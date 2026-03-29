વડોદરાના રાજકારણમાં નવો વળાંક : ભાજપના એક સમયના દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રી કોંગ્રેસમાં જોડાયા

Madhu Srivastava Daughter Neelam Srivastava Join Congress : વડોદરાના વાઘોડિયાના પૂર્વ MLA મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રી નિલમ શ્રીવાસ્તવ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. નિલમ શ્રીવાસ્તવની સાથે તેમના પતિ ધનંજય શ્રીવાસ્તવ પણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. અમિત ચાવડાએ ખેસ પહેરાવીને કોંગ્રસમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. ત્યારે હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા વડોદરાના રાજકારણમાં નવાજૂની જોવા મળી છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:44 AM IST
  • કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ નિલમ શ્રીવાસ્તવને ખેસ પહેરાવીને કોંગ્રેસમાં આવકાર્યા
  • સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા નિલમ શ્રીવાસ્તવનું કોંગ્રેસમાં જવાથી શું બદલાવ આવશે?
  • અમિત ચાવડાએ કહ્યું, ભાજપના શાસનથી ત્રસ્ત અનેક લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે

Gujarat Politics : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જ વડોદરાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ભાજપના એક સમયના દબંગ અને બાહુબલી ધારાસભ્યની છાપ ધરાવતા મધુ શ્રીવાસ્તવના દીકરી નિલમ શ્રીવાસ્તવ તેમના પતિ સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. આ સાથે જ વડોદરામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા થયેલી નવાજૂની નવો વળાંક લેશે. 

પતિ સાથે નિલમ શ્રીવાસ્તવ કોંગ્રેસમાં 
વાઘોડિયાના ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવના પુત્રી કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા નિલમ શ્રીવાસ્તવ કોંગ્રેસમાં જોડાતા છે. કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ ખેસ પહેરાવી તેમને કોંગ્રેસમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. તો નિલમ શ્રીવાસ્તવના પતિ ધનંજય નિગમ પણ તેમની સાથે કોંગ્રેસમાં જોડાયા. 

મધુ શ્રીવાસ્તવની ટિકિટ ભાજપે કાપી હતી 
ઉલ્લેખનીય છે કે, મધુ શ્રીવાસ્તવ વર્ષ 1995 થી 2022 સુધી વાઘોડિયા બેઠક પર ભાજપના ધારાસભ્ય રહ્યા હતા. વર્ષ ૨૦૨૨માં ભાજપે ટિકિટ કાપતાં તેમણે ભાજપથી છેડો ફાડ્યો હતો. તેમની છાપ આજે પણ દબંગ નેતા તરીકેની છે. ભાજપમાં તેમનું સારું એવું વર્ચસ્વ પણ રહ્યું હતું. જોકે ભાજપ સામે જ અનેકવાર બળવાખોરી કરતા તેમનું કદ ઘટતું જઈ રહ્યું હતું. જેના બાદ ભાજપે તેમની ટિકિટ કાપી હતી. પહેલા તેમના પુત્રને ભાજપની ટિકિટ ન મળી, તેના બાદ તેમની પુત્રીની ટિકિટ પણ ભાજપે કાપી નાંખી હતી. વાઘોડિયાની ગોરજ બેઠક પરથી મધુ શ્રીવાસ્તવની પુત્રી નીલમ શ્રીવાસ્તવે ટિકિટ માંગી હતી, પરંતુ ભાજપે ગત વિધાનસભામાં નિલમ શ્રીવાસ્તવની ટિકિટ કાપી હતી. શ્રીવાસ્તવે આ પહેલા પણ ભાજપ સામે બળવો કરીને તાલુકા પંચાયતમાં પોતાની પેનલ ઉભી રાખી હતી પણ તેમના 3 ઉમેદવારો જ જીતી શક્યાં હતાં. મધુ શ્રીવાસ્તવના કારણે વાઘોડિયા તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસને સતા મળી તેવી રજૂઆત પણ પક્ષને કરાઈ હતી. 

 

વડોદરામાં પારદર્શક શાસન સ્થાપવાનું અમિત ચાવડાનુ વચન છે
તો બીજી તરફ અમિત ચાવડાએ નિલમ શ્રીવાસ્તવને કોંગ્રેસમાં આવકારતા કહ્યું કે, ભાજપના શાસનથી ત્રસ્ત અનેક લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. કમિશન કમલમ અને કૌભાંડની સત્તાથી મુક્તિ માટે લોકો કોંગ્રેસ તરફ વળ્યા છે. ભાજપના ભ્રષ્ટાચારી શાસકોની ગુનાહિત બેદરારીને કારણે વડોદરામાં દર વર્ષે પૂર આવે છે. તારાજી સામે વડોદરાના નાગરિકોની વાત કોઈ સાંભળતું નથી. હરણી બોટકાંડ માટે વડોદરા મનપાની નીતિ જવાબદાર છે. હરણી બોટ કાંડ અંગે ભાજપના કોર્પોરેટરે સવાલ કર્યો તો તેને પાર્ટી છોડવી પડી. વડોદરાના સત્તા બેઠકમાં લોકો સવાલ કરે તો તેમને પાર્ટીમા દૂર કરવામાં આવે છે. વડોદરા અલગ અલગ વિસ્તારમાં ભ્રષ્ટાચારથી ત્રસ્ત લોકોએ કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. વડોદરા અને આખા ગુજરાતમાં હવે પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. વડોદરામાં પારદર્શક શાસન સ્થાપવાનું અમિત ચાવડાનુ વચન છે. 

તો બીજી તરફ, કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલના ભાજપ દ્વારા વખાણની લઈને અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, ભાજપની સરકાર હોવા છતાં મુખ્યમંત્રી કે મંત્રીના વખાણ થઇ શકતા નથી. બધી જગ્યાએ કોગ્રેસના વખાણ કરવા સિવાય ભાજપ પાસે વિકલ્પ નથી. કોંગ્રેસે બનાવેલી યોજના અને કાયદાને પહેલાં ક્રિટિસાઇઝ કરે અને પછી નામ બદલી અમલ કરે. હાલ ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદ અને ગેંગ વોર ચાલે છે. ભાજપનો એવો કોઇ નિર્ણય યોજના કે શાસન નથી જેથી તેમના વખાણ થાય. ભાજપને કોંગ્રેસના લોકો યાદ કર્યા વિના છૂટકારો નથી. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

