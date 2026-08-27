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નેપાળમાં માત્ર 23 મિનિટમાં જળપ્રલયથી તબાહી: ફસાયેલા ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

Nepal Flash Flood 2026 : નેપાળમાં બુધવારે આવેલી અચાનક પૂરની હોનારતે ભારે તબાહી મચાવી છે. આ જળપ્રલયમાં અત્યાર સુધીમાં અનેક લોકોના મોત થયા છે અને 1000 થી વધુ લોકો ગુમ હોવાના અહેવાલ છે. પૂરની તબાહીથી અસરગ્રસ્ત લોકો માટે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના નાગરિકો માટે કંટ્રોલરૂમના નંબર જાહેર કરવામાં આવી છે. ડિસ્ટ્રીક્ટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં 1077થી સંપર્ક કરવો. નેપાળમાં અસરગ્રસ્ત ભારતીય નાગરિકો માટે હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:12 AM IST
નેપાળમાં માત્ર 23 મિનિટમાં જળપ્રલયથી તબાહી: ફસાયેલા ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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