/ચૂંટણી જીતવાની ભાજપની ફોર્મ્યુલા AAPએ ચોરી લીધી? : 7 જુલાઈએ જ પત્તાં ખોલી નાખ્યા, દોઢ વર્ષ પહેલાં 66 બેઠકો લોક કરી દીધી!

એવું કહેવાય છે કે 2027ની ચૂંટણી પહેલાં ચૂંટણી જીતવાની ભાજપની ફોર્મ્યુલા AAPએ ચોરી લીધી છે? 7 જુલાઈએ જ એને પત્તાં ખોલી નાખ્યા છે અને દોઢ વર્ષ પહેલાં 66 બેઠકો લોક કરી દીધી છે. ગુજરાતમાં હાલમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. સુરત સહિત આખું રાજ્ય પાણી-પાણી છે. વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ હજુ આક્ષેપોની રાજનીતિમાં વ્યસ્ત છે અને સત્તાધારી ભાજપ વહીવટી તંત્ર સાથે પૂરની સ્થિતિને સંભાળવામાં અટવાયેલી છે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એ પડદા પાછળ એક એવો ખેલ ખેલ્યો છે, જેણે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. ચૂંટણીની રણનીતિ ઘડવામાં ભાજપને કોઈ ન પહોંચી શકે પણ આ વખતે AAP એ ભાજપ કરતાં બે ડગલાં આગળ વધીને ચોંકાવનારો 'માસ્ટર સ્ટ્રોક' માર્યો છે!
આપના આ નેતાઓને સોંપાઈ કમાન
આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રભારી ગોપાલ રાય, પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ આખી યાદી તૈયાર કરાઈ છે. આ યાદીમાં માત્ર સામાન્ય કાર્યકરો નહીં, પણ પાર્ટીના ટોચના ચહેરાઓ જેવા કે ઈસુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઈટાલિયા, ચૈતર વસાવા અને હેમંત ખાવા જેવા દિગ્ગજોને અત્યારથી જ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં મોરચો સંભાળવા આદેશ આપી દેવાયો છે.
શા માટે આને AAPનો 'માસ્ટર સ્ટ્રોક' કહેવાય છે?
સામાન્ય રીતે ચૂંટણીના બે-ત્રણ મહિના પહેલાં ઉમેદવારો જાહેર થતા હોય છે, જેના કારણે પ્રચારનો પૂરો સમય નથી મળતો. AAPએ 66 બેઠકો પર દોઢ વર્ષ પહેલાં જ નામો નક્કી કરીને ઉમેદવારોને જનતા વચ્ચે જવાનો, લોકસંપર્ક કરવાનો અને બૂથ સ્તર સુધી સંગઠન મજબૂત કરવાનો પૂરો મોકો આપી દીધો છે.
ભાજપ હંમેશા '24x7 ઈલેક્શન મોડ'માં રહેવા માટે જાણીતું છે. આ વખતે AAPએ પણ એ જ રસ્તો અપનાવ્યો છે. જ્યારે ભાજપ સરકાર હાલ પૂર અને વહીવટી કામોમાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે AAPએ શાંતિથી પોતાનું નિશાન સાધી લીધું છે.
182માંથી 66 મજબૂત બેઠકો લોક કર્યા બાદ હવે બાકીની બેઠકો પર પણ ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થઈ શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આમ આદમી પાર્ટીની આ એડવાન્સ 'બ્લુ પ્રિન્ટ' ભાજપના ગઢમાં કેટલું ગાબડું પાડી શકે છે, પણ એક વાત તો નક્કી છે કે AAPએ અત્યારથી જ લડાઈનું રણશિંગું ફૂંકી દીધું છે!
