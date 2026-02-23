Prev
શું તમારી પાસે છે આયુષ્માન કાર્ડ? બે વર્ષમાં 57 લાખ નવા કાર્ડ ઈશ્યૂ થયા, જાણો કેવી રીતે અને ક્યાંથી મેળવી શકાય આ યોજનાનો લાભ

Feb 23, 2026

ABPMJAY-MA Yojana: રાજ્યમાં પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના-મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના (ABPMJAY-MA યોજના) અંતર્ગત વિધાનસભા ગૃહમાં આયુષ્માન ભારત કાર્ડની વિગતો આપતાં આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે હાલની સ્થિતિએ રાજ્યમાં 2.73 કરોડ આયુષ્માન કાર્ડ એક્ટિવ છે.

છેલ્લાં બે વર્ષમાં નવાં આયુષ્માન કાર્ડ તેમજ મંજૂર દાવાની વિગતો આપતાં આરોગ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 25.24 લાખ નવાં કાર્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યાં હતાં. જ્યારે 13.40 લાખ દાવાઓ માટે કુલ રૂ. 3666.53 કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી હતી.

છેલ્લા બે વર્ષમાં કરોડોના દાવા મંજૂર
આ જ પ્રકારે, વર્ષ 2025-26માં અત્યાર સુધીમાં નવાં 31.78 લાખ કાર્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યાં છે, જ્યારે 14.15 લાખ દાવાઓ સામે કુલ રૂ. 3568.96 કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે.

આરોગ્યંત્રી પાનસેરિયાએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે આ યોજનાના નિયમો કે SOPનું ઉલ્લંઘન કરનાર હોસ્પિટલો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. છેલ્લાં બે વર્ષમાં કુલ 49 હોસ્પિટલોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 29 હોસ્પિટલનું સસ્પેન્શન હાલ પણ અમલમાં છે. 

જામનગરની જેસીસીસી હોસ્પિટલના કિસ્સામાં રૂ. 8.69 લાખની પેનલ્ટી વસૂલવા ઉપરાંત જવાબદાર તબીબને યોજનામાંથી સસ્પેન્ડ કરી મેડિકલ કાઉન્સિલમાં પણ જાણ કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે ઉમેર્યું હતું.

આયુષ્યમાન કાર્ડ યોજના ગુજરાતની મુખ્ય વિગતો
લાભ: વાર્ષિક ₹10 લાખ સુધીની મફત સારવાર (હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનો ખર્ચ).
પાત્રતા : SECC 2011 ડેટા મુજબ ગરીબ પરિવારો, NFSA રેશનકાર્ડ ધારકો, આશા વર્કર્સ, અને 70+ વર્ષના વૃદ્ધો.
દસ્તાવેજો : આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, અને મોબાઈલ નંબર.
અરજી પ્રક્રિયા : નજીકના CSC કેન્દ્ર (જન સેવા કેન્દ્ર) પર જાઓ, અથવા Ayushman App / PMJAY વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરો.
ફાયદા : ઓપરેશન, ICU, લેબ ટેસ્ટ અને દવાઓ સહિતની સારવાર મફત.

ઓનલાઈન હોસ્પિટલની યાદી કેવી રીતે તપાસવી?
તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા તમારા મોબાઇલ ફોન પરથી 2 મિનિટમાં યાદી જોઈ શકો છો. 
સૌપ્રથમ, hospitals.pmjay.gov.in પર ક્લિક કરો.
તમારું રાજ્ય પસંદ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, ઉત્તર પ્રદેશ. તમારો જિલ્લો પસંદ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, ગાઝિયાબાદ.
તમારા હોસ્પિટલનો પ્રકાર પસંદ કરો. તમે 'Public' અથવા 'Private' પસંદ કરી શકો છો, અથવા ‘All’ રહેવા દો.
જો તમે હૃદય રોગ અથવા કેન્સર જેવી ચોક્કસ હોસ્પિટલ શોધી રહ્યા છો, તો તેને પસંદ કરો; અન્યથા, તેને ખાલી છોડી દો.
સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કોડ દાખલ કરો અને Search બટન પર ક્લિક કરો.
તમને હોસ્પિટલનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર અને ત્યાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની સંપૂર્ણ યાદી રજૂ કરવામાં આવશે.

આ રીતે પણ કરી શકો છો...
Ayushman App: ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ‘Ayushman App’ ડાઉનલોડ કરો. તે સીધું ‘Find Hospital’ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.
હેલ્પલાઇન નંબર: તમારી નજીકની હોસ્પિટલ શોધવા માટે તમે 14555 અથવા 1800-111-565 પર પણ કૉલ કરી શકો છો.
Google Maps: મેપ્સ પર જાઓ અને PMJAY હોસ્પિટલ્સ near me લખો, અને તમને સીધું સ્થાન પ્રાપ્ત થશે.

