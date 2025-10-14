અમદાવાદ એરપોર્ટથી મોટા સમાચાર, દોહાથી હોંગકોંગ જઈ રહેલી ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
દોહાથી હોંગકોંગ જતી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટનું અમદાવાદમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. વિમાન એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું અને બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર એક ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફ્લાઇટ દોહાથી હોંગકોંગ જતી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ હોવાનું કહેવાય છે. પ્લેનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે.
અહેવાલો અનુસાર, મોટી ટેકનિકલ ખામીને કારણે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ થયું હતું. ઘટના દરમિયાન એરપોર્ટ પર પૂર્વ-ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી, જે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ બાદ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી.
દોહાથી હોંગકોંગ જતી કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ QR816 ને ટેકનિકલ ખામીને કારણે અમદાવાદ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. સાવચેતી રૂપે ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી. હાલમાં તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત છે. કતાર એરવેઝે જણાવ્યું હતું કે વિમાનની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ટેકનિકલ તપાસ ચાલી રહી છે.
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "દોહા (DOH)થી હોંગકોંગ (HKG) જતી ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે, 14 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ બપોરે 14:12 વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ માટે ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ 14:32 વાગ્યે સુરક્ષિત રીતે ઉતરી અને 14:38 વાગ્યે ઇમરજન્સી હટાવી લેવામાં આવી. એરપોર્ટ કામગીરી પર કોઈ અસર પડી નથી. SVPIA સલામત કામગીરી અને મુસાફરો અને સ્ટાફની સલામતી માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
