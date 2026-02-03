ગુજરાતના રાજકારણમાં નવાજૂની થશે! દેવાયત ખવડની જિગ્નેશ કવિરાજને કરી ચૂંટણી લડવા અપીલ
Devayat Khavad On Jignesh Kaviraj : ડાયરાના મંચ પર લોક કલાકાર દેવાયત ખવડે જિગ્નેશ કવિરાજને ગુજરાતના રાજકારણમાં આવવા અપીલ કરી અને સાથે જ સમર્થન આપવાની પણ વાત કરી
Gujarat Politics ; રાજકારણ અને ડાયરાના કલાકારોનો તાલમેલ નવો નથી. ગુજરાતમાં અનેક કલાકારો રાજકારણમાં આવવા થનગનાટ કરી રહ્યાં છે. વિક્રમ ઠાકોરનું ઉદાહરણ તો તાજુ જ છે. આવામાં ડાયરાના વધુ એક કલાકારની રાજકારણમાં આવવાની વાત સામે આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેરાલુમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં ડાયરા દેવાયત ખવડે જિગ્નેશ કવિરાજને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતરવા માટે ખુલ્લુ સમર્થન આપવા અપીલ કરી.
વાત ખેરાલુના એક ડાયરાના કાર્યક્રમની છે. જ્યાં ગુજરાતના કલા જગતના બે દિગ્ગજ કલાકારો દેવાયત ખવડ અને જિગ્નેશ કવિરાજ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં ભારે જનમેદની વચ્ચે દેવાયત ખવડે કહ્યું હતું કે, જિગ્નેશ કવિરાજે રાજકારણમાં આવવું જોઈએ.
આ ઉપરાંત દેવાયત ખવડે એવી પણ વાત કરી હતી કે, જો જિગ્નેશ કવિરાજ ચૂંટણી લડે તો તેમના પ્રચાર માટે માટે તેઓ પોતે મેદાનમાં ઉતરશે. તેમજ જિગ્નેશ કવિરાજને તમામ પ્રકારનો સહકાર આપશે.
હવે વાત જિગ્નેશ કવિરાજની કરીએ તો, જિગ્નેશ કવિરાજ પોતે પણ સક્રિય રાજકારણમાં આવવા માંગે છે. વર્ષ 2022 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેઓએ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભર્યું હતું. પરંતું બાદમાં કોઈ કારણોસર તેઓએ પોતાનું ફોર્મ પરત ખેંચી લીધું હતું. આમ, જો 2027ની ચૂંટણીમાં જો જિગ્નેશ કવિરાજ ચૂંટણી લડે તો નવાઈ નહિ.
જોકે, દેવાયત ખવડના આ સમર્થન બાદ હાલ જિગ્નેશ કવિરાજના ચાહકોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. દેવાયત ખવડની આ વાત પર કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જાગ્યો હતો.
ગુજરાતના અનેક કલાકારો રાજકારણમાં પોતાનું નસીબ અજમાવી ચૂક્યા છે. તો કેટલાક આવવા માંગે છે. હાલમાં જ ગુજરાત કલાકાર વિક્રમ ઠાકોર પણ કોઈ પાર્ટી ટિકિટ આપે તો ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક છે તેવું જાહેરમાં કહી ચૂક્યા છે.