ચૂંટણીની રણનીતિમાં ભાજપ હંમેશા આગળ રહે છે, પણ આ વખતે ઈસુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઈટાલિયા અને ચૈતર વસાવાની ત્રિપુટીએ ભાજપ કરતાં પણ વહેલા પત્તાં ખોલીને ચોંકાવી દીધા છે. દોઢ વર્ષ પહેલાં ઉમેદવાર નક્કી થવાનો મતલબ છે - બૂથ લેવલ સુધી પકડ મજબૂત કરવી! આ પ્રભારીઓને કહી દેવાયું છે કે સંગઠન બનાવો અને મજબૂત કરો, હજુ દોઢ વર્ષનો સમય છે.
ક્યાં શહેરના કોણ પ્રભારી બન્યા
ડેડિયાપાડા - ચૈતર વસાવા
ગોંડલ - જીજ્ઞાબેન પટેલ
જામજોધપુર - હેમંત ખાવા
જસદણ - બ્રિજરાજ સોલંકી
ખંભાળિયા - ઈસુદાન ગઢવી
રાજકોટ પૂર્વ - રાહુલ ભુવા
રાજકોટ ગ્રામ્ય - નરેન્દ્રભાઈ રાઠોડ
વિસાવદર - ગોપાલ ઈટાલિયા
66 પ્રભારીઓની સંપૂર્ણ યાદી
|વિધાનસભા બેઠક
|પ્રભારીનું નામ
|અમરેલી
|નિકુંજભાઈ સાવલીયા
|અંકલેશ્વર
|નિતિનભાઈ વસાવા
|બાયડ
|મહેશ પટેલ
|બેચરાજી
|ભાવેશ પટેલ
|ભરૂચ
|પિયુષ પટેલ
|ભાવનગર પશ્ચિમ
|મહિપાલસિંહ ઝાલા
|બોટાદ
|પરસોત્તમભાઈ દિવાળીભાઈ રાઠોડ
|છોટાઉદેપુર
|વિજ્જુભાઈ રાઠવા
|દાહોદ
|ડો. દિનેશ મુનિયા
|દાંતા
|રાજેશકુમાર દામા
|દસક્રોઈ
|ઠાકોર અમૃતભાઈ કાળુજી
|ડેડિયાપાડા
|ચૈતરભાઈ વસાવા
|ડીસા
|રાજેશજી ઠાકોર
|ધંધુકા
|કાનજીભાઈ ગટોરભાઈ વાળા
|ધાંગધ્રા
|ડો. કિરીટસિંહ મનુભાઈ રાણા
|ધરમપુર
|કમલેશભાઈ પટેલ
|ધારી
|કાંતિભાઈ સતાસીયા
|દ્વારકા
|રૂપાભાઈ આંબલીયા
|ફતેપુરા
|રાજુભાઈ વળવાઈ
|ગણદેવી
|પંકજ પટેલ
|ગરબાડા
|કેતનકુમાર કસનાભાઈ બામણીયા
|ગોંડલ
|જીજ્ઞાબેન પટેલ
|હાલોલ
|રામચંદ બારીયા
|ઇડર
|જયંતીભાઈ પ્રણામી
|જામજોધપુર
|હેમંત ખાવા
|જામનગર ગ્રામ્ય
|પ્રકાશ પીરૂભાઈ દોંગા
|જસદણ
|બ્રિજરાજ સોલંકી
|જેતપુર (છોટાઉદેપુર)
|રાધિકા રાઠવા
|ઝઘડીયા
|રજનીકાંતભાઈ વસાવા
|કલાવાડ
|ડો. કલ્પેશ મકવાણા
|કામરેજ
|રામભાઈ ધડુક
|કાંકરેજ
|પ્રભાતસિંહ સોલંકી
|કપરાડા
|ગુલાબભાઈ નાનાભાઈ પટેલ
|ખંભાળિયા
|ઈસુદાન ગઢવી
|ખેડબ્રહ્મા
|બિપિનચંદ્ર ગામેતી
|ખેરાલુ
|આશાબેન મહિપાલભાઈ ઠાકોર
|લિંબાયત
|પંકજ તાયડે
|લીમડી
|મયુરભાઈ સાકરીયા
|લીમખેડા
|નરેશભાઈ પુનાભાઈ બારીયા
|મહુવા (સુરત)
