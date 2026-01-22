Prev
ડેડીયાપાડાના TDO ના લગ્નજીવનમાં તિરાડ પડી, પત્નીને મારઝૂડ કરી 50 લાખ દહેજ માંગ્યાનો આક્ષેપ

Dediyapada TDO Accused Of Dowry Abuse : ડેડીયાપાડાના TDO ફરી વિવાદમાં આવ્યા છે. પત્નીએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, SDM હોવાનું કહી લગ્ન કર્યા, 50 લાખ દહેજ-સૃષ્ટિ વિરુદ્ધના કૃત્યના આક્ષેપો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:42 PM IST

Narmada News : નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી એટલે કે TDO જગદીશ સોની ફરી એકવાર વિવાદોના વંટોળમાં ફસાયા છે. આ વખતે વિવાદ કોઈ સરકારી કામગીરીનો નહીં, પરંતુ તેમના અંગત લગ્નજીવનનો છે. લગ્નના ગણતરીના મહિનાઓમાં જ મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો છે, જ્યાં પત્નીએ પતિ પર 50 લાખના દહેજ અને અન્ય મહિલા સાથેના સંબંધોના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તો જગદીશ સોનીએ પણ આરોપ લગાવ્યો કે પત્નીએ તેમની વૃદ્ધ માતા પર હુમલો કર્યો હતો, જે અંગે ચાર મહિના પહેલા રાજપીપળા પોલીસમાં ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી. હાલ તો પત્ની ફરી ઘરે આવવા તૈયાર છે, પરંતુ TDO જગદીશ સોનીએ હવે સાથે રહેવાનો સાફ ઇન્કાર કરી દીધો છે. એક ઉચ્ચ અધિકારીના ઘરનો આ કલેશ હવે કાયદાકીય લડાઈમાં ફેરવાયો છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે પોલીસ તપાસમાં સત્ય શું બહાર આવે છે.

ડેડીયાપાડાના ટીડીઓના લગ્નજીવનમાં તિરાડ પડી,પત્નીને મારઝૂડ કરી 50 લાખ દહેજ માંગ્યાનો પત્નીનો આરોપ છે. ડેડીયાપાડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી જગદીશ સોની ફરી એકવાર વિવાદમાં આવ્યા છે. આ વખતે પોતાના જ લગ્ન જીવન ને લઈને મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. બંને પક્ષે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો થઇ રહ્યાં છે. પત્ની પ્રિયંકાએ રાજસ્થાનમાં પતિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. જ્યારે પતિ જગદીશ સોનીએ તેને માર મારી 50 લાખ રૂપિયા પિયરમાં દહેજની માંગણી કરી માર માર્યો હોવાની ફરિયાદ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

ટીડીઓ જગદીશ સોનીના લગ્ન બાદ રાજસ્થાનના રિવાજો સામે મૂકી વારંવાર પિયર જવું અને રોકડ રૂપિયા, સોનાના ઘરેણાંની માંગણી કર્યાનો આક્ષેપ કરાયા છે. ઘરમાં કોઈ પણ કામગીરી ના કરી સાસુને માર મારતી હોવાની ફરિયાદ ચાર મહિના પહેલા ટીડીઓના માતા અને સાસુ જશોદા દ્વારા રાજપીપળા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરાઈ હતી.

ખાનગી મેરેજ બ્યુરો માધ્યમથી જગદીશ સોનીના લગ્ન રાજસ્થાનની પ્રિયંકા સાથે થયા હતા. જગદીશ સોનીની પત્નીએ પોલીસ પર પણ આરોપ લગાવ્યા છે કે, રાજપીપળામાં FIR કરી હતી, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. જગદીશ સોની અન્ય મહિલા સાથે અફેર હોવાથી મને માર મારી કાઢી મુકવાના ષડયંત્ર કરે છે. મારી ઈચ્છા વિરૂદ્ધ મારી સાથે જબજસ્તી સંબંધ બનાવી વીડિયો બનાવ્યો છે. 20 ઓક્ટોમ્બર 2025 થી મને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી આરોપ પણ લગાવ્યો. 

તો પત્નીના આક્ષેપ અંગે જગદીશ સોનીએ કહ્યું કે, મેરેજ બ્યુરોના માધ્યમથી અમે મળ્યા હતા, 2025 લગ્ન કર્યા હતા. ઓડિયો વીડિયો છે કોઈ વસ્તુ અમે લીધી નથી. ફર્નિચરથી લઈ અમે આપતા પણ કોઈ અમે કોઈ વસ્તુ લીધી નથી કે અમે માંગી નથી. મારી પત્ની રાજસ્થાનની છે અને રાજસ્થાનમાં રિવાજો કહીને સોનાની માંગ મારા માતા પાસે કરતા હતા. મારી મમ્મીને કહેતા હતા કે મારો પતિ કમાય છે તો મારા પતિનું હું જ વાપરું, તમે બધા શું કામ વચ્ચે પડે છે એમ કહીને મારી મમ્મી સાથે ઝઘડો કરતી હતી. મારી એન્જોગ્રાફી થઈ હતી અને હું મારા રૂમમાં સૂતો હતો. ત્યારે નાની વાતમાં ઝઘડો કરી મારી માતાને રૂમમાં જાય અંદરથી દરવાજો બંધ કરી તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓના કુટુંબીજનો આવ્યા હતા અને મારી પત્ની તેમની મરજીથી અહીંથી ગયા છે. અમારા પર જે આક્ષેપ કરે છે તે ખોટા છે. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

