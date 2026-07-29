/વલસાડ-વાપીમાં પૂરનો પ્રકોપ: શાળાઓમાં ભારે તારાજી, કમ્પ્યુટર અને શિક્ષણ સામગ્રી નષ્ટ; વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં

વલસાડ જિલ્લામાં પડેલા રેકોર્ડબ્રેક વરસાદના કારણે મોટી તારાજી સર્જાઈ છે. ઘર, દુકાન, ઔદ્યોગિક વિસ્તારોની સાથે શિક્ષણના મંદિર એવી શાળાઓમાં પણ મોટું નુકસાન થયું છે. પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ શાળાની જે સ્થિતિ સામે આવી છે, તે ચિંતાજનક છે. તો અનેક ઘરમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના પુસ્તકો પણ પલળી ગયા છે. શું છે વિદ્યાર્થીઓની વ્યથા અને તંત્ર કેવી કરી રહ્યું છે, વ્યવસ્થા..જુઓ આ અહેવાલમાં..
વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા ઐતિહાસિક અને વિનાશક પૂરે માત્ર રસ્તાઓ, ઘરો અને ઉદ્યોગોને જ નહીં, પરંતુ શિક્ષણના મંદિરોને પણ ઊંડા ઘા આપ્યા છે.શાળાઓમાં મોટું નુકસાન થયં છે..તો અનેક વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓ સાથે તેમના પુસ્તકો અને નોટબુક પણ પૂરના પાણીમાં તણાઈ ગયા છે.
પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આવેલી અનેક શાળાઓને ભારે નુકસાન થયું છે. શાળાઓમાં રાખવામાં આવેલા ફર્નિચર, બેન્ચ-ડેસ્ક, કમ્પ્યુટર, શિક્ષણ સામગ્રી અને પુસ્તકો પાણીમાં પલળી જતા ઉપયોગલાયક રહ્યા નથી. DEO જ્યારે સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા ગયા ત્યારે તારાજીનો દ્રશ્યો સામે આવ્યા.
પુસ્તકો પલળી જવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના ભણતર પર અસર ન થાય તે માટે તંત્ર ખાસ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક નવા પાઠ્યપુસ્તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
વિનાશક અને ભયાવહ પૂરે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી માત્ર પુસ્તકો જ નહીં પરંતુ થોડા સમય માટે તેમના સપનાઓને પણ જાણે છીનવી લીધા છે.હવે આશા એટલી જ છે કે વહેલી તકે નવા પુસ્તકો તેમના હાથમાં પહોંચે અને ફરી એકવાર શાળાના આંગણે ભણતરની શરૂઆત થઈ શકે.