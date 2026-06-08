/પિત્ઝા ડિલીવરી બોયના આપઘાતની હૃદયદ્રાવક કહાની હચમચાવી દેશે, આર્થિક બોજથી કંટાળેલા 22 વર્ષના માનવે જિંદગીથી હાર માની

Valsad News ઉમેશ પટેલ/વલસાડ : વલસાડની એક એવી હૃદયદ્રાવક ઘટનાની, જેણે સૌ કોઈને હચમચાવી દીધા છે. આર્થિક સંકડામણ અને પરિવારના ભરણપોષણની જવાબદારી જ્યારે હદથી વધારે વધી જાય છે, ત્યારે માણસ કેવી રીતે તૂટી જાય છે તેનો કાળજું કંપાવનારો કિસ્સો વલસાડમાંથી સામે આવ્યો છે. અહીં ડોમિનોઝ પિઝામાં ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા 22 વર્ષીય માનવ પટેલે સરદાર હાઇટ્સના 13મા માળેથી મોતની છલાંગ લગાવી દીધી છે. આ આપઘાત પહેલાની 10 મિનિટના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ યુવાન કેટલા માનસિક તણાવમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો.
10 મિનિટના સીસીટીવી ફૂટેજમાં માનવની વ્યથા દેખાઈ
વલસાડની જાણીતી સરદાર હાઇટ્સ બિલ્ડિંગની દમણગંગા વિંગ... રવિવારની બપોર અને એક યુવાનનો માનસિક સંઘર્ષ! સ્ક્રીન પર દેખાતા આ CCTV ફૂટેજ 22 વર્ષીય માનવ પટેલની જિંદગીની અંતિમ ક્ષણોના છે. બપોરે 1 વાગ્યા ને 14 મિનિટે માનવ 13મા માળે પહોંચે છે. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે તે ભારે અસમંજસમાં છે. તે 10 મિનિટ સુધી અહીં આંટાફેરા મારે છે. મોબાઈલમાં કંઈક ટાઈપ કરે છે. તણાવના કારણે તે પોતાના ટી-શર્ટથી પરસેવો લૂછતો પણ દેખાય છે. ત્યારબાદ આજુબાજુ કોઈ જોતું તો નથી ને, તેની ખાતરી કરી આખરે તે દીવાલ પર ચડીને 13મા માળેથી મોતની છલાંગ લગાવી દે છે. નીચે પટકાતા જ એક પ્રચંડ અવાજ આવે છે અને બિલ્ડિંગના લોકો દોડી આવે છે. પરંતુ 13મા માળેથી પટકાયેલા માનવનું ગંભીર ઈજાઓના કારણે ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નિપજે છે.
આર્થિક બોજથી કંટાળેલા 22 વર્ષના માનવે જિંદગીથી હાર માની લીધી
આપને જણાવી દઈએ કે, માનવના પિતાનું અવસાન થઈ ચૂક્યું છે. ઘરમાં તેની વૃદ્ધ માતા અને એક બહેન છે. આખા પરિવારના પાલનપોષણની જવાબદારી માત્ર 22 વર્ષના આ યુવાનના ખભા પર હતી. ડોમિનોઝમાં ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા માનવની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હતી. આર્થિક ભીંસ અને પરિવારની જવાબદારીઓના બોજ તળે તે સતત માનસિક તણાવમાં રહેતો હતો, અને અંતે તેણે જિંદગી સામે હાર માની લીધી.
એકના એક દીકરાને માતાએ ગુમાવ્યો
ઘટનાની જાણ થતાં જ વલસાડ સિટી પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સરદાર હાઇટ્સ પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી પંચનામું કર્યું હતું અને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. હાલ પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી, મૃતકના પરિવારજનોની પૂછપરછ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પરંતુ એક જુવાનજોધ દીકરાની આ અકાળ વિદાયથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે, તો બીજી તરફ વલસાડ પંથકમાં આ ઘટનાને પગલે ભારે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
દીકરાનો લોહીથી લથપથ લાશ જોઈ માતા આઘાતમાં
પોલીસે એક લાશ પરથી કપડું હટાવવા તેની માતાને કહ્યું હતું. કપડું હટાવતાં જ પોતાના વહાલસોયાની લાશ જોઈને માતાના પગ તળેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. માતાના મોઢામાંથી ચીસ નીકળી ગઈ હતી.
આખા પરિવારની જવાબદારી માનવ પર હતી
માનવના પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે, ધોરણ-10 બાદ તેણે આઈટીઆઈ કર્યું હતું. તેના પિતાનું દોઢ વર્ષ પહેલા બીમારીથી મોત નિપજ્યું હતું. ત્યારથી આખા પરિવારની જવાબદારી તેના પર હતી. તે દિવસે બરફનું કામ કરતો, અને બપોર પછી પિત્ઝા ડિલીવરી કરવા જતો. પરિવાર માટે તે આખો દિવસ બલિદાન આપતો. તે સતત ટેન્શનમાં રહેતો હતો. તેના માતા સંગીતાબેન શાકભાજી વેચવાનું કામ કરતા હતા. તો માનવને 15 વર્ષની બહેન પણ છે. માનવના મોત બાદ માતા અને બહેનનો સહારો પણ છીનવાઈ ગયો છે.