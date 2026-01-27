પદ્મ પુરસ્કારની જાહેરાત થઈ ગઈ, તો હવે ભારતરત્નની ક્યારે? ભાવનગરના કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારતરત્ન મળશે?
Bharat Ratna 2026 : વર્ષ 2024 બાદ દેશમાં ભારત રત્નની જાહેરાત થઈ નથી, ત્યારે શું હવે પદ્મ પુરસ્કાર બાદ ભારત રત્નની જાહેરાત થશે ખરી? જો થાય તો ભાવનગરના દિવંગત મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારત રત્ન મળશે ખરો?
Padma Awards 2026 : પ્રતિ વર્ષની માફક પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વસંધ્યાએ દેશના વિવિધ નાગરિક સન્માનની જાહેરાત થઈ. ગુજરાતના હાસ્ય સાહિત્યકાર રતિલાલ બોરિસાગર, આખ્યાનકાર ધાર્મિકલાલ પંડ્યા સહિતના મહાનુભાવોને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. પરંતુ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ભારતરત્ન'ની જાહેરાત હજુ થઈ નથી. ઘણી વખત વર્ષ દરમિયાન પણ આ સન્માનની જાહેરાત થતી હોય છે ત્યારે ભાવનગરના દિવંગત મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને આ સન્માન મળશે કે કેમ તેની ચર્ચા હંમેશા થતી હોય છે.
71 વર્ષમાં 53 મહાનુભાવો સન્માનિત
વર્ષ 1954માં સર્વપ્રથમ વખત દેશના સર્વોચ્ચ સન્માન તરીકે 'ભારતરત્ન'ની જાહેરાત કરવામાં આવી અને ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન સહિત ત્રણ વિભૂતિને આ સન્માન આપવામાં આવ્યું. એ પછી આજ સુધીમાં કુલ 53 મહાનુભાવો આ સન્માન પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. મોટાભાગે દર વર્ષે નિયમિત રીતે આ સન્માનની જાહેરાત થતી નથી. પરંતુ ક્યારેક એક સાથે 3 મહાનુભાવોને પણ આ સન્માન જાહેર થતું હોય છે. છેલ્લે વર્ષ 2024માં કર્પુરી ઠાકુર, લાલકૃષ્ણ અડવાણી, પીવી નરસિંહરાવ, ચૌધરી ચરણસિંહ અને હરિત ક્રાંતિના પ્રણેતા સ્વામિનાથનને આ સન્માન જાહેર કરાયું હતું.
ભાવનગરના મહારાજા માટે લોકલાગણી પ્રબળ
આઝાદી વખતે દેશી રજવાડાંઓનું વિલીનકરણ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે સૌ પ્રથમ પોતાનું રાજ્ય રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા માટે સોંપી દેનાર રાજવી ભાવનગરના મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી હતા. તેમણે કરેલી પહેલ એટલી બધી પ્રોત્સાહક નીવડી કે પછી સરદાર પટેલનું કામ આસાન થવા લાગ્યું અને કૃષ્ણકુમારસિંહજીની સમજાવટથી અન્ય રાજ્યો પણ વિલીનીકરણ માટે તૈયાર થયા હતા. આથી અખંડ ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે સરદાર પટેલ જેટલું જ યોગદાન પ્રજાવત્સલ મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીનું માનવામાં આવે છે. આટલાં વર્ષથી તેમનાં યોગદાન પ્રત્યે આંખ મિંચામણા થયા છે ત્યારે પ્રજા સ્વયંભૂ હવે તેમને સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મળવું જોઈએ એવી લાગણી વ્યક્ત કરી રહી છે.
સરેરાશ નાગરિકથી મહાનુભાવો સુધી સૌ કોઈ સંમત
કૃષ્ણકુમારસિંહજીને ભારતરત્ન મળે એ માટે માત્ર ભાવનગરના પ્રજાજનો જ નહિ, અનેક સ્તરેથી લાગણી વ્યક્ત થઈ ચૂકી છે. જેમાં દાંતા સ્ટેટના રાજવી રિદ્ધિરાજસિંહથી માંડીને આમઆદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજનક અરવિંદ કેજરીવાલ સહિતના અગ્રણીઓ સામેલ છે. ગુજરાતના ક્ષત્રિયોના વિવિધ સંગઠનોએ પણ આ માગણી દોહરાવેલી છે. આથી જ પ્રજાસત્તાક દિનની પૂર્વસંધ્યાએ પરંપરાગત રીતે ભારતરત્નની જાહેરાત થશે એવી અપેક્ષા હતી, જે ઠગારી નીવડી છે.
રાજાશાહી છતાં લોકશાહી
પિતા ભાવસિંહના અવસાન સમયે કૃષ્ણકુમારસિંહજીની ઉંમર ફક્ત સાત વર્ષની હતી. દિવાનના પ્રતિનિધિમંડળના માર્ગદર્શન હેઠળ ઘડાયેલા કૃષ્ણકુમારસિંહજી પુખ્ત વયના થયા અને રાજ્યની ધૂરા સંભાળી હતી પરંતુ આરંભથી જ તેઓ લોકશાહી વલણ ધરાવતા હતા. અન્ય રાજ્યોમાં પ્રજાના અધિકારો મર્યાદિત હતા ત્યારે ભાવનગર એકમાત્ર રાજ્ય હતું જ્યાં પ્રજામંડળો કે પ્રજા પરિષદની લોકતાંત્રિક પ્રક્રિયામાં સામેલગીરી હતી અને ન્યાયતંત્ર પણ સ્વતંત્ર હતું. 1939માં સરદાર પટેલ સાથેની પ્રથમ મુલાકાત વખતે જ કૃષ્ણકુમારે અખંડ ભારત-એક ભારતના પ્રયાસોને ઉત્તેજન આપવાનું કબૂલ્યું હતું.
હાથી જતો હોય ત્યારે અંબાડીની દરકાર ન કરવાની હોય
15 જાન્યુઆરી, 1948ના રોજ તેમણે ભાવનગર રાજ્યનું ભારતમાં વિલીનીકરણ જાહેર કર્યું એ પછી મહાત્મા ગાંધીજીએ તેમને પૂછ્યું કે તમે આવડો મોટો નિર્ણય તમારા રાણીસાહેબા સહિતના પરિવારજનોને પૂછીને લીધો છે ને? ત્યારે કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ આપેલો જવાબ તેમની વિરક્તિ અને દેશભક્તિ દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આધુનિક સમયમાં લોકશાહી ભારત જ પ્રજાના હિતમાં છે અને એક રાજવી તરીકે હું મારી પ્રજાનું કલ્યાણ ઈચ્છું છું. સાલિયાણા મળે કે ન મળે તેની મને પરવા નથી કારણ કે રાજ્ય રૂપે આખો હાથી દઈ દેતો હોઉં તો સાલિયાણા રૂપે અંબાડીની દરકાર શું કામ કરું?
