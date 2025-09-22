ભાજપના મેન્ડેટની ઐસી કી તૈસી! દૂધધારા બાદ હવે બનાસ ડેરીમાં મેન્ડેટનો ઉલાળિયો કરવા નેતાઓ તૈયાર
BJP Gujarat : સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં મેન્ટેડનો વિરોધ થવાની શક્યતા. આંતરિક જૂથવાદને લીધે પ્રદેશ નેતાગીરી ચિંતાતુર. હકાર ક્ષેત્રની ચૂંટણીમાં ભાજપના ઘણાં નારાજ નેતાઓ સંઘાણી-રાદડિયા બનવા તૈયાર
Trending Photos
Gujarat Politics : છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભાજપમાં મેન્ડેટવાળું રાજકારણ જોવા મળી રહ્યું છે. હાઈકમાન્ડ નક્કી કરે તેના નામનું પરબીડિયું પહોંચે છે, અને વરણી થાય છે. ગુજરાતમાં મોટાભાગની સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં ભાજપે મેન્ટેડ મોકલવાની પ્રથા શરૂ કરાવી હતી. પરંતું હવે મેન્ટેડનો વિરોધ થવાની પૂરતી શક્યતા છે.
થોડા સમય પહેલા ઈફ્કો, નાફેડની ચૂંટણીમાં ભાજપના મેન્ટેડની ધરાર અવગણના કરવામાં આવી હતી. દિલીપ સંઘાણી અને જયેશ રાદડિયાએ ભાજપના મેન્ડેટની ઐસીતૈસી કરીને ચૂંટણીમાં જીત મેળવી ભાજપને પોતાની તાકાતનો પરચો પાર્ટીને દેખાડી દીધો. બંને ચૂંટણીમાં ભાજપના વળતા પાણી થયા હતા. પરંતું આ કારણે સહકારી સંસ્થાઓના ચૂંટણીમાં પાવર આવી ગયો છે. સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં મેન્ડેટનો વિરોધ થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
પાર્ટીમાં આંતરિક જૂથવાદ વધી રહ્યો છે, જેને કારણે પ્રદેશ ભાજપ પણ ટેન્શનમાં છે. તેથી જ સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં મેન્ડેટનો વિરોધ થવાની શક્યતા છે. કારણ કે, અસંતુષ્ટો ફરી ભાજપની પ્રદેશ નેતાગીરી સામે માથુ ઉંચકી રહ્યાં છે. પાર્ટીમાં નવા સંઘાણી અને રાદડિયા બનવા તૈયારી ચાલી રહી છે.
ભાજપ માટે મેન્ડેટ આપવું એટલે મોટી અગ્નિપરીક્ષા
ત્યારે હવે ભાજપ માટે સહકારી સંસ્થાઓમાં મેન્ડેટ આપવું એટલે અગ્નિપરીક્ષા સમાન છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાય તે પહેલાં જ અમૂલ સહિત અન્ય ૩૩ સહકારી સંસ્થાઓમાં ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જેમાં ભાજપના મેન્ડેટનો રીતસરનો ઉલાળિયો થઈ રહ્યો છે. તેમાં પણ ભાજપમાં પ્રવર્તી રહેલી જૂથબંધી ચૂંટણીમાં મોટો અપસેટ સર્જી શકે છે. ડેરીની ચૂંટણીઓ ભાજપ માટે લિટમસ ટેસ્ટ બની રહી છે. ભાજપના ઘણાં નારાજ નતાઓ સહકારી ચૂંટણીમાં ભાજપના સત્તાવાર ઉમેદવાર સામે ચૂંટણી મેદાને ઉતરી રહ્યાં છે. નેતાઓને હવે પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ થવાની પણ બીક નથી લાગી રહી. ડેરીની ચૂંટણીઓમં ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ આંખે ઉડીને વળગે તેવો છે.
