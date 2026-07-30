/કામ વગર બહાર ન નીકળવું... રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું સંકટ, ખતરનાક આગાહી વચ્ચે લોકોને અપીલ

Gujarat Heavy Rain Alert: હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 31 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, આણંદ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, છોટા ઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર સહિતના વિસ્તારોમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે વહીવટી તંત્રને સંપૂર્ણપણે સજ્જ અને સતર્ક રાખવાના હેતુથી ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર -SEOC ખાતે ડો. જયંતિ રવિની અધ્યક્ષતામાં એક સર્વગ્રાહી સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી.
વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી યોજાયેલી આ બેઠકમાં પ્રભાવિત થઈ શકે તેવા તમામ જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે હાલની પરિસ્થિતિ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Disaster Management)ની પૂર્વ તૈયારીઓની ડો. જયંતિ રવિ દ્વારા ઉંડાણપૂર્વક સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. અધિક મુખ્ય સચિવ ડો. જયંતિ રવિએ સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, આણંદ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લાના કલેક્ટરઓ તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરેન્સના માધ્યમથી સીધો સંવાદ સાધ્યો હતો.
આર્મી, નેવી અને એરફોર્સને રખાઈ સ્ટેન્ડબાય
ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે અધિક મુખ્ય સચિવ ડો. જયંતિ રવિએ પ્રભાવિત તમામ જિલ્લાના અધિકારીઓની રજાઓ તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ સાથે જ કોઈપણ ઈમરજન્સી પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે દરેક જિલ્લામાં 24x7 કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત રાખવા અને એક વર્ગ-1 અધિકારીને રાઉન્ડ ધ ક્લોક સુપરવિઝન માટે તૈનાત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરિયાત મુજબ NDRF અને SDRFની ટીમોને ત્વરિત તૈનાત કરવા જણાવાયું છે. અધિક મુખ્ય સચિવે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અત્યંત કટોકટીની સ્થિતિમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાંખો (આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ) ને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે.
અધિકારીઓની રજાઓ તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવાનો આદેશ
અધિક મુખ્ય સચિવ ડો. જયંતિ રવિએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્તરે વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટરો શાળાઓ અને આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર કરવા અંગે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકશે. આ ઉપરાંત જે વિસ્તારોમાં પૂર કે પાણી ભરાવાની સંભાવના વધુ હોય ત્યાંથી નાગરિકોને સમયસર અને સુરક્ષિત રીતે આશ્રયસ્થાનોમાં સ્થળાંતરિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ આશ્રયસ્થાનોમાં નાગરિકો માટે ભોજન, શુદ્ધ પીવાનું પાણી અને જરૂરી તબીબી સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા ડો. જયંતિ રવિએ ભારપૂર્વક અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું.
સાથે જ, વરસાદની પરિસ્થિતિ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા હાથ ધરાયેલી કામગીરી અંગે નાગરિકો સુધી સાચી માહિતી પહોંચે તે માટે મીડિયા સાથે સતત વિગતો શેર કરવા પણ કલેક્ટરોઓને સૂચના આપી હતી.
રાજ્યમાં જોખમી હોર્ડિંગ્સ, બેનર્સ અને સાઈનબોર્ડ્સ હટાવવા આદેશ
આ ઉપરાંત રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં જોખમી હોર્ડિંગ્સ, બેનર્સ અને સાઈનબોર્ડ્સને તાત્કાલિક અસરથી હટાવીને તે વિસ્તારોને સુરક્ષિત કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. તેજ પવન કે વાવાઝોડાને કારણે જર્જરિત મકાનો અથવા જોખમી બાંધકામોથી નાગરિકોને કોઈ હાનિ ન પહોંચે તે માટે જરૂરી તમામ સલામતીના પગલાં લેવા વહીવટી તંત્રને જણાવાયું છે. હાલમાં સમગ્ર સરકારી મશીનરીને 'એલર્ટ મોડ' પર મૂકી દેવામાં આવી છે.
આગામી દિવસોમાં આપત્તિજનક વરસાદની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાએ રાજ્યના તમામ નાગરિકોને અત્યંત જરૂરી કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ પણ કરી હતી.
ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે તમામ વિભાગોને એલર્ટ મોડ પર
અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં આવતીકાલ 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટના રોજ ભારેથી અતિભારે વરસાદની અગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ પ્રકારની તાકીદની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સજ્જ છે એમ અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ જણાવ્યું હતું. આ સંદર્ભે જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ સંબંધિત વિભાગો અને સ્ટેક હોલ્ડર્સ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજીને પૂર્વ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી. જેમાં જિલ્લા પોલીસ, પ્રાંત અધિકારીઓ, ટીડીઓ, મામલતદાર, ચીફ ઓફિસર, આરોગ્ય ટીમ તેમજ માર્ગ અને મકાન વિભાગ (સ્ટેટ અને પંચાયત) સહિતના તમામ વિભાગોને એલર્ટ મોડ પર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
આ અંગેની વિગતો આપતાં જિલ્લા કલેક્ટરએ જણાવ્યું કે, જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં વહીવટી તંત્ર તરફથી એક-એક સિનિયર અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ તમામ અધિકારીઓ સંબંધિત તાલુકામાં પહોંચીને સ્થાનિક સ્તરે તમામ તૈયારીઓનો પ્રત્યક્ષ રિવ્યૂ લેશે અને જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે. બીજી તરફ, જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપતાં આવતીકાલ 31 જુલાઈના રોજ અમદાવાદ જિલ્લાની તમામ શાળાઓ અને કોલેજોમાં શૈક્ષણિક રજા જાહેર કરવામાં આવી છે એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
અમદાવાદ જિલ્લામાં NDRF અને SDRFની ટીમ સ્ટેન્ડબાય
કલેક્ટરએ જણાવ્યું કે, જિલ્લામાં આપાતકાલીન સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે NDRFની એક ટીમ અને SDRFની બે ટીમ ઉપલબ્ધ છે. જેમને ધોળકા, બાવળા અને સાણંદ ખાતે સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. જરૂરિયાત મુજબ આ ટીમોને અન્ય વિસ્તારોમાં મોકલવામાં આવશે. આગામી બે દિવસ દરમિયાન અત્યંત જરૂરી કામ સિવાય નાગરિકોને બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા જિલ્લા કલેક્ટરે અપીલ કરી છે.