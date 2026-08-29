Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે મા અંબાના માઈ ભક્તનો અનોખો સેવાભાવ; માતાના ચરણોમાં 24.75 લાખની 2 સોનાની લગડીઓ અર્પણ

રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે મા અંબાના માઈ ભક્તનો અનોખો સેવાભાવ; માતાના ચરણોમાં 24.75 લાખની 2 સોનાની લગડીઓ અર્પણ

અંબાજી મંદિરમાં અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે માઈભક્તો દ્વારા સોનાનું દાન કરવાનો પ્રવાહ સતત જળવાઈ રહ્યો છે. તાજેતરમાં એક શ્રદ્ધાળુ ભક્તે મા અંબાના ચરણોમાં સોનાની બે લગડીઓનું ભવ્ય દાન કરી પોતાની આસ્થા વ્યક્ત કરી હતી. 167.270 ગ્રામ વજનની 2 સોનાની લગડીઓનું દાન કર્યું. જેની અંદાજિત 24.75 લાખની કિંમત થાય છે.  અંદાજિત કિંમતનું સોનું સુવર્ણ શિખર માટે ઉપયોગમાં લેવાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 29, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:27 AM IST
રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે મા અંબાના માઈ ભક્તનો અનોખો સેવાભાવ; માતાના ચરણોમાં 24.75 લાખની 2 સોનાની લગડીઓ અર્પણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નેપાળમાં ત્રીજું લેક પણ ફાટવાની અણીએ! ચીની દૂતાવાસનું ડરામણું એલર્ટ, 3 દિવસમાં ભારે
2
3
4
5