દૂધધારા ડેરીની ચૂંટણીમાં એવું જ થયું
તાજેતરમાં ભરૂચની દૂધધારા ચૂંટણીમાં પણ ભાજપના મેન્ડેટની રીતસરની અવગણના કરવામાં આવી હતી. એક આખું જૂથ ભાજપ સામે પડ્યુ. આખરે પક્ષને 9 લોકોને પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરવા માટે સસ્પેન્ડ કરવા પડ્યા, છતા આ નેતાઓ અડગ રહ્યા અને બળવો કરીને ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા. આ બગાવતના સૂર છે. જે ભાજપમાં ઉઠી રહ્યાં છે.
બનાસ ડેરીની ચૂંટણીને લઈ ભાજપના દિગ્ગજો મેદાને...
હવે દૂધધારા બાદ બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં પણ આવું જ થાય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. બનાસડેરીની ચુંટણીને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપના મેન્ડેડ પહેલા ભાજપના જ નેતાઓ હાલ ફોર્મ ભરી રહ્યા છે. બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે જ ભાજપના દિગ્ગજો આવે તેવી સ્થિતિ સો ટકા દેખાઈ રહી છે. અણદાભાઈ પટેલ, હરિભાઈ ચૌધરીએ પણ પોતાનું ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે. પાલનપુર બેઠક પરથી હરિભાઈ ચૌધરીએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. 10 ઓક્ટોબરે બનાસડેરીના 16 ડિરેકટરો માટે ચૂંટણી યોજવાની છૅ.
પરબત પટેલને કહેવું પડ્યું કે,
બનાસડેરીની ચૂંટણીને લઈને પૂર્વ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં નિયામક મંડળ ફરી બિનહરીફ થશે. મોટાભાગની સીટો સર્વ સંમતિની શક્યતાઓ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કેન્ડિડેટને મેન્ટેડ આપે એ જ ચૂંટણી લડે અને મેન્ડેડની સામે કોઈ કેન્ડીડેટ ચૂંટણી ન લડે એવું મારું વ્યક્તિગત માનવું છે. મને એવું લાગે છે કે સંપૂર્ણ નિયામક મંડળની ચૂંટણી બિનહરીફ થાય એવો વ્યક્તિગત મારો અભિપ્રાય છે. હું પણ ફોર્મ ભરવાનો છું અને થરાદ સીટ બીન હરીફ થાય તેવો મને વિશ્વાસ છે.
બરોડા ડેરીની ચૂંટણી પહેલા રાજકારણ ગરમાયુ...
અભોર સહકારી દૂધ મંડળી વિરુદ્ધ પશુ પાલકોએ હોબાળો કર્યો હતો. પશુ પાલકોએ દૂધ ઢોળીને વિરોધ દર્શાવ્યો. દૂધ મંડળીમાં ગેરરીતિઓ, ગેર વહીવટ, ભાવમાં અયોગ્યતા અને પશુ પાલકો સાથે દુર્વ્યવહાર સામે ગામ લોકોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. શુપાલકોની માંગ નહીં સ્વીકારાય ત્યાં સુધી દૂધ નહિ ભરે તેવી ચીમકી આપી.
આમ, ભાજપના મેન્ટેડનો રીતસર ઉલાળિયો થયો છે. દૂધધારા ડેરી બાદ હવે બનાસડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપના બળવાખોરો ભાજપ સામે ચૂંટણી મેદાને ઉતરે તેવી સ્થિતી સર્જાઇ છે. ભાજપે સહકારી રાજકારણમાં પોતાનો દબદબો બનાવવાનો પૂરતો પ્રયાસ કર્યો, પરંતું તેમાં ભાજપ સફળ નથી રહ્યું તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. સહકારી ડેરીઓની ચૂંટણીમાં ભાજપના મેન્ટેડ વિના ખુદ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાઇ રહ્યાં છે. સાંસદ, ધારાસભ્યો જ બળવાખોરની ભુમિકા અદા કરી રહ્યાં છે તે જોતાં કમલમની ધરાર અવગણના થઈ રહી છે તેવુ રાજકીય ચિત્ર ઉપસ્યુ છે. ભાજપના નેતાઓ મેન્ટેડર્નો ઉલાળિયો કરીને પક્ષની પ્રતિષ્ઠાની ઐસી કી તૈસી કરી રહ્યાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે