની તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ધોરણ-10 નું પરિણામ 6 મે, બુધવારના રોજ જાહેર થશે. તો ધોરણ-12 માં સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 4 મે, સોમવારના રોજ જાહેર થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ વર્ષે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા
ધો.10 માં કુલ 907175 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી
769994 નિયમિત વિદ્યાર્થી, 19825 ખાનગી, 70702 રિપીટર, 5386 ખાનગી રિપીટર અને 41286 પૃથ્થક વિદ્યાર્થી હતા
ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહ માટે કુલ 501286 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી
437279 નિયમિત, 35174 ખાનગી, 15813 રિપીટર, 7873 ખાનગી રિપીટર અને 5147 પૃથ્થક વિદ્યાર્થી નોંધાયા હતાં.

પરિણામ આવતા જ એડમિશન પ્રોસેસ શરૂ થશે 
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરી માર્ચ માં ધોરણ 12 ની પરીક્ષા યોજવામાં આવી હતી. ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 1 લાખ થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 5 લાખ થી વધુ વિધાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. ધોરણ-12 નું પરિણામ જાહેર થતાં કોલેજની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો પણ પ્રારંભ થશે. 

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
breaking newsBoard Exam Resultબોર્ડનું પરિણામ

Trending news