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તારીખવાર આગાહી: આ 8 દિવસ ગુજરાતમાં આવશે અણધાર્યો અને તોફાની વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની મોટી ચેતવણી

Gujarat Weather : ગુજરાતના મૌસમ વૈજ્ઞાનિકની આગાહી સાચી પડે કે ના પડે પણ અંબાલાલ પટેલની આગાહી ભાગ્યે જ ખોટી પડે... હવામાન વિભાગ ટેકનોલોજીને આધારે પૂર્વાનુમાન કરે છે પણ અંબાલાલ પટેલ દાયકાઓથી મળેલા જ્ઞાન અને ભડલી વાક્યો, નક્ષત્રો અને આકાશમાં થતા ફેરફારોને આધારે આગાહી કરે છે. આગામી દોઢ મહિના માટે અંબાલાલ પટેલે તારીખ પ્રમાણે ક્યારે વરસાદ પડશે અને ક્યારે નહીંની આગાહી કરી છે હવે સમય જ બતાવશે કે આ આાગીહી કેટલી સાચી પડે છે અને કેટલી ખોટી? 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 10, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:35 PM IST
તારીખવાર આગાહી: આ 8 દિવસ ગુજરાતમાં આવશે અણધાર્યો અને તોફાની વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની મોટી ચેતવણી

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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