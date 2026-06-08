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પિત્ઝા ડિલીવરી બોયના આપઘાતની હૃદયદ્રાવક કહાની હચમચાવી દેશે, આર્થિક બોજથી કંટાળેલા 22 વર્ષના માનવે જિંદગીથી હાર માની

Valsad Delivery Boy End Life : કોઈની મજબૂરી કેવી રીતે મોતનું કારણ બની શકે છે. આર્થિક બોજ અને પરિવારની ચિંતામાં વલસાડના એક યુવકે હતાશ થઈને મોત વ્હાલુ કરી લીધું. મા-બહેનના નાનકડા પરિવારનો એકમાત્ર આર્થિક સહારો છીનવાયો. વલસાડની હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગના 13 મા માળેથી એક યુવકે મોતની છલાંગ લગાવી. 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:32 PM IST
પિત્ઝા ડિલીવરી બોયના આપઘાતની હૃદયદ્રાવક કહાની હચમચાવી દેશે, આર્થિક બોજથી કંટાળેલા 22 વર્ષના માનવે જિંદગીથી હાર માની

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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