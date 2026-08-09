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સુરત સિવિલમાં ડોક્ટરે ટૂંકાવ્યું જીવન, આરોગ્ય મંત્રી એક્શનમાં, 24 કલાકમાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવા આપી સૂચના

Surat Civil Hospital Doctor Suicide: સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એક યુવા ડોક્ટરના આપઘાતની ગંભીર ઘટનાને પગલે રાજ્ય સરકાર એક્શનમાં આવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ આ સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ માટે એક વિશેષ કમિટીની રચના કરવાના આદેશ આપ્યા છે. આ તપાસ કમિટી નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ અને ડીનની સંયુક્ત અધ્યક્ષતામાં કામ કરશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:11 PM IST
સુરત સિવિલમાં ડોક્ટરે ટૂંકાવ્યું જીવન, આરોગ્ય મંત્રી એક્શનમાં, 24 કલાકમાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવા આપી સૂચના

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરે ટૂંકાવ્યું જીવન,આરોગ્ય મંત્રીએ તાત્કાલિક તપાસના આપ્યા
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