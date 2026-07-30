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દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકા પેટાચૂંટણી, ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસ-AAPએ પાડ્યું ગાબડું, BJPએ ગુમાવી સ્પષ્ટ બહુમતી

Devgadh Baria Bye-Election Results: દાહોદ જિલ્લાની દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકા પેટાચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ રાજ્યમંત્રી અને દેવગઢ બારીયાના કદાવર ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના ગઢ ગણાતા વિસ્તારમાં ભાજપને મોટો રાજકીય ઝટકો લાગ્યો છે. દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકાની ખાલી પડેલી બેઠકોની પેટાચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે, જેમાં ભાજપને ચાર બેઠકોનું મોટું નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:40 PM IST
દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકા પેટાચૂંટણી, ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસ-AAPએ પાડ્યું ગાબડું, BJPએ ગુમાવી સ્પષ્ટ બહુમતી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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