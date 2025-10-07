Prev
મોટી ખુશખબર! દિવાળી પર સરકારી કર્મચારીઓને મળશે મીની વેકેશન, રજાઓ કરાઈ જાહેર

Diwali Holiday: રાજ્ય સરકાર દ્વારા સરકારી કર્માચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યા બાદ દિવાળીની વધુ એક મોટી ભેટ આપી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓની માંગણી સ્વીકારતા 21 ઓક્ટોબર અને 24 ઓક્ટોબર એમ બે દિવસ સરકારના કર્મચારીઓને રજા જાહેર કરાઈ આવી છે. આમ બે દિવસની રજા જાહેર કરાતા રાજ્ય સરકારે સળંગ એક સપ્તાહ સુધી કર્મચારીઓને રજા મળી રહે તેવી અનુકૂળતા કરી આપી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:43 PM IST

Diwali Holiday: રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર, કર્મચારીઓની દિવાળીની પડતર દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. દિવાળીમાં 24 ઓક્ટોબરની રજા જાહેર કરાઈ છે. કર્મચારીઓને એક અઠવાડિયાનું મીની વેકેશન મળશે. 20 ઓક્ટોબરથી 26 ઓક્ટોબર સુધી રજાઓ રહેશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સરકારી કર્માચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યા બાદ દિવાળીની વધુ એક મોટી ભેટ આપી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓની માંગણી સ્વીકારતા 21 ઓક્ટોબર અને 24 ઓક્ટોબર એમ બે દિવસ સરકારના કર્મચારીઓને રજા જાહેર કરાઈ આવી છે. 

21 ઓક્ટોબર અને 24 ઓક્ટોબરની રજા જાહેર
આમ બે દિવસની રજા જાહેર કરાતા રાજ્ય સરકારે સળંગ એક સપ્તાહ સુધી કર્મચારીઓને રજા મળી રહે તેવી અનુકૂળતા કરી આપી છે. 20 તારીખે દિવાળી અને 21 તારીખે પડતર દિવસની રજા આપવાાં આવી છે. તેવી જ રીતે 24 તારીખે પણ કચેરીમાં રજા આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 

May be an image of text

May be an image of text

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને 20 તારીખથી લઈને 26 તારીખ સુધી સળંગ રજા મળી રહેશે. જેના કારણે સરકારી કર્મચારીઓને એક અઠવાડિયાનું મીની વેકેશન મળશે. તેના બદલામાં પછીના મહિનામાં આવતા બીજા શનિવારે કચેરીઓ ચાલુ રાખશે. 8 નવેમ્બર અને 13 ડિસેમ્બરના બીજા શનિવારે કચેરી ચાલુ રહેશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

government employeesHolidaygujarat governmentDiwali gift

