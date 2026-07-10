/તારીખવાર આગાહી: આ 8 દિવસ ગુજરાતમાં આવશે અણધાર્યો અને તોફાની વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની મોટી ચેતવણી

Ambalal Patel Weather Forcast : ગુજરાતમાં અલનીનોની અસર રહેશે અને વરસાદ ઓછો રહેશેની આગાહીઓ વચ્ચે જુલાઈના પ્રથમ સપ્તાહમાં ધમાકેદાર વરસાદ વરસ્યો છે. સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના તો હાલ બેહાલ છે. જ્યાં ઓછા વરસાદની આગાહી હતી એવા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના હાલ ખરાબ છે પણ એ ના ભૂલો કે અલનીનો હવે બદલો લેવા માટે રિટર્ન થઈ રહ્યું છે.
જુલાઈના આ 10 દિવસમાં હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા 'અલ નીનો' ના કારણે દેશભરમાં મોન્સૂન બ્રેકની ચેતવણી અપાઈ છે, ત્યારે બીજી તરફ ગુજરાતના પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) બંનેએ જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિના માટે તારીખો સાથે મહત્વની આગાહીઓ કરી છે.
ગુજરાતમાં ક્યારે વરસાદ બંધ રહેશે અને કઈ તારીખથી નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે, જાણી લો આ રહી સંપૂર્ણ વિગતો જે તમારે એડવાન્સમાં પ્લાનિંગ કરવા માટે કામ લાગશે...
1. ૧0 થી 13 જુલાઈ : વરસાદમાં મોટો બ્રેક (હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ)
IMD અને અંબાલાલનો એક સમાન સૂર : બંગાળની ખાડીનું લો-પ્રેશર નબળું પડતાં ૧૦ જુલાઈથી ૧૩ જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પર વિરામ રહેશે. આ સમયે વરસાદ થવાની સંભાવના ઘણી જ ઓછી છે.
કેવું રહેશે વાતાવરણ?: આ દિવસો દરમિયાન ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં 'વરાપ' નીકળશે, તમે વાવણીની તૈયારીઓ કરી શકો છે. ભેજનું પ્રમાણ વધશે અને બફારો અનુભવાશે. માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા હળવા ઝાપટાં પડી શકે છે. ખેડૂતો માટે આ સમય વરસાદ બાદ વરાપનો હોવાથી ખેડૂતો તૈયારીઓ કરી શકે છે.
2. ૧૩ થી ૧૭ જુલાઈ: વરસાદનો 'સેકન્ડ રાઉન્ડ' (અંબાલાલ પટેલની આગાહી)
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, અલ નીનોની લાંબાગાળાની ચિંતા વચ્ચે પણ જુલાઈમાં વરસાદ સંપૂર્ણ બંધ નહીં થાય. જોકે, આ વરસાદ એવો ભારે પણ નહીં હોય આ વરસાદની ટકાવારી છૂટાછવાયા વરસાદની હશે.
3. ૨૭ થી ૩૦ જુલાઈ: જુલાઈનો ત્રીજો સ્પેલ
અંબાલાલ પટેલે જુલાઈના અંત માટે પણ તારીખ જાહેર કરી છે. તેમના અનુમાન પ્રમાણે, ૨૭ થી ૩૦ જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનું વધુ એક વરસાદી ચક્ર સક્રિય થશે, જે મધ્યમથી ભારે વરસાદ લાવી શકે છે. જોકે, બંગાળની ખાડીમાંથી ઉદ્ભવેલી સિસ્ટમ પર મોટો મદાર રહેશે.
4. ૧ થી ૮ ઓગસ્ટ: અણધાર્યો અને તોફાની વરસાદ
ચોમાસાની આ સિઝનમાં ઓગસ્ટ મહિનો ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મહત્વનો સાબિત થશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ૧ થી ૮ ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાતમાં અણધાર્યો, તોફાની અને ભારે વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ સ્પેલ આખા રાજ્યને સાર્વત્રિક રીતે આવરી લેશે.
આ સમયે તમારે સાચવવાની જરૂર પડશે. સરકારી તંત્ર પણ આ સમયે એડવાન્સમાં તૈયારી કરી લે એ જરૂરી છે. શહેરોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. આ સમય કોરો હોવાથી તંત્ર પોતાની તૈયારીઓને મજબૂત કરી શકે છે. ખેડૂતો માટે વાવણી બાદ આ સમય સારો રહેશે.
5. સપ્ટેમ્બર મહિનો : 'અલ નીનો' નો અસલી રંગ દેખાડશે
IMD અને અંબાલાલ પટેલ બંને સપ્ટેમ્બર મહિનાને લઈને ચિંતિત છે. સૌથી આકરી કસોટી આ સમયની છે. તંત્ર અને અંબાલાલ પટેલે આ સમયે અલનીનોની અસર રહેશે તેવી આગાહી કરી છે. આ સમયે પાકને વરસાદની જરૂર હોય છે. જો પાણી ના મળ્યું તો પાકની વૃદ્ધિને સીધી અસર પડશે. જે દેશમા કૃષિ અર્થતંત્રને મોટી અસર કરશે.