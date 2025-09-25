ગુજરાતના નકશા પર હવે બે નવા જિલ્લા દેખાશે, સરકારનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ; 18 તાલુકાને કેવી રીતે થશે સમાવેશ?
Banaskantha district division notification: બનાસકાંઠા જિલ્લા વિભાજનનું જાહેરનામું થયું પ્રસિદ્ધ. રાજ્ય સરકારે નોટિફિકેશન બહાર પાડી બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વાવ થરાદ નવા જિલ્લાનું કર્યું નિર્માણ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 10 તાલુકા તો નવા અસ્તિત્વમાં આવેલા વાવ થરાદ જિલ્લામાં 8 તાલુકાઓનો કર્યો સમાવેશ.
Banaskantha district division notification published: ગુજરાત સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેતા બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજનનું સત્તાવાર જાહેરનામું (નોટિફિકેશન) પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ વિભાજનના પરિણામે હવે ગુજરાતના નકશા પર બે નવા જિલ્લા અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે: બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ.
લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માંગણી અને વહીવટી સરળતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે આ વિભાજનનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલાથી આ વિશાળ વિસ્તારના નાગરિકોને સરકારી સેવાઓ અને વિકાસના કામોમાં વધુ સરળતા અને ઝડપ મળશે.
નવા જિલ્લાઓની રચના અને તાલુકાઓની વહેંચણી
વિભાજન બાદ બંને જિલ્લામાં નીચે મુજબ તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે:
1. બનાસકાંઠા જિલ્લો (Banaskantha District)
બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પાલનપુર (જિલ્લાનું વહીવટી કેન્દ્ર) રહેશે. આ જિલ્લામાં કુલ 10 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મુખ્યત્વે: પાલનપુર, વડગામ, દાંતા, હડાદ, અમીરગઢ, દાંતીવાડા, ડીસા, કાંકરેજ, ઓગડ અને ધાનેરાનો સમાવેશ થાય છે.
૨. વાવ થરાદ જિલ્લો (Vav-Tharad District)
નવા અસ્તિત્વમાં આવેલા વાવ-થરાદ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક થરાદ રહેશે. આ જિલ્લામાં કુલ 8 તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં: દિયોદર, લાખણી, થરાદ, વાવ, ધરણીધર, ભાભર, રાહ અને સુઈગામ નો સમાવેશ કરાયો છે.
વહીવટી સરળતા અને વિકાસને વેગ
આ જિલ્લા વિભાજનથી સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધારવાનો છે. બનાસકાંઠા એક મોટો જિલ્લો હોવાથી વહીવટીતંત્ર માટે દૂરના વિસ્તારોમાં સેવાઓ પહોંચાડવી મુશ્કેલ હતી. હવે વાવ-થરાદ એક સ્વતંત્ર જિલ્લા તરીકે કાર્યરત થતાં, તેના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પણ સરકારી યોજનાઓનો લાભ ઝડપથી પહોંચાડી શકાશે અને પ્રાદેશિક વિકાસને નવો વેગ મળશે. આ નિર્ણય સ્થાનિક લોકો માટે સુશાસન અને સગવડતાની દ્રષ્ટિએ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.
