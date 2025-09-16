હવેથી શાળાઓના રજિસ્ટર અને લિવિંગ સર્ટિફિકેટમાં વિદ્યાર્થીની અટક છેલ્લે લખાશે! જાણો શું હશે નવો નિયમ?
School Leaving Certificate: સુરત સહિત રાજ્યભરની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના નામમાં અટક પાછળ લગાવવા માટે સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ માટે શાળાઓના રજિસ્ટરમાં પણ સુધારો કરવા માટે શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થીઓના LC અને રજિસ્ટરમાં અને પરિણામમાં તેમની અટક પહેલા લખાતી હતી.
School Leaving Certificate: ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગે રાજ્યની તમામ સરકારી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચના બહાર પાડી છે. આ સૂચના અનુસાર હવેથી વિદ્યાર્થીઓના શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર (School Leaving Certificate - LC) અને શાળાના રજિસ્ટરમાં તેમનું નામ લખવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. આ ફેરફાર મુજબ, વિદ્યાર્થીનું પૂરું નામ લખીને તેની અટક છેલ્લે લખવામાં આવશે.
શું છે આ નવો નિયમ?
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જૂન મહિનામાં જ આ અંગે એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ પરિપત્રનો હેતુ APAAR ID અને આધાર કાર્ડ સાથે વિદ્યાર્થીઓના નામનું મેપિંગ સરળ બનાવવાનો છે. અત્યાર સુધી, વિદ્યાર્થીઓના LC, રજિસ્ટર અને પરિણામ પત્રોમાં તેમની અટક પહેલા લખવામાં આવતી હતી. જ્યારે ડિજી લોકર અને અન્ય ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સમાં નામ પહેલા અને અટક છેલ્લે હોય છે. આ વિસંગતતાને કારણે APAAR ID અને આધાર અપડેટની કામગીરીમાં મુશ્કેલીઓ આવતી હતી. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે, શિક્ષણ વિભાગે આ નવો સુધારો લાગુ કર્યો છે.
કઈ રીતે થશે અમલ?
સુરત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તમામ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓને આ પરિપત્રનું પાલન કરવા અને શાળાઓના રજિસ્ટરમાં જરૂરી સુધારા કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સૂચનાના અનુસંધાનમાં, સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા પણ તાત્કાલિક અસરથી આ નિયમનો અમલ કરવા શાળાઓને તાકીદ કરવામાં આવી છે. આ ફેરફારથી હવે વિદ્યાર્થીઓનું નામ, પિતાનું નામ અને માતાના નામ પછી તેમની અટક લખવામાં આવશે.
આ નિર્ણયથી APAAR ID અને આધાર અપડેટ જેવી મહત્વની સરકારી પ્રક્રિયાઓ સરળ બનશે. આ પગલું ટેક્નોલોજી અને શૈક્ષણિક પ્રશાસન વચ્ચે સુસંગતતા લાવવામાં મદદ કરશે, જેથી ભવિષ્યમાં વિદ્યાર્થીઓને આવા દસ્તાવેજોને લગતી કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.
