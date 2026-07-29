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ગુજરાતમાં મોતના વાયરસનો કાળો કહેર; વધુ બે ભૂલકાંઓની જિંદગી છીનવાઈ, બનાસકાંઠા અને મહેસાણામાં શોકની કાલિમા

Chandipura virus outbreak: રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના લીધે વધુ બે બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. બનાસકાંઠામાં 3 વર્ષીય બાળક તો મહેસાણામાં એક બાળકીનું મોત નિપજ્યું છે. ચાંદીપુરાને લઈને આરોગ્ય વિભાગ હરકતમાં આવું ગયું છે. વાયરસના વધતા સંક્રમણ વચ્ચે વધુ બે માસૂમ બાળકોના મોત નિપજતા આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:43 AM IST
ગુજરાતમાં મોતના વાયરસનો કાળો કહેર; વધુ બે ભૂલકાંઓની જિંદગી છીનવાઈ, બનાસકાંઠા અને મહેસાણામાં શોકની કાલિમા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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