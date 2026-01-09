તરછોડાયેલી બાળકીની રક્ષક બની પોલીસ, ‘હસ્તી’ નામ આપી ખાખી વર્દીમાં છલકાયું માતૃત્વ
Surat News: કહેવાય છે કે 'જેનું કોઈ નથી, તેનો ભગવાન હોય છે.' આ પંક્તિ સુરતના દેલાડવા ગામમાં સાચી સાબિત થઈ છે. કડકડતી ઠંડીમાં લોહીના સગાંઓએ જે માસૂમ બાળકીને રામજી મંદિર પાસે તળાવ કિનારે તરછોડી દીધી હતી, તેને હવે પોલીસના રક્ષણ હેઠળ નવું જીવન અને નવી ઓળખ મળી છે.
Surat News: સુરત જિલ્લાના દેલાડવા ગામના રામજી મંદિર પાસે તળાવ કિનારે તરછોડી દેવામાં આવેલી એક નવજાત બાળકી રડતી હાલતમાં મળી આવી હતી. કાતિલ ઠંડીમાં ભગવાનના ભરોસે છોડાયેલી આ બાળકી પર ઈશ્વરની કૃપાથી તે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ મળી આવી. આ ઘટનાની જાણ થતા જ ડીંડોલી પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને બાળકીને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી હતી.
અહીં પહોંચેલ ડીંડોલી પોલીસે બાળકીની સંભાળ લઈ માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. હોસ્પિટલમાં બાળકીની મુલાકાતે પહોંચેલા મહિલા PSI અને અન્ય મહિલા સ્ટાફે બાળકી પર માતૃત્વભાવથી પ્રેમ વરસાવ્યો. મહિલા PSI દ્વારા બાળકી પર માતૃત્વભાવથી વરસાવતા ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. એક પોલીસ અધિકારીની ફરજની સાથે-સાથે એક માતાનો પ્રેમ પણ અહીં જોવા મળ્યો હતો. ખુદ પોલીસ જ્યારે વાલી બને ત્યારે કેવા ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાય તેનું ઉદાહરણ ડીંડોલી પોલીસ મથકના સ્ટાફે પૂરું પાડ્યું છે.
હવે આ બાળકી 'હસ્તી' તરીકે ઓળખાશે
ડીંડોલી પોલીસ દ્વારા આ તરછોડાયેલી હાલતમાં મળી આવેલ બાળકીને એક સુંદર નામ આપવામાં આવ્યું છે. ડીંડોલી પોલીસ દ્વારા આ બાળકીનું નામ ‘હસ્તી’ રાખવામાં આવ્યું છે. મંદિર નજીક રડતી હાલતમાં તરછોડાયેલી બાળકીને હવે હસ્તી તરીકે એક નવી ઓળખ મળી છે. હાલમાં હસ્તી અનાથ આશ્રમમાં સુરક્ષિત છે, પરંતુ ડીંડોલી પોલીસ તેની સાથે એક સ્વજનની જેમ જોડાયેલી છે.
બાળકીના ભવિષ્યને લઈને ડીંડોલી પોલીસ મથકના PI આર.જે. ચુડાસમાએ ખૂબ જ મહત્વનો અને સંવેદનશીલ નિર્ણય લીધો છે. આગામી રવિવારે હસ્તીની 'છઠ્ઠી'ની વિધિ ડીંડોલી પોલીસ દ્વારા ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવશે. અનાથ આશ્રમમાં જઈને પોલીસ સ્ટાફ એક પરિવારની જેમ તમામ પરંપરાગત વિધિઓ પૂર્ણ કરશે. હસ્તીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવવામાં આવશે, જેથી તે મોટી થઈને આત્મનિર્ભર બની શકે. આટલું જ નહીં, ડીંડોલી પોલીસ મથકના કર્મચારીઓ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતપોતાની રીતે ફાળો આપી બાળકી માટે ભવિષ્ય નિધિ જમા કરાવશે. ડીંડોલી પોલીસે બાળકીની સંભાળ લઈ માનવતા, સંવેદના અને ફરજભાવનું જીવંત ઉદાહરણ પુરું પાડ્યું છે.
