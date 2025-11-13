ડોગ લવર પત્નીની આદતોથી કંટાળી પતિએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે કરી અરજી, કહ્યું- તેની હરકતો......
અરજદાર પતિનું કહેવું છે કે તેની પત્ની રખડતા કૂતરાઓને ઘરમાં લાવતી હતી અને પછી તેને તેમનું ભોજન રાંધતી, સાફ કરતી અને તેમની સંભાળ રાખતી હતી, જ્યારે તેમના સમાજમાં કૂતરા રાખવા પર પ્રતિબંધ છે.
Ahmedabad News: એક પુરુષે તેની પત્ની દ્વારા ક્રૂરતાના આધારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી છે. તેનો દાવો છે કે તેની પત્નીના કૂતરા પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે. તેનો આરોપ છે કે તે રખડતા કૂતરાઓને ઘરે લાવી હતી, અરજદારને રસોઈ બનાવવા અને તેમની સંભાળ રાખવા દબાણ કરતી હતી. તેનો આરોપ છે કે તેમના લગ્નજીવનમાં તેનું વારંવાર અપમાન અને જાતીય દુર્બળતાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
પતિએ કહ્યું કે તેના લગ્ન સંપૂર્ણ રીતે તૂટી ગયા છે અને તેણે પત્નીને ભરણપોષણ તરીકે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની રજૂઆત કરી છે. પરંતુ પત્નીએ બે કરોડ રૂપિયાની માંગ કરી છે. કોર્ટ આ મામલે 1 ડિસેમ્બરે સુનાવણી કરશે.
અરજીકર્તા અનુસાર તેના લગ્ન 2006મા થયા હતા, પરંતુ સમસ્યા ત્યારે શરૂ થઈ જ્યારે તેની પત્ની રખડતાં કૂતરાને ઘરે લાવી, જ્યારે તેની સોસાયટીમાં કૂતરાં પાળવા પ્રતિબંધિત છે. ત્યારબાદ પત્ની અન્ય કૂતરાઓને ઘરે લાવી, જેના માટે અરજીકર્તાએ ભોજન બનાવ્યું અને તેનું ધ્યાન પણ રાખ્યું હતું. અરજીકર્તાનું કહેવું છે કે જ્યારે તે કૂતરાને સૂવા માટે મોકલવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, તો એક કૂતરો તેને રકડ્યો હતો.
અરજીકર્તાએ કહ્યું કે કૂતરા પાળવાનો વિરોધ તેના પાડોશીઓએ પણ કર્યો અને તેના વિરુદ્ધ વર્ષ 2008મા પોલીસમાં એક ફરિયાદ નોંધાવી હતી. અરજીકર્તાએ જણાવ્યું કે તેની પત્ની એક એનિમલ રાઇટ્સ ગ્રુપમાં સામેલ થઈ, ત્યારબાદ તે લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાવવા લાગી. પતિએ આરોપ લગાવ્યો કે પત્ની વારંવાર તેને મદદ માટે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવતી હતી અને જ્યારે તેણે ઇનકાર કર્યો તો તેને અપશબ્દો કહ્યાં અને અપમાનિત કરવામાં આવ્યો હતો.
પતિએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે 1 એપ્રિલ, 2207 ના રોજ તેની પત્નીએ એક પ્રૅન્ક કૉલ કરાવ્યો અને એક રેડિયો જોકી પાસે અફેરનો ખોટો દાવો કરાવ્યો. તેણે કહ્યું કે આ ઘટનાથી તેને તેની ઑફિસ અને સમાજમાં શરમ આવી. તેણે કહ્યું કે તેની પત્નીના કૂતરા પ્રત્યેના પ્રેમથી તેને ગંભીર નુકસાન થયું. તેણે આરોપ લગાવ્યો કે આનાથી તેને માત્ર તણાવ જ નહીં પરંતુ તેના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર પડી. તેનો દાવો છે કે આનાથી તેને માનસિક આઘાત લાગ્યો, જેનાથી તેના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર પડી અને તે ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શનથી પણ પીડાતો હતો.
પતિનું કહેવું છે કે તે આ તણાવને કારણે બેંગલુરૂ જતો રહ્યો, પરંતુ પત્ની ત્યાં પણ તેને ફોન સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પરેશન કરતી રહી. પતિએ વર્ષ 2017મા છૂટાછેડા માટે અમદાવાદ ફેમેલી કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, જેના પર પત્નીએ પોતાના બચાવમાં તર્ક આપ્યો કે અરજીકર્તાએ તેને એનિમલ રાહનો માર્ગ દેખાડ્યો અને પછી તેને છોડી જતો રહ્યો. પત્નીએ કોર્ટમાં એવી તસવીરો પણ રજૂ કરી, જેમાં પતિ ખુદ કૂતરાને પ્રેમ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે.
ફેબ્રુઆરી 2024મા ફેમેલી કોર્ટે તેની અરજી નકારી દીધી અને કહ્યું- અરજીકર્તા તે સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો કે તેની પત્નીએ તેની સાથે ક્રૂરતા કરી કે તે તેને છોડી જતી રહી. પ્રેન્ક કોલને લઈને કોર્ટે કહ્યું કે તેને છૂટાછેડાનો આધાર ન માની શકાય.
