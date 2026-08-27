/નેપાળમાં માત્ર 23 મિનિટમાં જળપ્રલયથી તબાહી: ફસાયેલા ભારતીયો અને ગુજરાતીઓ માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

Nepal Flash Flood: નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરના કારણે ભારે તબાહી મચી ગઈ છે. આ કુદરતી આપત્તિમાં અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ ગયા છે અને સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાયું છે. પૂરની આ ભયાનક સ્થિતિમાં ફસાયેલા લોકોની મદદે પહોંચવા અને તેમને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં અસરગ્રસ્ત લોકો અને તેમના પરિવારજનોની ચિંતા દૂર કરવા તથા જરૂરી મદદ પૂરી પાડવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિવિધ હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
ગુજરાતના નાગરિકો માટે કંટ્રોલરૂમના નંબર જાહેર
આ કુદરતી આફતમાં નેપાળમાં ફસાયેલા ગુજરાત રાજ્યના નાગરિકો અને તેમના પરિવારજનોની મદદ માટે ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક ધોરણે કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત કર્યા છે. કોઈપણ વ્યક્તિ માહિતી કે તાત્કાલિક મદદ માટે રાજ્યના સ્ટેટ કંટ્રોલરૂમના નંબર 079-23251900 અથવા મોબાઈલ નંબર 9978405304 પર સંપર્ક કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર 1070 પર પણ કોલ કરી શકાશે. સ્થાનિક સ્તરે અથવા પોતાના જિલ્લામાંથી સીધી મદદ મેળવવા માટે નાગરિકો જે-તે જિલ્લાના ડિસ્ટ્રીક્ટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (DEOC) ના હેલ્પલાઇન નંબર 1077 પર પણ સંપર્ક કરી શકે છે.
નેપાળમાં અસરગ્રસ્ત ભારતીય નાગરિકો માટે ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન
નેપાળમાં પૂરનો ભોગ બનેલા અથવા ત્યાં ફસાયેલા અન્ય તમામ ભારતીય નાગરિકો માટે પણ વિશેષ ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબરો જારી કરવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ ઇમરજન્સી નંબરોમાં +977 985 131 6807 અને +977 970 910 7500નો સમાવેશ થાય છે. જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો અથવા ભારતમાં રહેતા તેમના પરિવારજનો તાત્કાલિક આ નંબરો પર સંપર્ક કરીને બચાવ કામગીરી માટે મદદ માંગી શકે છે અથવા પોતાના સ્વજનોની સ્થિતિ વિશેની ચોક્કસ માહિતી મેળવી શકે છે.