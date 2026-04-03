ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવતા જ નવો સળવળાટ થયો! મહાનગરોમાં અશાંત ધારાનું ભૂત ધૂણ્યું!
Disturbed Areas Act In Gujarat : ગુજરાતમાં હાલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવી ગઈ છે, હવે ચૂંટણી લડવા માટે નવો મુદ્દો આવ્યો હોય તેમ ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં અશાંત ધારાની આગ પ્રસરી છે. ગુજરાતના અનેક મહાનગરોમાં અશાંતધારા મુદ્દે લોકો આક્રમક બન્યા છે, અચાનક અશાંતધારાનો મુદ્દો કેવી રીતે સળવળ્યો, જોઈએ...
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા અશાંતધારાનો મુદ્દો ગાજ્યો
- અમદાવાદ, વડોદરા, ભાવનગર બાદ હવે સુરતમાં પણ વિરોધ
- શું હવેની ચૂંટણી અશાંત ધારાના મુદ્દાને લઈને લડવામાં આવશે કે?
Gujarat Local Body Election 2026 : ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવતા જ નવો સળવળાટ થયો છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા આ વખતે અશાંત ધારાનું ભૂત ધૂણ્યું છે. ગુજરાતના મોટા શહેરો અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર, વડોદરામાં હાલ અશાંતધારા મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે. તે જોતા કહી શકાય કે, આ વખતની ચૂંટણીમા નવો મુદ્દો આવ્યો છે, એ છે અશાંત ધારો. ત્યારે સવાલ એ છે કે, શું હવેની ચૂંટણી અશાંત ધારાના મુદ્દાને લઈને લડવામાં આવશે કે?
ભાવનગરમાં અશાંત ધારા મુદ્દે ફરિયાદ
ભાવનગરમાં અશાંતધારા હેઠળ ભ્રષ્ટાચાર મામલે આખરે 15 દિવસ બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મદદનીશ કલેકટર પ્રતિભા દહિયા દ્વારા પોતાના ડ્રાઈવર મોમીન પઠાણ સામે નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. મિલકત તકદીલીની મંજૂરી માટે 14 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગવાના આરોપ સાથે વીડિયો-ઓડિયો પણ સામે આવ્યા હતા. FIR મુજબ મોમીન પઠાણ નામના ડ્રાઈવરે કચેરીના નામનો ખોટી રીતે દુરુપયોગ કર્યો હતો. ગેરકાયદેસર લેવડદેવડ અને દસ્તાવેજો અનધિકૃત રીતે લીક કરી હોવાનો FIR માં ઉલ્લેખ કરાયો છે. જોકે આગાઉ હિન્દુ સંગઠન દ્વારા SDM પ્રતિભા દહિયા પર પણ ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આક્ષેપ કરાયા હતા. અશાંતધારામાં ભ્રસ્ટાચાર મુદ્દે 15 દિવસ બાદ ફરિયાદ નોંધાતા પ્રકરણ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે.
સુરત - જે ઉમેદવાર ગોરાટ હનુમાન મંદિરને બચાવી શકે, તે જ વોટ માંગવા આવે
સુરત શહેરના ગોરાટ રોડ પર આવેલ વોર્ડ નંબર 11માં સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વિસ્તારમાં એક વિવાદાસ્પદ બિલ્ડિંગના બાંધકામને લઈને લોકો ખુલ્લેઆમ વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. સ્થાનિક લોકોના આક્ષેપ મુજબ, અશાંત ધારો લાગુ હોવા છતાં વિધર્મી દ્વારા 21 માળની બિલ્ડિંગ ઉભી કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે કલેકટર કચેરી તેમજ હાઇકોર્ટમાં પણ કાર્યવાહી ચાલુ હોવાનું જાણવા મળે છે. તેમ છતાં, બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ચાલુ જ રહેતા લોકોમાં રોષ વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. વિસ્તારમાં આશરે 10 હજારથી વધુ લોકો વસવાટ કરે છે અને તેઓના મતે મંદિરને અડીને આ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે તેઓ આ મુદ્દે વારંવાર રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ તંત્ર તરફથી યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન રહેવાસીઓએ ચેતવણી આપી હતી કે જો આ મામલે તાત્કાલિક ન્યાય નહીં મળે, તો આગામી સમયમાં આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. સોસાયટીની બહાર બેનરો