ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

1500 મીટર જમીનને લઈને ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના બે ગામો વચ્ચે વિવાદ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

જો વિવાદિત વિસ્તાર મહારાષ્ટ્રમાં જાય- તો સાળસુંબાના 9 સર્વે નંબર જોખમમાં પડશે અને સૈંકડો લોકો રાતોરાત રાજ્ય બદલવા મજબૂર બનશે....એથી મોટો સવાલ એ છે કે સરહદ નક્કી કરતી લાઇન મહત્વની કે લોકોની ઇચ્છા?
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:19 PM IST

Valsad News: ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ પર ફરી એક વાર તણાવ વધ્યો છે. વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના સોળસુંબા ગામ અને મહારાષ્ટ્રના તલાસરી તાલુકાના વેવજી ગામ વચ્ચેની આશરે 1500 મીટરના જમીનના ટુકડાને લઈને વિવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. મહારાષ્ટ્રનો દાવો છે કે આ જમીન તેમની છે અને ગુજરાતે અતિક્રમણ કર્યું છે, જ્યારે ગુજરાતના સ્થાનિકો અને કાગળો કહે છે કે આ જમીન તેમની જ છે. આ વિવાદ 1960ના રાજ્ય વિભાજનથી ચાલી રહ્યો છે....ત્યારે વિવાદ ફરી શું થયું?...જુઓ આ અહેવાલમાં...

ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની સરહદ પર ફરી એકવાર વિવાદ ભભૂકી ઊઠ્યો છે...ઉમરગામ તાલુકાના સાળસુંબા ગામ અને મહારાષ્ટ્રના તલાસરી તાલુકાના વેવજી ગામ વચ્ચે આવેલી માત્ર 1500 મીટરની જમીન, પણ મુદ્દો એટલો નાનો નથી, કારણ કે અહીં વાત જમીનની નથી, ઓળખ અને અધિકારની છે.

મહારાષ્ટ્રનો દાવો છે કે આ જમીન અમારી છે..જ્યારે બીજી તરફ આધાર, પુરાવા અને તમામ કાગળો સ્પષ્ટ કહે છે કે- જમીન ગુજરાતની છે. અહીં રહેતા લોકોના જમીનના દસ્તાવેજો ગુજરાતમાં નોંધાયેલા છે....વર્ષોથી ગુજરાતને વેરો ચૂકવાઈ રહ્યો છે અને પાણી-વિજળી જેવી સુવિધાઓ પણ ગુજરાત તરફથી જ મળતી રહી છે....

એક તરફ મહારાષ્ટ્રનો દાવોઃ 'આ જમીન અમારી છે'
બીજી તરફ આધાર, પુરાવા, કાગળો મુજબ જમીન ગુજરાતની 

આ સરહદી વિવાદ નવો નથી..1960માં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર અલગ થયા બાદ બે વર્ષ પછી સરહદ નક્કી થઈ હતી. પરંતુ આજે ટેકનિકલ માપણીને લઈને ફરી વિવાદ ઉભો થયો છે. મહારાષ્ટ્રના વિરોધ પક્ષે તો સીધો આરોપ મૂક્યો છે કે ગુજરાત તરફથી જમીન પર અતિક્રમણ થયું છે અને આ મુદ્દો વિધાનસભા સુધી પહોંચ્યો છે.

ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર અલગ થયા બાદ 2 વર્ષે સરહદ નક્કી થઈ
આજે ટેકનિકલ માપણીને લઈને ફરી વિવાદ ઉભો થયો છે

સાળસુંબા પંચાયતનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે-આ જમીન ગુજરાતની જ છે..વર્ષો સુધી અહીં પંચાયત દ્વારા વિકાસકામ થયા છે. PM આવાસ યોજના અંતર્ગત ઘરો બનાવાયા છે....અને લોકોના સાત-બારમાં પણ નામ નોંધાયેલા છે....

શું કહ્યું સાળસુંબા ગ્રામપંચાયતે?
આ જમીન ગુજરાતની જ છે
વર્ષો સુધી પંચાયત દ્વારા વિકાસકામ થયા છે
PM આવાસ યોજના અંતર્ગત ઘરો બનાવાયા છે
લોકોના સાત-બારમાં પણ નામ નોંધાયેલા છે

સ્થાનિકોની એક જ માંગ છે, બન્ને રાજ્ય સરકારો મળીને આ વર્ષોથી ચાલતા વિવાદનો ઝડપી ઉકેલ લાવે...કારણ કે લોકોનો નિર્ણય સ્પષ્ટ છે, અમારે ગુજરાત સાથે જ રહેવું છે.

 

