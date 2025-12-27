Prev
સુરત પોલીસ ગુનેગારો માટે 'સિંઘમ' અને પ્રજા માટે 'સેવક છે', પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરી બોલ્યા હર્ષ સંઘવી

સુરતમાં અશ્વિની કુમાર પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના સંબોધનમાં સુરત પોલીસ અંગે વાત કરી હતી. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યુ કે સુરત પોલીસ ગુનેગારો માટે સિંઘમ અને પ્રજા માટે સેવક છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:07 PM IST

Surat News: સુરતના વિકાસ અને સુરક્ષામાં આજે વધુ એક સીમાચિહ્ન ઉમેરાયું છે. સૂર્યપુત્રી તાપીના કિનારે, અત્યંત આધુનિક એવા 'અશ્વિની કુમાર પોલીસ સ્ટેશન'નું નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લોકાર્પણ કર્યું છે. આ પ્રસંગે તેમણે પોલીસની કામગીરી અને સરદાર સાહેબના મૂલ્યો વિશે ઊંડી વાત કરી, તો બીજી તરફ ગુનેગારોને ખુલ્લી ચેતવણી પણ આપી.

સુરતની પવિત્ર ધરતી, જ્યાં કર્ણના અંતિમ સંસ્કાર થયા હતા અને જ્યાંથી સૂર્યપુત્રી તાપીના દર્શન થાય છે, તેવા અશ્વિની કુમાર વિસ્તારમાં નવું પોલીસ મથક કાર્યરત થયું છે. સામાન્ય રીતે સરકારી કામમાં વર્ષો લાગતા હોય છે, પરંતુ સુરત પોલીસ અને જનતાના સહયોગથી આ આધુનિક પોલીસ મથક માત્ર અઢી મહિનામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ મથક વરાછા, કાપોદ્રા અને મિની બજાર જેવા હીરા-ટેક્સટાઇલ હબને સુરક્ષા પૂરું પાડશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન હર્ષ સંઘવીએ 'તેરા તુજકો અર્પણ' અભિયાન હેઠળ છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા વેપારીઓને ₹51 લાખની રકમ અને હીરા પરત કર્યા હતા. તેમણે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે, જે ભેજાબાજો કાપડ કે હીરાની ખરીદી કરી પેમેન્ટ આપ્યા વગર ભાગી જાય છે, તેમને દેશના કોઈપણ ખૂણેથી સુરત પોલીસ પકડી લાવશે.

📍સુરત https://t.co/eDqsaTolEG

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) December 27, 2025

આ પોલીસ મથકમાં લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું પણ અનાવરણ કરાયું છે. હર્ષ સંઘવીએ પોલીસ અધિકારીઓને રોજ સરદાર સાહેબને વંદન કરી તેમના વિચારોને અનુસરવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે જો સરદાર સાહેબે રજવાડાં એક ન કર્યા હોત, તો આજે દ્વારકા જવા માટે પણ વિઝા લેવા પડત. પીએમ મોદીએ સરદાર સાહેબના કર્મોને વિશ્વ સુધી પહોંચાડ્યા છે.ગૃહ મંત્રીએ હેલમેટના નિયમ અંગે પણ ખુલીને વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, "હેલમેટ માટે મેં અને પોલીસે ઘણી ગાળો ખાધી છે, પણ એ ગાળો લોકોના જીવ બચાવવા માટે ખાધી છે." તેમણે ઉતરાયણમાં લોકોના જીવ બચાવવા બાઈક પર 'સ્ટીલ ફ્રેમ' ફ્રીમાં લગાવી આપવા સામાજિક અપીલ કરી હતી.

"સુરત પોલીસના બે રૂપ છે. તે ગુનેગારો માટે 'સિંઘમ' છે અને પ્રજા માટે સેવક. વૃદ્ધાશ્રમમાં સેવા કરવી હોય કે ગરીબોને અનાજ આપવું, સુરત પોલીસે સામાજિક જવાબદારી પણ નિભાવી છે. હું કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત અને વરાછાના ધારાસભ્યો કુમાર કાણાની, કાંતિ બલર અને પ્રવિણ ઘોઘારીનો આભાર માનું છું જેમણે પ્રજાના કામો માટે સતત રજૂઆતો કરી છે."

અશ્વિની કુમાર પોલીસ સ્ટેશન હવે સુરતના હીરા અને ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ માટે રક્ષણનું મજબૂત કેન્દ્ર બનશે. આ કાર્યક્રમ માત્ર ઉદ્ઘાટન નહીં, પરંતુ ગુનેગારો માટે ચેતવણી અને જનતા માટે વિશ્વાસનો પર્યાય બની રહ્યો.

 

