/ડીસામાં 542 કરોડનું બનશે ‘ડેઝર્ટ ઝૂ’: એશિયાનું પ્રથમ ડેઝર્ટ-થીમ આધારિત નાઇટ સફારી અને ઝૂ, 2700 પ્રાણીઓનું બનશે નવું સરનામું!

Asia First Desert themed Night Safari and Zoo: ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં ટૂંક સમયમાં એશિયાની પ્રથમ ડેઝર્ટ-થીમ (રણ-આધારિત) નાઇટ સફારી અને ઝૂનું નિર્માણ થશે. આ ઝૂમાં લગભગ 83 પ્રજાતિના 2,700 પ્રાણીઓનો વસવાટ હશે. સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી (CZA) તરફથી મંજૂરી મળ્યા બાદ એશિયાના પ્રથમ ડેઝર્ટ-થીમ વાળા ડ્રાઇવ-થ્રુ નાઇટ સફારી અને ઝૂઓલોજિકલ પાર્કના નિર્માણનો માર્ગ સાફ થઈ ગયો છે. આ પ્રોજેક્ટ જૂના ડીસામાં લગભગ 103 હેક્ટર સરકારી જમીન પર વિકસાવવામાં આવશે.
ગુજરાતના વન મંત્રીએ આપી માહિતી
ગુજરાતના વન મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ આ પ્રોજેક્ટની માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, આ યોજનાને CZA ની માર્ગદર્શિકા (ગાઇડલાઇન્સ) હેઠળ તૈયાર કરવામાં આવી છે અને તેનો અંદાજિત ખર્ચ ₹542.14 કરોડ છે. રાજ્ય સરકારની યોજના મુજબ આ પાર્કમાં લગભગ 83 પ્રજાતિના 2,700 દેશી અને વિદેશી પ્રાણીઓ તેમજ પક્ષીઓને રાખવામાં આવશે. આ પાર્કનું સૌથી મોટું આકર્ષણ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો ધરાવતી નાઇટ સફારી હશે, જ્યાં પ્રવાસીઓ રાત્રિ દરમિયાન સક્રિય રહેતા વન્યજીવોને નજીકથી જોઈ શકશે.
પાંચ ખાસ પાંજરા/એન્ક્લોઝર બનાવવામાં આવશે
આ યોજનામાં અલગ ડે ઝૂ (દિવસ માટેનું ઝૂ) સાથે નાઇટ સફારી માટે પાંચ વિશેષ પાંજરાં બનાવવામાં આવશે. ગુજરાતના પ્રિન્સિપલ ચીફ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ્સ (વાઇલ્ડલાઇફ) અને ચીફ વાઇલ્ડલાઇફ વોર્ડન ડૉ. જયપાલ સિંહે જણાવ્યું કે સમગ્ર પાર્કની ડિઝાઇનમાં રણની પરિસ્થિતીકીય પ્રણાલી (ઇકોસિસ્ટમ)નું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. અહીં કુદરતી શુષ્ક લેન્ડસ્કેપ વિકસાવવામાં આવશે.
પાર્કમાં ચિંકારા, કાળિયાર (બ્લેકબક), ભારતીય જંગલી ગધેડો (ઘુડખર), એશિયાટીક સિંહ અને દીપડા જેવી મુખ્ય પ્રજાતિઓ હશે. આ ઉપરાંત ભારતીય સાબરમતી શાહુડી (ઇન્ડિયન પોર્ક્યુપાઇન), ભારતીય સસલું, શેળો (હેજહોગ), રણનું સસલું, સ્લોથ બિયર (રીંછ), ઇન્ડિયન ક્યારાકલ (હેણોતરો), ભારતીય વરુ, શિયાળ, ઝરખ અને ભારતીય રણની લૂમડી પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
તૃણભક્ષી અને માસાંહારી જીવો માટે અલગ-અલગ વિભાગ
પાર્કમાં તૃણભક્ષી (શાકાહારી) અને માંસાહારી જીવો માટે અલગ-અલગ એન્ક્લોઝર, એવિયરી (પક્ષીઘર), રેપ્ટાઇલ હાઉસ (સરિસૃપ ઘર), બટરફ્લાય પાર્ક અને ઇન્ટરપ્રિટેશન સેન્ટરની સુવિધા હશે. પ્રવાસીઓ માટે ફૂડ કોર્ટ, સ્મૃતિચિહ્ન (સોવેનિયર) દુકાન અને ગોલ્ફ કાર્ટ સર્વિસ પણ ઉપલબ્ધ કરાવવાની યોજના છે. આ ઉપરાંત રેપ્ટાઇલ સફારી, રેઇનફોરેસ્ટ બાયોમ અને એક્વેરિયમ પણ વિકસાવવામાં આવશે.
આફ્રિકન રણની પ્રજાતિઓ પણ અહીં આકર્ષણ વધારશે, જેમાં એંગોલન જીરાફ, ગ્રેવી ઝેબ્રા, સિમિટાર ઓરિક્સ, આફ્રિકન કુડુ, સ્પ્રિંગબોક, કાળું ગેંડો, ચિમ્પાન્ઝી, મીરકાટ, આફ્રિકન ચિત્તો, આફ્રિકન સિંહ અને ફેનેક ફોક્સનો સમાવેશ થાય છે. ઑસ્ટ્રેલિયન રણની પ્રજાતિઓમાં કાંગારૂ, એમુ અને વાલાબી પણ રાખવામાં આવશે. આ પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ભારતીય રણના પ્રાણીઓ જેવા કે, શાહુડી. સસલુ, શેળો, ડેઝર્ટ હેર, ભારતીય ઘૂડખર, રીંછ, કેરેકલ, ભારતીય વરુ, શિયાળ, ઝરખ, ભારતીય રણ લોમડી જેવા પ્રાણીઓ રાખવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, પ્રોજેક્ટના અન્ય મુખ્ય આકર્ષણોમાં રેપ્ટાઇલ સફારી, રેઇન ફોરેસ્ટ બાયોમ અને એક્વેરિયમનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આફ્રિકન રણનાં પ્રાણીઓ રહેશે મુખ્ય આકર્ષણ
આફ્રિકન રણના પ્રાણીઓમાં મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે. જેમાં એંગોલન જિરાફ, ગ્રેવીઝ ઝેબ્રા, સિમિતાર ઓરિક્સ, આફ્રિકન કુડુ સ્પ્રિંગબોક, અદ્રા ગેઝેલ, બ્લેક રાઇનોસરોસ, ચિમ્પાન્ઝી, મીરકાટ, આફ્રિકન ચિત્તો, આફ્રિકન સિંહ, ફેનેક ફોક્સ, બેટ-ઇયર્ડ ફોક્સ અને શાહમૃગનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય, ઓસ્ટ્રેલિયન રણના પ્રાણીઓ જેવા કે કાંગારૂ, એમુ અને વોલાબી પણ મુલાકાતીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.