|કુંજનભાઈ પટેલ
|માણાવદર
|રાજુભાઈ બોરખતરીયા
|માંડવી (સુરત)
|સાયનાબેન રૂરતમભાઈ ગામીત
|માંગરોળ (જૂનાગઢ)
|પિયુષ પરમાર
|માંગરોળ (સુરત)
|સ્નેહલ વસાવા
|મોડાસા
|રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર
|મોરબી
|પંકજ રાણસરીયા
|નાંદોદ
|નિરંજનભાઈ વસાવા
|નિકોલ
|જીગરભાઈ કાછડીયા
|પ્રાંતિજ
|હિતેન્દ્રસિંહ પરમાર
|રાધનપુર
|ગોવિંદભાઈ ઠાકોર
|રાજકોટ પૂર્વ
|રાહુલ ભુવા
|રાજકોટ ગ્રામ્ય
|નરેન્દ્રભાઈ રાઠોડ
|રાજુલા
|રાજુભાઈ સોલંકી
|સંખેડા
|નાનાભાઈ કાંતિભાઈ ભીલ
|સંતરામપુર
|બાબુભાઈ ડામોર
|સોજિત્રા
|વિજયભાઈ બારૈયા
|તળાજા
|માવજીભાઈ ઉકાભાઈ બાલધિયા
|તલાલા
|દેવેન્દ્ર સોલંકી
|ઠક્કરબાપાનગર
|મીનાક્ષીબેન હરેશભાઈ પટેલ
|ઉધના
|વિલાસભાઈ પાટીલ
|ઉના
|સેજલબેન ખૂંટ
|વાગરા
|નોકલ એમુભાઈ પટેલ
|વરાછા રોડ
|રજનીભાઈ વાઘાણી
|વિસાવદર
|ગોપાલ ઈટાલિયા
|વઢવાણ
|વિક્રમ દવે
|વાંકનેર
|અજીત લોખિલ
આપે 66 પ્રભારીઓની જાહેરાત તો કરી દીધી છે પણ આપણે એ પણ ભૂલવું ના જોઈએ કે ચૂંટણીઓ ફક્ત પ્રભારી બનાવી દેવાથી જીતી શકાતી નથી. હાલમાં ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ફાયનલ પહેલાં સેમિફાયનલ એટલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ ગઈ એમાં ત્રણેય પાર્ટીઓનું શું વર્ચસ્વ રહ્યું એ પણ તમારે જાણવું અને સમજવું જરૂરી છે.
ગુજરાતમાં જિલ્લા પંચાયતની સ્થિતિ
ભાજપનો દબદબો: ૩૪ માંથી ૩૩ જિલ્લા પંચાયતો અને ૨૫૦ થી વધુ તાલુકા પંચાયતોમાં ભાજપે એકચક્રી શાસન મેળવીને સાબિત કર્યું છે કે તેનો જનાધાર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ઘણો મજબૂત છે.
|રાજકીય પક્ષ
|જીતેલી બેઠકો (Seats)
|પંચાયતોમાં સત્તા (વર્ચસ્વ)
|ભાજપ (BJP)
|૪૩૯
|૩૩ જિલ્લા પંચાયતોમાં સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સત્તા મેળવી.
|કોંગ્રેસ (INC)
|૫૫
|બેઠકો મેળવી મુખ્ય વિપક્ષ બન્યો, પણ કોઈ જિલ્લા પંચાયતમાં બહુમતી નથી.
|આમ આદમી પાર્ટી (AAP) / અન્ય
|૨૦
|૧ જિલ્લા પંચાયત (નર્મદા) માં AAP એ ૨૨માંથી ૧૫ બેઠકો જીતીને ઐતિહાસિક સત્તા મેળવી.
