અમદાવાદની જેલમાં બંધ દિલ્હી બ્લાસ્ટના આરોપીને કેદીઓએ ચખાડ્યો મેથીપાક, જાણો
સોમવારે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટના આરોપી અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ પર ત્રણ કેદીઓએ હુમલો કર્યો હતો. ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) અને રાણીપ પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. અહેવાલો અનુસાર, સૈયદને આંખો, ચહેરા અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ઈજાઓ થઈ હતી.
Ahmed Mohiyuddin Saiyed: સોમવારે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ શંકાસ્પદ આતંકવાદી અહમદ મોહીઉદ્દીન સૈયદ પર ત્રણ કેદીઓએ હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ તરત જ, ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) અને રાણીપ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેલ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જેલ પરિસરમાં સૈયદ પર અચાનક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રારંભિક માહિતી મુજબ હુમલાખોરોએ ચેતવણી આપ્યા વિના કાર્ય કર્યું હતું. ઘાયલ આતંકવાદીએ હજુ સુધી હુમલાનું સ્પષ્ટ કારણ જાહેર કર્યું નથી. આ ઘટના બાદ, ATS ટીમ તાત્કાલિક જેલમાં પહોંચી અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું. જેલ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ઘાયલ સૈયદને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. ડોક્ટરોએ તેની આંખો, ચહેરા અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ઇજાઓ નોંધાઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પોલીસ અને ATS આ બાબતની કરી રહ્યા છે તપાસ
આ હુમલાથી સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલની આંતરિક સુરક્ષા અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે. જેલ અગાઉ દાણચોરી, અનધિકૃત મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સુરક્ષા ભંગને લગતી ઘટનાઓ માટે સમાચારમાં રહી છે. સુરક્ષા નિષ્ણાતો કહે છે કે આવી ઘટનાઓ જેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં રહેલી નબળાઈઓને છતી કરે છે.
ઘટનાની માહિતી મળતાં, રાણીપ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ફરિયાદ નોંધવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. પોલીસ અને ATS ટીમો હુમલાખોરોની ઓળખ અને તપાસ કરવા માટે કામ કરી રહી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ હુમલો આંતરિક વિવાદનું પરિણામ હતું કે જેલની અંદર કોઈ સંગઠિત કાવતરાનો ભાગ હતો. જેલના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે જેલમાં ભવિષ્યમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સુરક્ષા પગલાં વધુ કડક કરવામાં આવી શકે છે.
આતંકવાદી હુમલાના એક કેદી પર જીવલેણ હુમલો
જેલમાં બંધ દિલ્હીના આતંકવાદી હુમલાના એક કેદી પર જીવલેણ હુમલો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ હુમલામાં આતંકવાદીને આંખમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી છે, જેના પગલે તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસિ્પટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ મામલે જેલ પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ હુમલો જેલના અન્ય કેદીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળી રહ્યું છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, હુમલાનો ભોગ બનેલા આતંકવાદી સિવાયના અન્ય આતંકવાદી કેદીઓને જેલના હાઈ સિક્યુરિટી ઝોનમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે અને હુમલા પાછળનો ચોક્કસ કારણ જાણવાના પ્રયાસો ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે.
ગંભીર ઈજા પામેલા આતંકવાદી કેદીને હોસિ્પટલમાં જરૂરી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ, હુમલો કરનાર અન્ય કેદીઓની ઓળખ કરીને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલાની સંવેદનશીલતાને જોતા, જેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સઘન બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. અનિલ ખુમાણ, શિવમ શર્મા અને અનિલ લોધી નામના કેદીઓએ માર માર્યો છે.
