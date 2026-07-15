/ધારા કડીવાર મર્ડર કેસમાં કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: સૂરજ ભુવાજી સહિત 5 આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા

જૂનાગઢના ચર્ચાસ્પદ ધારા કડીવાર હત્યા કેસમાં સુરજ ભુવાજી સહિત પાંચ લોકોને કોર્ટે જેલની સજા ફટકારી છે. પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. આ કેસમાં સામેલ સૂરજ સોલંકી જૂનાગઢમાં રહેતો હતો અને કેટલીક વિધિઓ કરતો હતો. આ દરમિયાન તે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ધારા નામની એક 22 વર્ષીય યુવતીના સંપર્કમાં આવી હતી.
લિવઈનમાં રહેતો હતો સૂરજ ભુવાજી
આ સૂરજ ભુવાજી ધારા સાથે લિવઇનમાં રહેતો હતો. સૂરત ભુવો પરીણિત હતો. ત્યારબાદ તેના અને ધારા વચ્ચે વારંવાર વિવાદ થતો હતો. ત્યારબાદ સૂરજ ભુવાએ અન્ય લોકોની મદદથી ધારાની હત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ અમદાવાદ નજીક એક વાડીમાં તેની લાશ સળગાવી હતી.
સોશિયલ મીડિયાની દોસ્તી અને લિવ-ઇન
જૂનાગઢમાં સોશિયલ મીડિયા પર 'ભુવાજી' તરીકે ઓળખાતો સૂરજ સોલંકી પરિણીત અને સંતાનો હોવા છતાં, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ૨૨ વર્ષની ધારાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. બંને વચ્ચેના સંબંધો ગાઢ બનતા તેઓ ભાડાના મકાનમાં લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં સાથે રહેવા લાગ્યા હતા.
લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ અને વિવાદ
ધારા સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય રહેવાની સાથે મોંઘા મોજશોખ ધરાવતી હતી, જેના માટે તે સૂરજ પાસે અવારનવાર મોટી રકમની માંગણી કરતી હતી. આ ઉપરાંત, જ્યારે પણ સૂરજ પોતાના પરિવારને મળવાની વાત કરતો ત્યારે ધારા ઉશ્કેરાઈ જઈને ઝઘડો કરતી અને પોતાના હાથ પર ઘા મારીને આત્મહત્યાની ધમકી આપી સૂરજ પર માનસિક દબાણ લાવતી હતી.
પોલીસ ફરિયાદ અને હત્યાનું કાવતરું
વર્ષ ૨૦૨૨માં એક મોટા ઝઘડા બાદ, ધારાએ જૂનાગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં સૂરજ અને તેના મિત્ર ગુંજન જોષી સામે દુષ્કર્મની (કલમ ૩૭૬) ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જોકે, થોડા દિવસો બાદ ધારાએ માફી માગીને સૂરજ સાથે ફરી સમાધાન કરી લીધું અને બંને સાથે રહેવા લાગ્યા. પરંતુ, આ કાનૂની કેસ ચાલુ હોવાના કારણે સૂરજના મનમાં ધારા પ્રત્યે ભારે રોષ હતો અને તેણે ધારાની હત્યા કરવાનું એક ભયાનક ષડયંત્ર ઘડી કાઢ્યું હતું, જેનાથી ધારા સાવ અજાણ હતી.