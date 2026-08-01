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સ્પાની આડમાંથી ફરી પકડાયો હવસનો ધંધો! જિલ્લા SOG પોલીસે LIVE રેડ પાડી 3 રૂપલલનાઓની કરી ધરપકડ

Aravalli District: મોડાસા શહેરમાં ડિવાઇન સ્પા પર પાડવામાં આવેલી રેડ દરમિયાન ત્રણ મહિલાઓ ઝડપાઈ છે. જ્યારે સ્પાના સંચાલક અને માલિક સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્પાની આડમાં ચાલી રહેલા કથિત દેહવ્યાપારના રેકેટનો જિલ્લા એસઓજીએ પર્દાફાશ કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:10 PM IST
સ્પાની આડમાંથી ફરી પકડાયો હવસનો ધંધો! જિલ્લા SOG પોલીસે LIVE રેડ પાડી 3 રૂપલલનાઓની કરી ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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