ગુજરાતમાં તાલુકા પંચાયતની સ્થિતિ
AAP નો પ્રાદેશિક ચમત્કાર: AAP ભલે ઓવરઓલ આંકડામાં પાછળ દેખાય, પણ નર્મદા જિલ્લા પંચાયત અને ૧૯૪ જેટલી તાલુકા પંચાયત બેઠકો (જેમાં અન્યનો પણ સમાવેશ છે) મેળવીને તેણે સાબિત કર્યું છે કે આદિવાસી અને ચોક્કસ લોકલ ગ્રાઉન્ડ પર તે ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને માત આપી શકે છે.
|રાજકીય પક્ષ
|જીતેલી બેઠકો (Seats)
|પંચાયતોમાં સત્તાની સ્થિતિ
|ભાજપ (BJP)
|૧,૮૦૩
|મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતોમાં ભગવો લહેરાયો અને બહુમતી મેળવી.
|કોંગ્રેસ (INC)
|૪૦૯
|ગ્રામ્ય સ્તરે ગત વખત કરતાં થોડો સુધારો કરીને સેકન્ડ નંબર પર રહ્યું.
|આમ આદમી પાર્ટી (AAP) + અન્ય
|૧૯૪
|જેમાં AAP એ ૪ થી ૫ તાલુકા પંચાયતો (ખાસ કરીને ડેડિયાપાડા અને આસપાસ) માં પોતાની સત્તા અથવા બોર્ડ બનાવવામાં સફળતા મેળવી.
કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ: કોંગ્રેસ ભલે સત્તાથી દૂર રહી હોય, પણ ૪૦૯ તાલુકા બેઠકો અને ૫૫ જિલ્લા પંચાયત બેઠકો સાથે તે હજુ પણ ગ્રામ્ય સ્તરે મુખ્ય વિપક્ષી ચહેરો બનીને ઊભી છે.
મતોની ટકાવારી (Vote Share) ની સરખામણી
|રાજકીય પક્ષ
|૨૦૨૨ વિધાનસભા ચૂંટણી
|૨૦૨૬ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી
|સ્થિતિ
|ભાજપ (BJP)
|૫૨.૫૦%
|૫૯.૩૬%
|(+ ૬.૨૮%) નો મોટો ફાયદો
|કોંગ્રેસ (INC)
|૨૭.૨૮%
|૨૬.૪૬%
|(- ૦.૪૪%) મામૂલી ઘટાડો
|આમ આદમી પાર્ટી (AAP)
|૧૨.૯૨%
|૧૦.૨૭%
|(- ૩.૦૧%) નો મોટો ફટકો
કોંગ્રેસ કરતાં AAP ક્યાં મજબૂત છે?
ગુજરાતના કેટલાક ચોક્કસ પોકેટ્સ અને રાજકીય મોરચે AAP એ કોંગ્રેસ કરતાં વધુ આક્રમકતા બતાવી છે
|ચોક્કસ વિસ્તારોમાં મજબૂત પકડ (ખાસ કરીને આદિવાસી અને સૌરાષ્ટ્ર બેઠકો):
|દક્ષિણ ગુજરાતની આદિવાસી બેઠકો અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં AAP પાસે અત્યંત સક્રિય અને વગદાર સ્થાનિક નેતૃત્વ છે.
|એડવાન્સ પ્લાનિંગ અને આક્રમકતા:
|ચૂંટણીના દોઢ વર્ષ પહેલાં જ 66 પ્રભારી/ઉમેદવાર જાહેર કરી દેવા એ બતાવે છે કે AAP ડિજિટલ મીડિયા અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર નેરેટિવ સેટ કરવામાં કોંગ્રેસ કરતાં ઘણી એડવાન્સ અને સ્માર્ટલી કામ કરે છે.
|શહેરી વિસ્તારોમાં ત્રીજો વિકલ્પ:
|સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓથી જ AAP એ સાબિત કર્યું છે કે શહેરી મધ્યમવર્ગ અને એન્ટી-ઇન્કમ્બન્સી ધરાવતા મતદારો માટે તેઓ કોંગ્રેસ કરતાં વધુ મજબૂત કસ્ટોડિયન બની શકે છે.
કોંગ્રેસ કરતાં AAP ક્યાં પાછળ છે?
ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી અને સંગઠનની દ્રષ્ટિએ હજુ પણ કોંગ્રેસ પાસે પરંપરાગત પ્લસ પોઈન્ટ્સ છે:
|પરંપરાગત વોટબેંક અને સંગઠન માળખું :
|કોંગ્રેસ ભલે બેઠકોની દ્રષ્ટિએ નબળી પડી હોય, પણ તેનો ૨૭% થી વધુનો વોટ શેર દર્શાવે છે કે રાજ્યના દરેક બૂથ અને ગામડામાં કોંગ્રેસનો પરંપરાગત મતદાર હજુ પણ જીવંત છે. AAP પાસે હજુ આખા ગુજરાતને આવરી લેતું એવું સાર્વત્રિક કેડર બેઝ્ડ સંગઠન નથી.
|ભૌગોલિક મર્યાદા :
|AAPનો પ્રભાવ માત્ર દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને સુરત-અમદાવાદ જેવા શહેરી વિસ્તારોના અમુક પટ્ટા પૂરતો સીમિત છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હજુ પણ મુખ્ય લડાઈ ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ વચ્ચે જ જોવા મળે છે.
|વિપક્ષનો ચહેરો:
|સત્તાવાર રીતે વિધાનસભામાં વધુ બેઠકો હોવાને કારણે કોંગ્રેસ મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે પ્રસ્થાપિત છે.
આપ જેટલી મજબૂત એટલું નુક્સાન કોંગ્રેસને ફાયદો ભાજપને
જો ૨૦૨૭માં આપ (AAP) પોતાની આ જ આક્રમકતા ચાલુ રાખશે અને કોંગ્રેસ પોતાની પરંપરાગત શૈલીમાં જ બેસી રહેશે, તો વિપક્ષી મતોની આ અંદરોઅંદરની લડાઈ ભાજપ માટે ફરી એકવાર ૧૫૦+ બેઠકોનો ઐતિહાસિક રસ્તો એકદમ સરળ (One-Way) બનાવી દેશે.
ટૂંકમાં, આપની સક્રિયતા એ ભાજપ માટે 'બૂસ્ટર ડોઝ' અને કોંગ્રેસ માટે 'સંજીવનીની કટોકટી' સાબિત થઈને રહી જશે. તાજેતરમાં દોઢ વર્ષ વહેલા ૬૬ પ્રભારીઓની જે જાહેરાત કરી છે, તે પણ આ જ સ્ટ્રેટેજીનો ભાગ છે. તેઓ ભાજપને ઘેરતા પહેલાં કોંગ્રેસને માનસિક અને સંગઠનાત્મક રીતે પાછળ ધકેલી દેવા માંગે છે, જેથી જનતા વચ્ચે મેસેજ જાય કે "અમે જ અસલી વિપક્ષ છીએ.
AAP મેદાનમાં પૂરી તાકાતથી એક્ટિવ થાય છે, ત્યારે એ ભાજપના મતો તો નથી તોડી શકતી (કારણ કે ભાજપનો કેડર વોટ 50% થી વધુ ફિક્સ છે). AAP જે મતો લાવે છે તે સીધા કોંગ્રેસના પરંપરાગત અને નારાજ મતદારોના હોય છે. પરિણામે વિપક્ષના મતો વહેંચાઈ જાય છે અને ભાજપ કોઈ પણ મહેનત વગર સીધી જંગી લીડથી જીતી જાય છે. એટલે જ એનો વોટશેર પણ વધ્યો છે.
આ રણનીતિ પાછળનો રાજકીય સંકેત શું છે?
AAP એ હવે પોતાની સ્ટ્રેટેજી બદલી છે એ સારી રાતે જાણી ગયું છે કે ભાજપને ગુજરાતમાં પડકાર આપવો એ અઘરો છે. ભાજપની સંગઠનની તાકાત અમાપ છે. ભાજપ પાસે સરકારી તંત્ર અને સંગઠન બંનેનો પાવર છે. આમ છતાં ગુજરાતમાં પગપેસારો કરવો હશે તો એડવાન્સમાં તૈયારીઓ કરવી પડશે. આ 3 કારણો છે કે આપે એડવાન્સમાં પ્રભારીઓની જાહેરાત કરી દીધી છે.
