રાજનીતિને લઈ મોટા સમાચાર; ગુજરાત કોંગ્રેસને દિલ્હી હાઈકમાન્ડનું તેડું, આ મુદ્દાઓ પર થશે ચર્ચા
Gujarat Politics : ગુજરાતની રાજનીતિને લઈ ફરી એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. વાસ્તવમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ આજે દિલ્લી ખાતે પાર્ટીના હાઈકમાન્ડ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક માટે પહોંચ્યા છે.
Gujarat Politics : ગુજરાત કોંગ્રેસમાં આંતરિક સંગઠન અને આગામી ચૂંટણીની રણનીતિને લઈને દિલ્હી હાઈકમાન્ડે રાજ્યના મહત્ત્વના નેતાઓને તેડું મોકલ્યું છે. પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં ચાલી રહેલી ગતિવિધિઓ વચ્ચે આ બેઠકને અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ દિલ્હીમાં
ગુજરાત કોંગ્રેસના વર્તમાન પ્રદેશ પ્રમુખ, વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા (વિપક્ષ નેતા), પૂર્વ પ્રમુખ, પૂર્વ વિપક્ષ નેતા અને ઉપનેતા સહિતના સિનિયર હોદ્દેદારો દિલ્હી પહોંચ્યા છે. આ તમામ નેતાઓ કોંગ્રેસ ભવન ખાતે બપોરે બે કલાકે આયોજિત બેઠકમાં હાજરી આપશે.
કે. સી. વેણુગોપાલ અને મુકુલ વાસનિક સાથે બેઠક
ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી કે. સી. વેણુગોપાલ અને ગુજરાતના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક સાથે ચર્ચા કરશે. આ બેઠકનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના સંગઠનનું માળખું તૈયાર કરવા માટેની અંતિમ સૂચનાઓ આપવાનો છે, જેથી પક્ષ જમીની સ્તરે વધુ મજબૂત બની શકે.
સંગઠન અને ગઠબંધન પર ફોકસ
બેઠકમાં મુખ્યત્વે ત્રણ મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. નવા પ્રદેશ સંગઠનના માળખાની રચનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા પર ભાર મૂકાશે. કેટલાક સભ્યો અને સ્થાનિક નેતાઓની ફરિયાદો અને આંતરિક વિખવાદના મુદ્દાઓ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે, જેથી પક્ષમાં એકતા જાળવી શકાય. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને AAP: આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સાથે ગઠબંધન કરવું કે નહીં તે અંગે વિચારણા થશે. ખાસ કરીને, આદિવાસી બહુલ વિસ્તારોમાં ગઠબંધનની શક્યતાઓ અને તેના ફાયદા-ગેરફાયદા પર ચર્ચા કરીને હાઈકમાન્ડ જરૂરી માર્ગદર્શન આપશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ બેઠક ગુજરાત કોંગ્રેસના ભવિષ્ય માટે અત્યંત નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે આ બેઠક બાદ પક્ષની આંતરિક સંગઠન અને ચૂંટણી રણનીતિ સ્પષ્ટ થશે.
