કલ્યાણપુરના લાંબા ગામે કરૂણ ઘટના! એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ જિંદગી ટૂંકાવી, ગામમાં શોકનું મોજું

Devbhoomi Dwarka: કલ્યાણપુર ગામના લાંબા ગામે કરુણ ઘટના. એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ ઝેરી દવા પીને આપઘાત કરી લેતા ચકચાર. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ મૃતક વ્યક્તિ લાંબા સમયથી કેન્સર જેવી ગંભીર અને જીવલેણ બીમારીથી પીડિત હતા. પરિવારના સભ્યો મૃતકની લાંબી બીમારી અને તેની પીડાથી કંટાળી ગયા હોવાના સામે આવ્યું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:13 AM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા: જિલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકાના લાંબા ગામે એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોએ ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યા કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે અને શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મૃતક પરિવારના મુખ્ય સભ્ય લાંબા સમયથી કેન્સર જેવી ગંભીર અને જીવલેણ બીમારીથી પીડિત હતા. મૃતક વ્યક્તિની લાંબી બીમારી અને તેની અસહ્ય પીડાથી પરિવારના અન્ય સભ્યો ખૂબ જ કંટાળી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ જીવલેણ બીમારી અને પીડાના ભારથી ત્રસ્ત થઈને મૃતક વ્યક્તિએ પોતાના પુત્ર અને પુત્રી સાથે મળીને આત્મઘાતી પગલું ભર્યું હતું. કેન્સરની ઘાતક બીમારીથી કંટાળી જઈને ત્રણેય સભ્યોએ એકસાથે ઝેરી દવા પીને જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક લાંબા ગામે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોનો કબજો મેળવીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા છે. આ દુઃખદ ઘટના પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને અન્ય કોઈ પાસાં છે કે કેમ તે માટે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. જોકે, કેન્સરની બીમારીથી ત્રસ્ત થઈને આ પગલું ભરવામાં આવ્યું હોવાની પ્રાથમિક વિગતો મળી છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના સામૂહિક આપઘાતથી સમગ્ર લાંબા ગામમાં ગમગીનીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