શહેરોમાં સંઘર્ષ, ગામડામાં મજબૂતી: શહેરી વિસ્તારો (જેમ કે સુરત કે અમદાવાદ) માં મધ્યમવર્ગીય મતદારો ફરી ભાજપ તરફ વળ્યા છે, પરંતુ ગ્રામ્ય અને આદિવાસી વિસ્તારોમાં જ્યાં સ્થાનિક મુદ્દા, ખેડૂતોની જમીનના અધિકારો અને આદિવાસી અસ્મિતાનો સવાલ છે, ત્યાં જનતાએ AAP ના પ્રાદેશિક નેતાઓને સ્વીકાર્યા છે.
ચૈતર વસાવા ફેક્ટર : ચૈતર વસાવા જે રીતે ગ્રાઉન્ડ પર એક્ટિવ રહ્યા છે, તેની સીધી અસર નર્મદા અને આસપાસની બેઠકો પર દેખાઈ છે. જેનો સીધો ફાયદો સ્તાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જોવા મળ્યો છે. જો નેતાઓ સ્થાનિક સ્તરે સક્રિય થાય તો રિઝલ્ટ બદલાય છે એ આપ સમજી ચૂક્યું છે.
દોઢ વર્ષ વહેલા ૬૬ પ્રભારી કેમ?: હવે આ જ ફોર્મ્યુલાને આખા ગુજરાતમાં લાગુ કરવા માટે આપે ૬૬ પ્રભારી જાહેર કર્યા છે. પક્ષ એ સમજી ગયો છે કે જો ગ્રામ્ય અને સેમી-અર્બન (અર્ધ-શહેરી) વિસ્તારોમાં પંચાયત સ્તરનું સંગઠન વહેલું ઊભું કરી દેવાય, તો ૨૦૨૭માં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેને નુક્સાન પહોંચાડી શકાય છે.
30 વર્ષથી ભાજપ કેમ એક હથ્થું શાસન કરે છે, હજુ એક દાયકા સુધી હરાવવું મુશ્કેલ
ભાજપને ગુજરાતમાં હરાવવું એટલા માટે મુશ્કેલ છે કારણ કે વિપક્ષ જ્યારે ચૂંટણીના ૬ મહિના પહેલાં જાગે છે, ત્યારે ભાજપ પોતાની આગામી ચૂંટણીની અડધી તૈયારીઓ પૂરી કરી ચૂક્યું હોય છે. ભાજપની આ 'પૂર્વ-તૈયારી અને પ્રોફેશનલ મેનેજમેન્ટ' સામે વિપક્ષોનું પરંપરાગત રાજકારણ દર વખતે ટૂંકું પડે છે. ગુજરાતમાં ભાજપના આ 6 પિલ્લર અતિ મજબૂત છે.
૧. માઇક્રો-લેવલ સંગઠન : ‘પેજ પ્રમુખ’ અને ‘પેજ કમિટી’
ભાજપ માત્ર ચૂંટણી વખતે સક્રિય થનારો પક્ષ નથી, તે ૨૪ કલાક અને ૩૬૫ દિવસ ઈલેક્શન મોડમાં રહેતું એક મશીન છે. જે કોઈ પણ મોડમાં હંમેશાં એક્ટિવ રહે છે છેલ્લા 30 વર્ષથી સરકાર હોવાથી હવે સંગઠને પોતાની મજબૂતી સક્રિય બનાવી દીધી છે.
પેજ પ્રમુખની ફોર્મ્યુલા: ભાજપે દરેક મતદાન મથકની મતદારયાદીના એક સિંગલ પેજ (પાના) પર એક પ્રમુખ અને કમિટીની નિમણૂક કરી છે. જે 50 ટકા મતદારો ખેંચી લાવવાનો એક ફોર્મ્યુલા છે. જે ભાજપને વન વે જીતાડે છે. ભાજપે વિધાનસભા દીઠ નહીં પેજના આધારે પ્રમુખ બનાવ્યા છે.
