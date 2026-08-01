/સ્પાની આડમાંથી ફરી પકડાયો હવસનો ધંધો! જિલ્લા SOG પોલીસે LIVE રેડ પાડી 3 રૂપલલનાઓની કરી ધરપકડ

Aravalli District: અરવલ્લી જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકારતા ગેરકાયદે દેહવ્યાપારના ધંધા સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે. મોડાસા શહેરમાં સ્પાની આડમાં ચાલી રહેલા કથિત દેહવ્યાપારના રેકેટનો જિલ્લા એસઓજીએ પર્દાફાશ કર્યો છે. ડિવાઇન સ્પા પર પાડવામાં આવેલી રેડ દરમિયાન ત્રણ મહિલાઓ ઝડપાઈ છે. જ્યારે સ્પાના સંચાલક અને માલિક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
અરવલ્લી જિલ્લા ના મોડાસા શહેરમાં આવેલા ડિવાઇન સ્પા પર જિલ્લા સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન સ્પાની આડમાં કથિત દેહવ્યાપાર ચાલી રહ્યો હોવાનું સામે આવ્યું. દરોડા દરમિયાન કથિત દેહવ્યાપારમાં સંડોવાયેલી ત્રણ મહિલાઓ ને ઝડપી લેવામાં આવી હતી. સ્થળ પરથી જરૂરી પુરાવાઓ પણ કબજે લેવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલે જિલ્લા એસઓજીએ સ્પાના સંચાલક અને માલિક સામે સંબંધિત કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ સાથે અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંકળાયેલા છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.જિલ્લા પોલીસનું કહેવું છે કે કાયદાના ભંગ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને આવા ગેરકાયદે ધંધાઓ સામે સતત અભિયાન ચાલુ રહેશે.