/સુરત સિવિલમાં ડોક્ટરે ટૂંકાવ્યું જીવન, આરોગ્ય મંત્રી એક્શનમાં, 24 કલાકમાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવા આપી સૂચના

Surat Civil Hospital Doctor Suicide: સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં તબીબે આત્મહત્યા કરી લીધી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં પીજી હોસ્ટેલના રૂમ નંબર 1005માં રહેતા મૂળ મોડાસાના રેસિડેન્ટ તબીબ ડો. હર્ષ પંડ્યાએ પંખા સાથે દોરી બાંધી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી છે. સિવિલ હોસ્પિટલના માઈક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરવાની સાથે રેસિડેન્ટ ડોક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓ ફરજ પર ન પહોંચતા રૂમ પર જઈ તપાસ કરવામાં આવતા તેમનો મૃતદેહ જોતા સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. પોલીસે ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી હતી. ઘટના બાદ પ્રફુલ પાનસેરિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને તપાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે.
આરોગ્ય મંત્રીએ પરિવારને સાંત્વના પાઠવી ન્યાયની ખાતરી આપી
નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુપ્રીટેન્ડન્ટ અને ડીન અધ્યક્ષતામાં તપાસ કમિટીની રચના છે. મૃતકના પિતા સાથે આરોગ્યમંત્રીએ સીધી વાત કરી શાંત્વના આપી છે.આપઘાત કરનાર ડોક્ટર સાથે રેગિંગની ઘટના બની છે કે કેમ તેની તપાસ કરવામાં આવશે. આજે રાત્રે તપાસ કર્યા બાદ જ તપાસ કમિટીના સભ્યોને ઘરે જવા માટે સૂચના
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આરોગ્ય મંત્રીએ આપઘાત કરનાર ડોક્ટરના પિતા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી છે. તેમણે પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી અને આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી પરિવારને ન્યાય અપાવવાની ખાતરી આપી છે. સમગ્ર તપાસ પ્રક્રિયાની સીધી દેખરેખ ગાંધીનગરના નિયામક સચદેવને સોંપવામાં આવી છે.
સમગ્ર મામલે 24 કલાકમાં તપાસ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા સૂચના
તંત્ર દ્વારા માત્ર 24 કલાકમાં જ તપાસ રિપોર્ટ તૈયાર કરવાના સૂચના આપી છે. આ દિશામાં કાર્યવાહી ઝડપી બનાવતા, આજે રાત્રિ દરમિયાન જ હોસ્ટેલમાં ઉપસ્થિત તમામ વિદ્યાર્થીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવશે. ખાસ કરીને મૃતક ડોક્ટર સાથે કોઈ પ્રકારનું રેગિંગ થયું હતું કે કેમ અથવા તેમને માનસિક કે અન્ય કોઈ રીતે પરેશાન કરવામાં આવતા હતા તે દિશામાં સઘન તપાસ હાથ ધરાશે.
આજે રાત્રે તમામ પ્રક્રિયા અને પૂછપરછ પૂર્ણ થયા બાદ જ કમિટીના સભ્યોને ઘરે જવા સૂચના અપાઈ છે. આ ઉપરાંત મૃતક ડોક્ટરના મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણવા માટે પેનલ ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ પણ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારની આ કડક કાર્યવાહીથી તબીબી આલમમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.