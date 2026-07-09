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ચૂંટણી જીતવાની ભાજપની ફોર્મ્યુલા AAPએ ચોરી લીધી? : 7 જુલાઈએ જ પત્તાં ખોલી નાખ્યા, દોઢ વર્ષ પહેલાં 66 બેઠકો લોક કરી દીધી!

ગુજરાતમાં હાલમાં ભલે ચોમાસાનો માહોલ હોય અને નેતાઓ પૂરની સ્થિતિમાં વ્યસ્ત હોય... પણ આમ આદમી પાર્ટીએ ખાનગીમાં એક એવો 'માસ્ટર સ્ટ્રોક' માર્યો છે, જેણે ગાંધીનગરથી લઈને દિલ્હી સુધી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે! હા, 2027ની ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને હજુ સવાથી દોઢ વર્ષની વાર છે, પણ AAPએ 7 જુલાઈએ જ 66 વિધાનસભા બેઠકો પર પોતાના યોદ્ધાઓ જાહેર કરી દીધા છે! રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનીએ તો, આ માત્ર પ્રભારીઓ નથી પરંતુ 2027ની ચૂંટણીના સંભવિત 'ઉમેદવારો' જ છે, જેમને અત્યારથી જ જનતાની વચ્ચે જઈને રણ મેદાન માટે તૈયાર રહેવા માટે કહી દેવાયું છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 09, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:02 PM IST
ચૂંટણી જીતવાની ભાજપની ફોર્મ્યુલા AAPએ ચોરી લીધી? : 7 જુલાઈએ જ પત્તાં ખોલી નાખ્યા, દોઢ વર્ષ પહેલાં 66 બેઠકો લોક કરી દીધી!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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