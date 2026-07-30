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કામ વગર બહાર ન નીકળવું... રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું સંકટ, ખતરનાક આગાહી વચ્ચે લોકોને અપીલ

Gujarat Heavy Rain Alert: આગામી સમય તા. 31 જુલાઈથી 2 ઓગસ્ટ સુધીમાં ભારે વરસાદથી અતિભારે વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને અધિક મુખ્ય સચિવ મહેસૂલ ડો. જયંતિ રવિની અધ્યક્ષતામાં  સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરાઈ. સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર, ભરૂચ, આણંદ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, છોટા ઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર જિલ્લાના કલેક્ટર તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રિવ્યૂ બેઠક યોજીને અધિક મુખ્ય સચિવ ડો. જયંતિ રવિએ જરૂરી સૂચનાઓ આપી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:36 PM IST
કામ વગર બહાર ન નીકળવું... રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું સંકટ, ખતરનાક આગાહી વચ્ચે લોકોને અપીલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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