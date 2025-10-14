ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ: અંગત અદાવતમાં મિત્રએ જ મિત્રને છરીના ઘા ઝીંકી પતાવી દીધો!
Murder in Dhrangadhra city: ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં વધુ એક હત્યાનો બન્યો બનાવ બન્યો છે. મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા ધ્રાંગધ્રામાં અંગત અદાવતમાં છરીના ઘા ઝીંકી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો છે.
Murder in Dhrangadhra city: ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં અંગત અદાવતમાં એક મિત્રએ બીજા મિત્રની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. શહેરના મોચીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા ૨૭ વર્ષીય શાહરુખભાઈ મોવરની તેમના જ મિત્ર આરીફ રસુલભાઈએ ધોરીધાર વિસ્તારમાં હત્યા કરી હતી.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, શાહરુખ ભાઈ અને આરીફ રસુલ ભાઈ વચ્ચે શહેરના ધોળી ધાર વિસ્તારમાં કોઈ બાબતે ઉગ્ર થઈ હતી. આ માથાકૂટ ઉગ્ર બનતા આરીફ રસુલ ભાઈએ શાહરુખ ભાઈ પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં શાહરુખ ભાઈને તાત્કાલિક ખાનગી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતા ડીવાયએસપી જે.ડી. પુરોહિત સહિતનો પોલીસ કાફલો હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મૃતકના પરિવારજનોના નિવેદનના આધારે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં તહેવારો દરમિયાન અવારનવાર આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. ગત દિવાળી પર્વ પર પણ સામાન્ય બાબતે ફાયરિંગ જેવી માથાકૂટ સર્જાઈ હતી.
