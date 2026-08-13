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ડીસામાં 542 કરોડનું બનશે ‘ડેઝર્ટ ઝૂ’: એશિયાનું પ્રથમ ડેઝર્ટ-થીમ આધારિત નાઇટ સફારી અને ઝૂ, 2700 પ્રાણીઓનું બનશે નવું સરનામું!

Asia First Desert themed Night Safari and Zoo: બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા ખાતે બની રહેલા એશિયાનાં પ્રથમ ‘ડેઝર્ટ થીમ’ ઝૂઓલોજિકલ પાર્ક’ આધારિત ડિઝાઇન કરેલા 'ડ્રાઇવ થ્રુ નાઇટ સફારી'ને સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી (CZA) તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે. ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહેલા આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ વન્યજીવ સંરક્ષણ અને ઇકો-ટૂરિઝમને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:22 PM IST
ડીસામાં 542 કરોડનું બનશે ‘ડેઝર્ટ ઝૂ’: એશિયાનું પ્રથમ ડેઝર્ટ-થીમ આધારિત નાઇટ સફારી અને ઝૂ, 2700 પ્રાણીઓનું બનશે નવું સરનામું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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