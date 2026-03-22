ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratકલ્પસર યોજના કાગળમાંથી બહાર ક્યારે આવશે? કલ્પસર યોજનાના કરોડો રૂપિયા 18 વર્ષથી આખરે જાય છે ક્યાં?

કલ્પસર યોજના કાગળમાંથી બહાર ક્યારે આવશે? કલ્પસર યોજનાના કરોડો રૂપિયા 18 વર્ષથી આખરે જાય છે ક્યાં?

Kalpasar Yogna Project : કલ્પસર યોજના બહુ ગાજેલી યોજના છે, પણ કહેવાય છે કે ગાજ્યા મેહ વરસે નહીં, એમ આ ગાજેલી સરકારી યોજના પણ સાકાર નથી થઈ. ગુજરાતમાં 18 વર્ષમાં સરકાર તો અનેક બદલાઈ ગઈ, છતાં કલ્પસર યોજનાનું કામ શરૂ થઈ શક્યું નથી. છેલ્લા ચાર દાયકાથી જેની કલ્પના કરવામાં આવી હતી એ કલ્પસર યોજના કલ્પનામાંથી બહાર જ આવી નથી, છતાં તેના માટે દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા ફાળવાય છે. આ વર્ષે સરકારે બજેટમાં કેટલા રૂપિયા ફાળવ્યા તે જોઈએ. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:00 AM IST

કલ્પસર યોજના કાગળમાંથી બહાર ક્યારે આવશે? કલ્પસર યોજનાના કરોડો રૂપિયા 18 વર્ષથી આખરે જાય છે ક્યાં?

Gujarat Government Yojna : હાલમાં ચાલી રહેલા ગુજરાતના વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન કલ્પસર યોજના વિશે ભારે ચર્ચા થઈ. કારણ કે, 18 વર્ષના વહાણ વીતી ગયા, પરંતું કલ્પસર યોજના સરકારી કાગળોમાંથી ક્યારેય બહાર આવી નથી. છતાં દર વર્ષે આ યોજના પાછળ કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ફાળવાય છે, અને ખર્ચ પણ કરાય છે. 

કલ્પસર યોજના હજી પણ કલ્પનામાં છે
સરકારે જાહેર કરેલી કલ્પસર યોજના હજુ પણ કલ્પનાઓમાં છે તેવું ખુદ સરકાર સ્વીકારે છે. 2003 માં અપાયેલી વહીવટી મંજૂરીના 23 વર્ષ બાદ પણ કલ્પસર યોજના ખોરંભે ચઢી છે. 18 વર્ષમાં 6 મુખ્યમંત્રી બદલાયા. ડઝનેક જેટલા ચીફ સેક્રેટરી નિવૃત્ત થયા, પરંતું કલ્પસર યોજનાને પગ ન આવ્યા. પરંતું 18 વર્ષમાં આ યોજના કરોડો રૂપિયા ખાઈ ગઈ છે. સરકારી આંકડા જ કહે છે કે, જે યોજનાનો ખર્ચ 25 હજાર કરોડ હતો, તેને બદલે હવે તે 1 લાખ કરોડ પર પહોંચી જશે.

શું છે કલ્પસર યોજના
ગુજરાતમાં જળક્રાંતિ લાવવા માટે કલ્પસર યોજના લાવવામાં આવી હતી. આ યોજના સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના બાદની ગુજરાતની સૌથી મોટી યોજના છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના લાખો લોકોને પીવાનું તથા સિંચાઈનું પાણી પહોંચાડવાનું આયોજન છે. 

પરંતું આ યોજના હજી પણ સરકારી ચોપડે છે, તે વાસ્તવિકતા બની નથી. 18 વર્ષમાં તેનો પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ પણ તૈયાર થયો નથી, છતાં દર વર્ષે તેના માટે સરકાર બજેટમાં રૂપિયા ફાળવે છે. 
 
