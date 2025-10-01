વિદાય લેતા ચોમાસાએ અમદાવાદી વેપારીઓ પર મુસીબત વરસાવી! ફાફડા-જલેબીના વેચાણ પર ગંભીર અસર
Dussehra 2025: સામાન્ય રીતે દશેરાના આગલા દિવસોથી જ શહેરમાં ફાફડા બનાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં શરૂ થઈ જાય છે, પરંતુ આ વર્ષે વાતાવરણના અણધાર્યા પલટાને કારણે વેપારીઓની તૈયારીઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
Dussehra 2025: વિદાય લઈ રહેલા ચોમાસાએ જાણે અમદાવાદના નાગરિકો અને વેપારીઓને છેલ્લી ઘડીએ મોટી મુસીબતમાં મૂકી દીધા છે. સતત વાદળછાયું અને વરસાદી વાતાવરણ માત્ર નવરાત્રિના ગરબાને જ નહીં, પણ દશેરાના મહત્ત્વના તહેવાર પર પણ ગંભીર અસર કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને ફાફડા-જલેબીના વેપાર પર.
વેપારીઓને માથે ચિંતાના વાદળો
અચાનક આવેલા આ વાદળિયાં અને વરસાદી માહોલને કારણે ફાફડા બનાવવાની કામગીરી પડતર રહી છે. વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વાદળછાયા વાતાવરણમાં ફાફડાની ગુણવત્તા જળવાતી નથી. આવા હવામાનમાં જો ફાફડા બનાવવામાં આવે તો તે ખાવા યોગ્ય રહેતા નથી, કારણ કે તેની સ્વાદ અને ગુણવત્તા પર મોટી અસર થાય છે. પરિણામે, આવતીકાલે દશેરો હોવા છતાં, મોટાભાગના વ્યાપારીઓને ત્યાં ફાફડા માટેની કોઈ જ આગોતરી તૈયારી જોવા મળી રહી નથી. ગત વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે વેપારીઓએ આગોતરા મોટા ઓર્ડર કે તૈયારીઓ કરી નથી. બહારથી બોલાવવામાં આવતા ફાફડાના કારીગરો પણ હજી સુધી કામ વગરના રહ્યા છે.
મોટું આર્થિક નુકસાન અને રોકાણ વ્યર્થ જવાની ભીતિ
જોકે, આ વર્ષે ફાફડા જલેબીના ભાવમાં ગત વર્ષ કરતા મોટો ફેરફાર નથી. હાલમાં ફાફડાનો ભાવ કિલોના ₹760 અને દેશી ઘીની જલેબીનો ભાવ કિલોના ₹860 ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આ ભાવ વધારા કરતાં પણ વાતાવરણની અસર વેપાર પર મોટી પડી રહી છે. વેપારીઓ અંતે આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે જો દશેરાના દિવસે વાતાવરણ સુધરશે તો ક્યાંક થોડો વેપાર થઈ શકશે અને નુકસાન ઘટાડી શકાશે.
વેપારીઓ આ અણધાર્યા વાતાવરણને કારણે મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એક વેપારીએ જણાવ્યું કે, "દશેરાની ગણતરીએ અમે જે મોટું નાણાંકીય રોકાણ કર્યું છે, તે હવે વ્યર્થ જવાની તૈયારીમાં છે. અમે આટલા ઓછા સમયમાં આટલો મોટો સ્ટોક બનાવીને સંગ્રહ પણ ન કરી શકીએ."
