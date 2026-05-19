/મોંઘવારીનો ડબલ ડોઝ! પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે ખાદ્યતેલની કિંમતમાં ભડકો, જાણો નવા ભાવ

Edible Oil Prices Hike: મોંઘવારી હવે ધીમે ધીમે નહીં પણ ધ્રુસકે ને ભ્રુસકે વધી રહી છે. આવક સ્થિર છે. પણ ખર્ચાનું મીટર રોજ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ ફરી મોંઘું થયું. ખાદ્યતેલના ભાવમાં પણ આગ લાગી અને સામાન્ય માણસનું મહિનાનું બજેટ હવે ખોરવાઈ ગયું છે. તો આખરે કેટલો વધ્યો છે ભાર?, અને શું કહી રહી છે જનતા? ચાલો જાણીએ.
Edible Oil Prices Hike: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની આગ હવે ગુજરાતના રસોડાં સુધી પહોંચી ગઈ છે. ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવની સીધી અસર પેટ્રોલ-ડીઝલ પર જોવા મળી રહી છે. થોડા દિવસ પહેલા જ 3 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો હતો અને હવે ફરી પેટ્રોલમાં 87 પૈસા અને ડીઝલમાં 93 પૈસાનો વધારો થયો છે.
અસર પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવવધારા પુરતી સીમિત નથી. ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘું થતા રોજિંદી જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓના ભાવ પણ સતત વધી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ખાદ્યતેલના બજારમાં તો જાણે ભાવનો ભૂકંપ આવ્યો હોય તેવી સ્થિતિ છે.
કયા તેલનો કેટલો ભાવ?
સિંગતેલનો ડબ્બો 2765 રૂપિયા, કપાસિયા તેલનો ડબ્બો 2620 રૂપિયા, પામોલીન તેલનો ડબ્બો 2400 રૂપિયા અને સનફ્લાવર તેલનો ડબ્બો 2550 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. માત્ર છેલ્લા 7 દિવસમાં જ ખાદ્યતેલના ભાવમાં સરેરાશ 50થી 60 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે. રસોડાનું બજેટ બગડ્યું છે અને ગૃહિણીઓથી લઈને નોકરીયાત વર્ગ સુધી દરેકની ચિંતા વધી ગઈ છે.
લાગી શકે છે વધુ એક મોંઘવારીનો ઝટકો
એક તરફ EMI, બાળકોની ફી, ઘરખર્ચ, દવાખર્ચ અને હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ સાથે ખાદ્યતેલના વધતા ભાવ મધ્યમવર્ગ માટે મહિનાનો અંત લાવવો હવે પડકાર બની રહ્યો છે. આર્થિક નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો નહીં થાય, તો આગામી દિવસોમાં મોંઘવારીનો વધુ એક ઝાટકો લાગી શકે છે.
આખરે કમાઈએ કેટલું અને બચાવીએ કેટલું?
હાલની સ્થિતિમાં સામાન્ય માણસ એક જ સવાલ પૂછે છે કે, આખરે કમાઈએ કેટલું અને બચાવીએ કેટલું? કારણ કે મોંઘવારીનો માર હવે ખિસ્સા સુધી સીમિત નથી રહ્યો, પણ સીધી જીવનશૈલી પર અસર કરી રહ્યો છે.