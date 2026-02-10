Prev
જેનાથી જે થાય એ કરી લે, હર્ષ સંધવીની ચેલેન્જ, જે નથી પકડાયા એ સુધરી જાય, જુઓ Exclusive Video

Harsh Sanghavi On Drugs: Z 24 કલાકના ‘સિટીઝ ઓફ ટુમોરો’ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને જ્યારે પુછવામાં આવ્યું કે ડ્રગ્સ માટે તમે જે મુહિમ ઉપાડી છે અને મેક્સિમમ ડ્રગ્સ પકડ્યું છે, તમારા સમયગાળા દરમિયાન એ હું જાણું છું, મને એ પણ ખબર છે કે સમુદ્રી તટ પર વિદેશી જહાજો પણ ડ્રગ્સ લઈને આપણા ત્યાંથી પસાર થતાં ડરતા થઈ ગયા છે, એટીએસની કાર્યવાહીના કારણે પણ આ જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે એના અંતે જે મોટી માછલીઓ છે જેને ડ્રગ્સ માફિયા આપણે કહી શકીએ જે ડ્રગ્સ લેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી ગુજરાતમાં કે આપણી આસપાસના રાજ્યોમાં કરતા હોય છે, એમના પર હજુ સુધી ગાળીઓ કેમ કસાયો નથી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:24 PM IST

Harsh Sanghavi On Drugs: ડ્રગ્સના જે કાટલ્સ છે એ ડિલિવરી પોઈન્ટ એટલે ઓછામાં ઓછા 8-10 લેયર લઈ જતા હોય છે પણ તમને જાણીને આનંદ થશે કે દેશભરમાં સૌથી પહેલો કિસ્સો ટોપ ટુ એન્ડ એટલે ટોપ ટુ બોટમ અને બોટમ ટુ ટોપ આ પ્રકારની ઇન્વેસ્ટિગેશનથી કોઈની પ્રોપર્ટી સીઝ કરીને મુખ્ય વ્યક્તિઓથી લઈને 16 જેટલા જે એની અંદરની સાયકલમાં આવતા હતા, એ બધા જ લોકોને લઈને કેસ ક્લિયર કરનારી પહેલી એજન્સીનું નામ ગુજરાત પોલીસ છે.

દુનિયાનો સૌથી મોટો સપ્લાયર

દરેક કેસની અંદર આખી જે ચેનલ છે એને પકડવામાં સફળતા નથી મળી. પાકિસ્તાનના કરાચીથી ડ્રગ્સ મોકલનાર વ્યક્તિ ભારત પાકિસ્તાનની સીમાથી પકડાયેલા લોકો હવે એ કરાચીમાં બેસેલો વ્યક્તિ કરાચીની બહાર જ એ ડેન જે કહેવાય એનું એની બહાર આવે તો જરૂરથી પકડાય પણ એનું કેવું નેટવર્ક આપણે તોડી લીધું હશે કે દુનિયાનો સૌથી મોટો સપ્લાયર એના છોકરાને મોકલવો પડે અને એના છોકરાને ગુજરાત એટીએસ પકડી લે અને 75 પાકિસ્તાનીઓ જેલની અંદર સડે એનાથી વધારે તો શું વ્યવસ્થા હોઈ શકે સાહેબ પણ તમારો પ્રશ્ન સાચો છે દરેક લોકોમાં આપણે ટોપ ટી એન્ડ અને બોટમથી ટોપ તક આપણે નથી પહોંચી શકતા એની ઘણી બધી ચેલેન્જીસ છે અને એ ચેલેન્જીસ માટે અમે લોકો કામગીરી પણ કરી રહ્યા છીએ, પણ એટલું પાક્કું કહું છું તમને કે ગુજરાતમાં ત્રણ જે ઘટનાઓ છે, એનાથીથી તમને અંદાજો આવી જશે કે ડ્રગ્સની સામે આપણે કેટલી મજબૂતાઈથી લડીએ છીએ.

ગૃહમંત્રી જોડે ફોટો હોય અને એને પણ પકડીને જેલના હવાલે કર્યો

ગુજરાત પોલીસે પાકિસ્તાનથી આવતા ડ્રગ્સને પણ અટકાવ્યા. ગુજરાત પોલીસે બંગાળના પોર્ટ પરથી પણ ડ્રગ્સ પકડ્યું છે. ગુજરાત પોલીસે પંજાબની જેલમાંથી ચાલતું કાર્ટલ પણ તોડ્યું ગુજરાત પોલીસે મુંબઈ મતલબ મહારાષ્ટ્ર રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશ અને દેશના બીજા 14 રાજ્યમાંથી સેન્ટ્રલ એજન્સીસ જોડે ડ્રગ્સ પકડવાની કામગીરી કરી છે. આજ ગુજરાત પોલીસ જે ગૃહમંત્રી જોડે કોઈનો ફોટો હોય અને એને પણ પકડીને જેલના હવાલે બંધ કરવાનું કામ કર્યું છે.

હું પકડું છું તો હું દુશ્મની લઉં છું: હર્ષ સંઘવી

આજે ગુજરાત પોલીસના કોઈ પોલીસવાળાએ કોઈ ડ્રગ્સ કાર્ટલ જોડે મહિલા હોય તો એવા પણ ત્રણ પોલીસ કર્મચારીઓને પકડીને જેલમાં બંધ કરનાર કોઈ બીજી પોલીસ નથી એ ગુજરાત પોલીસ છે હવે તમે એક કામ કરો કે આ 1000 દિવસના આંકડા જોડો તમે દેશના બધા જ આંકડા તેની સાથે મેળવી લો . પોલીસ પણ આવી ગયા કોઈ ગૃહમંત્રી જોડે ફોટો હોય તો એ આવી ગયો અને હજી હું તમને કહું છું કે ડ્રગ્સ એ ગુજરાતમાં આપણે પકડીએ છીએ એટલે દેખાય છે, પહેલા નહોતું પકડાતું. જે નથી પકડતાને તેમણે સુધરી જવા જેવું છે. હું પકડું છું તો હું દુશ્મની લઉં છું. 

 

હું લડી રહ્યો છું અને લડતો રહીશ જેનાથી જે થાય એ કરી લે

દુનિયાની સામે આ કાર્ટસની કેપેસિટી અને લોકોના નેટવર્ક શું છે, તમે ખૂબ સારી રીતે જાણો છો, પરંતુ એ લોકોને ફાયદો થાય એવી બોલી કોઈએ ના બોલવી જોઈએ એ હું 100 ટકા માનું છું, બિલકુલ સાચી આ રાજનીતિ નથી આ ગુજરાતના યુવાનોના ભવિષ્યની વાત છે અને તે માટે હું લડી રહ્યો છું અને લડતો રહીશ જેનાથી જે થાય એ કરી લે. હું પોલીસને એટલે અભિનંદન આપું છું કે ડબલ કામ કરે મને તો ડર લાગે છે, ઘણીવાર કે ડ્રગ્સ પકડાય ત્યારે ખરેખર દુઃખી થનાર લોકો એ કયા કારણોસર આ લોકો આ પ્રકારનું પોલીસનું મનોબલ તોડવાનો પ્રયાસ કરતા હશે, એટલે આ પકડવું જોઈએ પકડી પકડીને બરાબર જે કઈ કરે છે, કરવું જોઈએ કે કઈબી કરીને એવો માહોલ બનાવવાનો કે પોલીસ ડ્રગ્સ પકડવા માટે ના જાય એટલે એટલે ચિંતાનો વિષય છે
 

