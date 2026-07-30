/દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકા પેટાચૂંટણી, ભાજપના ગઢમાં કોંગ્રેસ-AAPએ પાડ્યું ગાબડું, BJPએ ગુમાવી સ્પષ્ટ બહુમતી

Devgadh Baria Bye-Election Results: દાહોદ જિલ્લાની દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકાની 6 બેઠકો માટે યોજાયેલી પેટાચૂંટણીના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મોડેલ સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલી મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ છે. દેવગઢ બારીના નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થતા ભાજપના ગઢમાં મોટુ ગાબડું પડ્યું છે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીએ પૂર્વ રાજ્યમંત્રી અને દેવગઢ બારીયાના ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના ગઢમાં મોટું ગાબડું પાડ્યું છે. દેવગઢ બારીયામાં થયેલી મતગણતરીમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (આપ)ના 2-2 ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા છે. નોંધનીય છે કે, ભાજપના 6 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરાતા ખાલી પડેલી 6 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાઈ હતી.
ભાજપને મોટું નુકસાન
અગાઉ ભાજપના 6 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવતા આ બેઠકો ખાલી પડી હતી, જેના પર હાલમાં જ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. મોડેલ સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલી આ મતગણતરી સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ હતી. જાહેર થયેલા પરિણામો મુજબ, 6 બેઠકોમાંથી ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ત્રણેયના પાર્ટીના ફાળે 2- 2 બેઠકો આવી છે. આમ, વિપક્ષોએ ભાજપ પાસેથી ચાર બેઠકો આંચકીને તેના ગઢમાં ગાબડું પાડ્યું છે.
કોણ ક્યાથી જીત્યું?
દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થતા ભાજપને મોટું નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. નગરપાલિકા પેટાચૂંટણીમાં ભાજપને 4 બેઠકો ગુમાવી છે. વોર્ડ નંબર 1માંથી ભાજપના જયેન્દ્રસિંહ રાઉલજી વિજયી થયા છે. વોર્ડ નંબર 4માંથી આમ આદમી પાર્ટીના નિધિ જૈન અને સરલાબેન મેડાએ જીત મેળવી છે. જ્યારે વોર્ડ નંબર 5માંથી કોંગ્રેસના અક્ષય સુથાર અને લક્ષ્મીબેન હરીજન વિજેતા બન્યા છે. આ ઉપરાંત વોર્ડ નંબર 5માંથી ભાજપના શાહિલ મોહનિયા પણ જીત્યા છે.
દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકાના સમીકરણો બદલાયા
આ પેટાચૂંટણીના પરિણામો બાદ દેવગઢ બારીયા નગરપાલિકાના સમીકરણ બદલાયા છે અને ભાજપ અહીં સ્પષ્ટ બહુમતી ગુમાવી ચૂકી છે. હાલમાં ભાજપ પાસે 9, કોંગ્રેસ પાસે 5 અને આમ આદમી પાર્ટી પાસે 2 બેઠકો છે, જ્યારે 8 બેઠકો પર અપક્ષ ઉમેદવારો વિજયી થયા છે. નોંધનીય છે કે, કુલ સદસ્યોની સંખ્યા જોતા સત્તા સ્થાપવા અથવા બહુમતી માટે 13 બેઠકોની આવશ્યકતા રહે છે. ભાજપની આ હાર આગામી સમયમાં સ્થાનિક રાજકારણમાં મોટો ફેરફાર લાવશે તે નક્કી છે.