લગાવીને લોકોએ પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. જેમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે “જે ઉમેદવાર ગોરાટ હનુમાન મંદિરને બચાવી શકે, તે જ વોટ માંગવા આવે.” લોકો હવે એકતા સાથે આ મુદ્દે લડવા માટે તૈયાર છે અને રાજકીય નેતાઓ પાસેથી સ્પષ્ટ જવાબ માંગે છે. આ સમગ્ર મામલો હવે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે પણ ગરમાયો છે. આવનારા સમયમાં તંત્ર શું પગલાં લે છે અને સ્થાનિકોની માંગણીઓને કેવી રીતે સંતોષે છે. તે જોવાનું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
આ પણ વાંચો :
વડોદરામાં પણ વિરોધ
વડોદરા શહેરમાં અશાંત ધારાના મુદ્દે તણાવનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. તાંદલજા વિસ્તારમાં અશાંત ધારા ઉલ્લંઘાયાના આક્ષેપ સાથે રહીશોએ કલેક્ટર કચેરીએ હલ્લાબોલ કર્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થઈ રામધૂન અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ સાથે ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. રહીશોએ આક્ષેપ કર્યો કે વિસ્તારમાં અશાંત ધારા હોવા છતાં કેટલીક જમીનના વ્યવહારોમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. વિરોધ દર્શાવવા માટે લોકો દ્વારા રામધૂન અને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવ્યો હતો. જેનાથી સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તિ અને વિરોધના અનોખા મિશ્રણથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો. રહીશોના મતે, અશાંત ધારા હેઠળ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તે તદ્દન ખોટો અને ભૂલભરેલો છે.સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે વિવાદિત જમીનની આસપાસ અંદાજે 400 થી 500 હિન્દુ પરિવારોના મકાનો આવેલા છે. જ્યારે મુસ્લિમ સમુદાયની વસાહત રોડની બીજી તરફ લગભગ 200 થી 300 મીટર દૂર આવેલ છે.
રહીશોએ આક્ષેપ કર્યો કે આવી પરિસ્થિતિમાં અશાંત ધારા લાગુ હોવા છતાં મંજૂરી આપવી ગેરરીતી સમાન છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ભાયલી વિસ્તારમાં ટીપી 3 અને 4 હેઠળ જે રીતે સરકાર દ્વારા અશાંત ધારા કડક રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. તે જ ધોરણ તાંડલજા વિસ્તારમાં પણ અપનાવવામાં આવવું જોઈએ
જુહાપુરામાં દબાણ પર સવાલ
અમદાવાદના ધારાસભ્ય અમિત ઠાકરે હાલમાં જ મુદ્દો ઉપાડતા કહ્યું હતુ કે, અમદાવાદના જૂહાપુરામાં સૌથી મોટુ દબાણ થયું છે. જુહાપુરા માં ૨.૮૧ લાખ સ્ક્વેર મીટર જમીન પર દબાણ થયું છે. મને લેખિતમાં કોર્પોરેશન તરફથી જવાબ મળ્યો છે. કોણ લોકો આવીને રહી રહ્યાં છે?
તો હાલમાં ગાંધીનગર વિધાનસભામાં સત્ર દરમિયાન અશાંતધારા સુધારા બિલ પર ભાજપ ધારાસભ્ય સગીતા પાટીલે નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે, 500 હિન્દુ વસ્તી વચ્ચે 1 મુસ્લિમ ઘર સુરક્ષિત છે. પરંતુ 500 મુસ્લિમ વસ્તી વચ્ચે 1 હિન્દુ ઘર સુરક્ષિત નથી. હિન્દુઓને શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે.
ગુજરાત અશાંતધારા સુધારા વિધેયક પાસ
હાલમાં જ ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાત અશાંતધારા સુધારા વિધેયક બહુમતી સાથે પસાર થયું હતું. ગૃહમાં ભારે ચર્ચા બાદ વિધેયકને મંજૂરી મળી હતી. આ નવા બિલ અનુસાર, અશાંતધારા હવે નિર્દિષ્ટ વિસ્તાર તરીકે ઓળખાશે. મિલકત વેચાણ માટે કલેક્ટરની મંજૂરી ફરજિયાત કરાઈ છે. કાયદાના ભંગ બદલ 5 વર્ષની જેલની જોગવાઈ કરાઈ છે. હવે અશાંત વિસ્તારોમાં મિલકત વેચાણ પર લગામ લાગશે. ઘર કે દુકાન વેચવા માટેના નિયમો વધુ કડક બનશે. ખરીદ-વેચાણના સોદાની તપાસ માટે SIT બનાવાશે. કલેક્ટર, મનપા કમિશનર, પોલીસ વડા SITની મદદ લેવાશે. નિયમ વિરુદ્ધનો સોદો રદ તો મૂળ માલિકને મિલકત પરત પણ કરવાની જોગવાઈ બિલમાં કરાઈ છે.
આ પણ વાંચો :
