Prev
Next

રાજકોટ મહાપાલિકાના જનરલ બોર્ડમાં તડા-ફડી! મહિલા કોર્પોરેટરના અપમાન મુદ્દે કોંગ્રેસનું વોક આઉટ..

RMC: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા આજે તોફાની બની હતી. સામાન્ય સભામાં ભાજપનો આંતરીક જૂથવાદ અને કોંગ્રેસ દ્વારા મહિલા કોર્પોરેટરનું અપમાન સાથે જ રોડ-રસ્તા મુદ્દે વિરોધ કર્યો હતો. તો ભાજપના જ કોર્પોરેટરે TP શાખાના અધિકારીઓ ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરતા ન હોવાનું અને અધિકારી રાજ હોવાનું સામાન્ય સભામાં બોલતા સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

રાજકોટ મહાપાલિકાના જનરલ બોર્ડમાં તડા-ફડી! મહિલા કોર્પોરેટરના અપમાન મુદ્દે કોંગ્રેસનું વોક આઉટ..

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આજે સામાન્ય સભા મળી હતી સામાન્ય સભામાં કુલ ૧૭ કોર્પોરેટરો 34 જેટલા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા પરંતુ આજે પણ માત્ર એક પ્રશ્નમાં જ સામાન્ય સભા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી હતી જોકે આજની સામાન્ય સભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા વશરામ સાગઠીયા સહિતના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો એ ભાજપ મહિલા કોર્પોરેટરનો અપમાન કરતી હોવાનું કહી વિરોધ નોંધાયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

એટલું જ નહીં વશરામ સાગઠીયા એ ખરાબ રોડ રસ્તા મુદ્દે પ્લે કાર્ડ કાઢતા ભાજપના કોર્પોરેટરો જનરલ બોર્ડનું ઉલંકન થાય છે તેવું કહી વિપક્ષને જનરલ બોર્ડ માંથી બહાર કાઢવા માંગ કરી હતી પ્લે કાર્ડ છીનવવા જતા કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર હોય એકબીજાને પ્લે કાર્ડ આપી સર્જન ટોને પણ તરણે ચડાવ્યા હતા જોકે જનરલ બોર્ડ શરૂ થાય તે પહેલા જ આજે વિરોધ જોવા મળ્યો હતો ભાજપ અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ આજે જનરલ બોર્ડમાં ધમાલ મચાવી હતી. 

જનરલ બોર્ડ તોફાની બનતા વિરોધ પક્ષના નેતા વશરામ સાગઠીયા સહિત કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો એ વોક આઉટ કર્યું હતું. જોકે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જયમીન ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાસે કોઈ મુદ્દા નથી એટલે આ પ્રકારે મીડિયા હાઇલાઇટ કરવા માટે આવા મુદ્દાઓ લઈ જનરલ બોર્ડમાં આવે છે પોતાના વોર્ડના સમસ્યાઓ ક્યારે લઈ આવતા નથી કે રજૂઆત કરતા નથી તેથી જ પ્રજાએ કોંગ્રેસને સ્વીકાર્યા નથી.

તો બીજી તરફ RMCના જનરલ બોર્ડમાં વોર્ડ નંબર ૭ ના કોર્પોરેટર નેહલ શુક્લની સૂચક ગેરહાજરી જોવા મળી હતી. સેક્રેટરી તરીકે ફરજ બજાવતા હરેશ રૂપારેલિયાની બદલીનો નેહલ શુક્લએ વિરોધ કર્યો હતો. મેંયર અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન દ્વારા બદલી કરી દેવામાં આવી હોવાનો દાવો કર્યો હતો. નેહલ શુક્લએ મુખ્યમંત્રી અને કમિશનર સુધી રજૂઆત કરી હતી. આજે બદલીના વિરોધમાં હાજર ન રહી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. 

હરેશ રૂપારેલિયા કાયમી સેક્રેટરી હોવા છતાં તેને અન્ય સ્થળે બદલી કરીને ઇન્ચાર્જ મુકાયા હોવાથી આંતરિક જૂથવાદ સામે આવ્યો હતો. જ્યારે રાજકોટના સામા કાંઠા વિસ્તારના કોર્પોરેટર વિનુ ઘવાએ જનરલ બોર્ડમાં ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓ સામે બાયો ચડાવી હતી અને કહ્યું હતું કે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગના અધિકારીઓ ગરીબ લોકોના ઘર તોડવા માટે પહોંચી જાય છે પરંતુ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પ્લોટમાં બે પતરાના ઝુંપડા હટાવી શકતા નથી. અનેક વખત રજુઆત કરી પણ કોઈ સાંભળતું નથી. જો આજે ઝુંપડા હટાવવામાં નહિ આવે તો જોવા જેવી થશે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનું જનરલ બોર્ડ આજે તોફાની થયું હતું તેમાં ભાજપનો આંતરિક જૂથવાદ જ જોવા મળતા વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા પણ ભાજપ એ જ લીધી હતી આ જનરલ બોર્ડ દર બે મહિને મળતું હોય છે જેમાં પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચા થવી જોઈએ તેને બદલે કોર્પોરેટરો પોતાના અંગત પ્રશ્નોને લઈને વિવાદ સત્તા જોવા મળે છે. જોકે આજના જનરલ બોર્ડમાં ડોર ટુ ડોર ગારબેજ કલેક્શન ની અંદર પણ મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાના આરોપો લાગ્યા હતા પરંતુ તેના પર કોઈએ ધ્યાન પણ દેતું ન હતું શું નગર સેવકો પ્રજાના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરવા કરતાં પોતાનો સ્વાર્થ ક્યાં છે તે જ જુએ છે તેવો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે ત્યારે આગામી ચૂંટણીમાં પ્રજા સાસકોને મતથી જવાબ આપશે કે નહીં તે જોવું રહ્યું. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsRajkotRMCdisruptionRajkot municipal corporationGeneral BoardCongress walks outfemale corporator

Trending news