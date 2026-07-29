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વલસાડ-વાપીમાં પૂરનો પ્રકોપ: શાળાઓમાં ભારે તારાજી, કમ્પ્યુટર અને શિક્ષણ સામગ્રી નષ્ટ; વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં

તાજેતરમાં આવેલા ભારે વરસાદને કારણે વાપી-વલસાડ અને નવસારીમાં ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા હતા. વલસાડ જિલ્લામાં તારાજી જોવા મળી છે. ઘણી શાળાઓમાં પાણી ભરાવાને કારણે નુકસાન થયું છે. વિદ્યાર્થીઓના પાઠ્યપુસ્તકો સહિત અનેક વસ્તુઓ ખરાબ થઈ છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:21 PM IST
વલસાડ-વાપીમાં પૂરનો પ્રકોપ: શાળાઓમાં ભારે તારાજી, કમ્પ્યુટર અને શિક્ષણ સામગ્રી નષ્ટ; વિદ્યાર્થીઓ ચિંતામાં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વલસાડ-વાપીમાં પૂરનો પ્રકોપ: શાળાઓમાં ભારે તારાજી, કમ્પ્યુટર અને શિક્ષણ સામગ્રી નષ્ટ
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