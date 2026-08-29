/રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે મા અંબાના માઈ ભક્તનો અનોખો સેવાભાવ; માતાના ચરણોમાં 24.75 લાખની 2 સોનાની લગડીઓ અર્પણ

Ambaji Temple: રક્ષાબંધનના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે સુપ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ અંબાજી મંદિરને મોટું દાન મળ્યું છે. આ દિવસે અંબાજીમાં ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનો એક અદભુત સંગમ જોવા મળ્યો છે. ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમના આ ઉત્સવ પર એક અજ્ઞાત માઈ ભક્તે જગતજનની મા અંબાના ચરણોમાં પોતાની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરતા લાખો રૂપિયાના સોનાનું માતબર દાન અર્પણ કર્યું છે. આ સુવર્ણ ભેટ માત્ર એક કિંમતી ધાતુ નથી, પરંતુ ભક્તના હૃદયમાં રહેલી માતાજી પ્રત્યેની અપાર આસ્થાનું પ્રતીક છે.
ભક્તે કુલ 167.270 ગ્રામ સોનું માતાજીને અર્પણ કર્યું
આ ભક્તિમય દાનની વિગતો પર નજર કરીએ તો, ભક્તે કુલ 167.270 ગ્રામ સોનું માતાજીને અર્પણ કર્યું છે. આ સુવર્ણ ભેટમાં વિશેષ રૂપે સોનાની 2 લગડીઓ અને સાથે સોનાના 2 ટુકડાઓનો સમાવેશ થાય છે. બજાર કિંમત અનુસાર, દાનમાં આપવામાં આવેલા આ સોનાની કુલ કિંમત અંદાજે રૂ. 24.75 લાખ (એટલે કે ચોવીસ લાખ પંચોતેર હજાર રૂપિયા) જેટલી થવા જાય છે. આટલી મોટી રકમનું સોનું ભક્તે અત્યંત ભાવપૂર્વક મા અંબાના ચરણોમાં ધરાવીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભક્તની આ શ્રદ્ધાને બિરદાવવામાં આવી
આ દાનની સૌથી વિશેષ અને હૃદયસ્પર્શી બાબત એ છે કે આટલું મોટું દાન આપવા છતાં દાનવીર ભક્તે પોતાની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખી છે. આજના સમયમાં જ્યાં લોકો નાના અમથા દાનમાં પણ પ્રસિદ્ધિ અને નામ ઝંખતા હોય છે, ત્યાં આ માઈ ભક્તે 'ગુપ્ત દાન'નો સાચો મહિમા સમજાવીને નિઃસ્વાર્થ ભક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. અંબાજી મંદિરના ટેમ્પલ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા સત્તાવાર રીતે આ દાનનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભક્તની આ શ્રદ્ધાને બિરદાવવામાં આવી હતી.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર ભારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર
લાખો રૂપિયાના આ ગુપ્ત અને શ્રદ્ધાભર્યા સોનાના દાનને લઈને અંબાજી મંદિર ભક્તોમાં અને સમગ્ર રાજ્યમાં ફરી એકવાર ભારે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.