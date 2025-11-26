SIR ગણતરી ફોર્મના ડિજિટાઈઝેશનની કામગીરીમાં મોટા શહેરોને પછાડી ગુજરાતનો આ જિલ્લો મોખરે
ગુજરાતમાં મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણનું કામ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી 5 કરોડથી વધુ મતદારોને ગણતરી ફોર્મનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. પરત આવેલા ફોર્મની ડિજિટાઈઝેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ કામગીરીમાં ડાંગ જિલ્લો મોખરે છે.
SIR News: સમગ્ર ગુજરાતમાં મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઝુંબેશમાં ગણતરીનો તબક્કો 4થી ડિસેમ્બર સુધી ચાલવાનો છે. ભારતના ચૂંટણીપંચના માર્ગદર્શનમાં તથા મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી હારીત શુક્લાની આગેવાનીમાં CEO કચેરી(Chief electoral office)ની સમગ્ર ટીમ તમામ જિલ્લાઓના ચૂંટણી અધિકારી અને સ્ટાફ સાથે સંકલન સાધીને સમગ્ર પ્રક્રિયાને વેગવાન બનાવવા કાર્યરત છે.
2025ની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા 5 કરોડથી વધુ મતદારોને ગણતરી ફોર્મનું વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેમાં તાપી- સાબરકાંઠા- ગીરસોમનાથ- મહિસાગર- અમરેલી- બોટાદ- અમરેલી- નવસારી જિલ્લામાં 100% ફોર્મ વિતરણ સંપન્ન થયું છે. જેમાંથી પરત મળેલા ફોર્મને ડિજીટાઈઝેશનની કામગીરી પુરજોશમાં ચાલી રહી છે.
આ કામગીરીમાં 85.53 % ગણતરી ફોર્મના ડિજીટાઈઝેશન સાથે ડાંગ જિલ્લો મોખરે છે. જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
ડિજિટાઈઝેશનમાં ટોપ-10 જિલ્લાઓની યાદી:
ક્રમ જિલ્લો ટકાવારી
1 ડાંગ 85.53
2 બનાસકાંઠા 80.63
3 સાબરકાંઠા 78.62
4 પંચમહાલ 77.54
5 ગીર સોમનાથ 76.68
6 પાટણ 76.26
7 તાપી 75.05
8 નર્મદા 73.64
9 દાહોદ 73.38
10 મહીસાગર 73.32
ગણતરી દરમિયાન રાજ્યભરમાં 10 લાખથી વધુ અવસાન પામેલ મતદારો મતદાર યાદીમાં સામેલ હતા. જ્યારે 1.5 લાખથી વધુ મતદારો તેમના સરનામે ગેરહાજર જોવા મળ્યા, સાથોસાથ 11 લાખથી વધુ મતદારો કાયમી સ્થળાંતરિત થઈ ચૂક્યા હોવાનું ધ્યાને આવ્યું છે. તદુપરાંત 1.44 લાખથી વધુ મતદારો રિપીટેડ હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું છે.