આ પેજ પ્રમુખનું કામ તેના પાનામાં આવતા ૫ થી ૬ પરિવારો સાથે સતત સંપર્કમાં રહેવાનું, સુખ-દુઃખમાં ભાગીદાર થવાનું અને મતદાનના દિવસે તેમને બૂથ સુધી ખેંચી લાવવાનું છે. વિપક્ષ પાસે આ લેવલનું કોઈ પાયાનું માળખું જ નથી.
૨. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો અજેય ચહેરો અને ‘ગુજરાતી અસ્મિતા’
ગુજરાત પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનું હોમ સ્ટેટ છે. ૨૦૦૧થી ૨૦૧૪ સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે અને ત્યારબાદ વડાપ્રધાન તરીકે તેમનો ક્રેઝ ગુજરાતની જનતામાં અત્યંત ઊંડો છે.
ચૂંટણી ભલે સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર હોય, પણ અંતે જ્યારે પીએમ મોદી મેદાનમાં આવે છે ત્યારે આખી ચૂંટણી રાષ્ટ્રીય ગૌરવ અને 'ગુજરાતી અસ્મિતા' (Gujarati Pride) પર શિફ્ટ થઈ જાય છે. મતદારો ઘણીવાર સ્થાનિક ઉમેદવારથી નારાજ હોવા છતાં "પીએમ મોદી" ના ચહેરે ભાજપને વોટ આપી દે છે.
૩. વિપક્ષનું વિભાજન અને નબળાઈ
જેમ આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી, ભાજપ વિરોધી મતોનું વિભાજન એ ભાજપની સૌથી મોટી તાકાત છે.
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું સંગઠન વર્ષોથી સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે અને નેતૃત્વનો અભાવ છે. હવે મેદાનમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એક્ટિવ થઈ છે. જ્યાં સુધી વિપક્ષી મતો કોંગ્રેસ અને AAP વચ્ચે વહેંચાતા રહેશે, ત્યાં સુધી ભાજપનો ૫૦% થી વધુનો કેડર વોટ શેર તેને એકતરફી વિજય અપાવતો રહેશે.
૪. અર્બન વોટબેંક અને મધ્યમ વર્ગ પર મજબૂત પકડ
ગુજરાત એ દેશના સૌથી વધુ શહેરીકરણ (Urbanization) ધરાવતા રાજ્યોમાંનું એક છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ જેવા મોટા મહાનગરો ભાજપના લોખંડી ગઢ છે.
શહેરી મધ્યમવર્ગ, વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ ભાજપની 'વિકાસ અને કાયદો-વ્યવસ્થા'ની નીતિ સાથે મજબૂત રીતે જોડાયેલા છે. સુરત મનપામાં તાજેતરમાં AAPનું ધોવાણ અને ભાજપની ૧૧૫ બેઠકો એ સાબિત કરે છે કે શહેરી મતદાર ભાજપ સિવાય બીજો વિકલ્પ વિચારવા તૈયાર નથી.
૫. સામાજિક અને વૈચારિક સમીકરણો
ભાજપે ગુજરાતમાં હિંન્દુત્વના એજન્ડા સાથે સામાજિક સમીકરણોનું એવું મોટું કોમ્બિનેશન સેટ કર્યું છે જે તોડવું બહુ મુશ્કેલ છે.
પાટીદાર આંદોલન જેવો મોટો આક્રોશ હોય કે ઓબીસી-આદિવાસી બેલ્ટની નારાજગી, ભાજપ સમયસર પોતાના મુખ્યમંત્રી કે મંત્રીમંડળ બદલીને ડેમેજ કંટ્રોલ કરી લે છે. જ્ઞાતિ આધારિત રાજકારણને ભાજપ પોતાના રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક નેરેટિવમાં ભેળવી દે છે.