કોંગ્રેસના MLA અમિત ચાવડાના પ્રશ્નમાં સરકારે લેખિતમાં જવાબ આપ્યો કે, છેલ્લા 2 વર્ષમાં યોજના માટે 8 સર્વે રિપોર્ટ પાછળ સરકારે 2.268 કરોડનો ખર્ચ કર્યો હતો. 22.1.2003 ના રોજ પૂર્ણ શક્યતદર્શી અહેવાલ તૈયાર કરવા નિર્ણય લેવાયો હતો.  

અત્યાર સુધી આ યોજનામાં કેટલા રૂપિયા ખર્ચાયા
વર્ષ 2002 માં સરકારે આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. તે સમયે તેનો અંદાજિત ખર્ચ 25000 કરોડ આંકવામાં આવ્યો હતો. પરંતું હવે તો આ યોજનાનું આયુષ્ય 18 વર્ષ થઈ ગયું છે. તેથી આ પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ વધીને અંદાજે 1 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગયો છે. માત્ર તેના રિપોર્ટ તૈયાર કરવા પાછળ જ 250 કરોડથી વધુનો ધુમાડો થઈ ચૂક્યો છે. 

આ પણ વાંચો : 

કલ્પસર યોજનાથી શું ફાયદો થશે
હવે એ વાત કરીએ કે આ યોજના ગુજરાત માટે કેટલી જરૂરી છે. અને શા માટે સરકાર આ યોજના પાછળ કરોડો રૂપિયાનું એંધાણ કરે છે. હકીકતમાં આ યોજના સાકાર થશે તો સૌરાષ્ટ્રના છેવાડના માનવીઓ સુધી બારેમાસ પીવાનું પાણી મળશે. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ દરિયામાં વહી જતા મીઠા પાણીને રોકવાનું છે. આ યોજનાનો હેતુ ખંભાતના અખાતમાં વહી જતી રાજ્યની સાતથી વધુ નદીઓના મીઠા પાણીને રોકીને ત્યાં એક વિશાળ મીઠા પાણીનું સરોવર અને ડેમ બનાવવાનો છે. આ પાણી સૌરાષ્ટ્રને મોકલવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ખંભાતના અખાત પર ૩૦ કિલોમીટર લાંબો હાઇવે બનાવવાનું પણ આયોજન છે, જે ભરૂચના દહેજ અને ભાવનગરના ઘોઘા વચ્ચેનું અંતર ઘટાડી દેશે.

કલ્પસરનું કામ કેટલે પહોંચ્યું
જ્યારે જ્યારે વિધાનસભા ગૃહમાં કલ્પસર યોજનાની વાત નીકળે છે ત્યારે સરકાર હંમેશા એમ કહીને વાત ટાળી દે છે કે, DPR બનાવવાની કામગીરી અંતિમ તબક્કામાં છે. સરકાર હંમેશા ટેકનિકલ અવરોધ અને દરિયાઈ ભરતી-ઓટના રિસર્ચનું રટણ કર્યા કરે છે. 

હવે લગભગ આ યોજનાના પ્લાનિંગને 18 વર્ષ થઈ ગયા છે, તેથી ગુજરાતની જનતાએ આ યોજનાની આશા છોડી દેવી જોઈએ. આ પ્રોજેક્ટને ક્યારે પગ આવશે તેવો પ્રશ્નો પણ પૂછવાના અર્થહીન છે. કારણ કે, સરકાર પાસે તેનો કોઈ ચોકક્સ જવાબ નથી. ન તો સરકાર આ પ્રોજેક્ટ ક્યારે આકાર લેશે તે અંગે મગનું નામ મરી પાડે છે. પરંતું એક વાત ચોક્કસ છે, આ યોજના માટે સરકાર હજી પણ કરોડો રૂપિયા ફાળવી રહી છે, અને આ યોજનાને કારણે સરકારી તિજોરી પર ભાર પડી રહ્યો છે. 

આ પણ વાંચો :

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

