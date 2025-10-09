તું મારી નહીં તો કોઈની થવા ના દઉ...! જીજા-સાળીના લફરાએ બે પરિવારોને બરબાદ કર્યા
Surat Crime News : સુરતના ઉધનામાં ડબર મર્ડરની ચકચારી ઘટના. બનેવીએ સાળા-સાળીને ઉતાર્યા મોતને ઘાટ. બનેવીએ યુપીથી લગ્ન ખરીદી માટે આવેલા સાળા-સાળીની હત્યા કરી. સાસુને પણ છરી મારતા ગંભીર રીતે ઘાયલ. બનેવીએ સાળીને પેટના ભાગે છરી મારીને હત્યા કરી
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : ‘તું મારી નહીં તો કોઈની થવા ના દઉ...’ આ શબ્દ હતા જીજાજીના પોતાની સાળી માટેના. જીજાજીનો સાળી પ્રત્યેનો ગાંડો પ્રેમ બે હત્યા સુધી પહોંચ્યો હતો. ઉધના વિસ્તારમાં થયેલી ડબલ મડર કેસ મામલે ઉધના પોલીસે હત્યારા જીજાની ધરપકડ કરી તેને જેલ ભેગો કર્યો હતો. સાળી સાથે લગ્ન કરવાની જીદ પહેલા પત્ની પાસે કરી હતી અને બાદમાં પિયર પક્ષના લોકો સામે કરી હતી. સાળીએ લગ્ન કરવાની ના પાડી દેતા જીજાએ પિત્તો ગુમાવ્યો હતો અને પોતાની પાસેના ચપ્પુ વડે સાળા, સાળી અને સાસુ પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં સાળા અને સાળીનું મોત નીપજ્યું હતું જ્યારે સાસુને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડાઈ છે.
ઉધના વિસ્તારમાં આવેલી જલારામ નગર-2માં 32 વર્ષીય સંદીપ ગૌડના વર્ષા સાથે લગ્ન થયા હતા, દંપતીને સંતાનમાં બે દીકરા પણ છે. દરમિયાન સંદીપને ત્યાં તેમની સાસુ, સાળી મમતા અને સાળો નિશ્ચય યુપીથી આવ્યા હતા. ડિસેમ્બરમાં નિશ્ચયેના લગ્ન હોઇ ખરીદી માટે પરિવાર સુરત આવ્યો હતો. બુધવારે રાત્રિ દરમિયાન સંદીપ ગૌડ, તેની પત્ની, સાળો અને સાળી સાથે બંધ રૂમમાં બેઠા હતા. આ દરમિયાન એકાએક ઘરમાંથી ચીસાચીસનો અવાજ આવ્યો હતો. જેને કારણે સ્થાનિકોએ 112 ને જાણ કરતા ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.
પોલીસની ટીમ જ્યારે ઘરે પહોંચી ત્યારે ઘર લોહી લુહાણ હાલત જોવા મળી હતી. સાળો, સાળી અને તેની માતા ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં પડ્યા હતા. જેથી આ તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા હતા. બીજી તરફ આ હુમલો ખુદ સંદીપ ગૌડે કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેથી પોલીસે તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા સાળો અને સાળીનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. ઉધના પોલીસે ડબલ મર્ડરનો ગુનો નોંધ્યો છે.
બંનેના મોત થતા પોલીસે બંધ રૂમમાં હાજર પત્ની વર્ષાની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. જેમાં વર્ષાએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2021 માં તેની બહેન મમતા નોકરીની શોધમાં તેના ઘરે આવી હતી. જેથી સંદીપે તેને પોતાની સાથે પાંડેસરા વેદાંત સ્ટુડિયોમાં કામે લગાવી હતી. ધીરે ધીરે સમય વીતતો ગયો હતો અને બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. બંને વચ્ચે અવારનવાર ફિઝિકલ રિલેશન પણ બંધાયા હતા. આ દરમિયાન બંને વચ્ચેના પ્રેમની ગંધ પત્ની વર્ષાને આવી ગઈ હતી. વર્ષાએ આ વાતનો વિરોધ પણ કર્યો હતો. પરંતુ સંદીપે તેને છૂટાછેડા આપી દેવાની ધમકી આપી હતી. જેથી જે તે સમય દરમિયાન વર્ષા તેનો પતિ સંદીપ અને બહેન મમતા સાથે રહેવા લાગ્યા હતા.
જોકે બંને વચ્ચેના પ્રેમની જાણ મમતાની માતાને થઈ ગઈ હતી. જેથી મમતાને વતન બોલાવી લેવામાં આવી હતી. વર્ષ 2024 ડિસેમ્બરમાં મમતાએ સંદીપનો નંબર બ્લોક મારી તેની સાથે વાતચીત બંધ કરી દીધી હતી. અવનવર સંદીપ તેની પત્ની વર્ષાને કહેતો હતો કે, તે મમતા સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે. આ દરમિયાન મમતા તેની માતા અને ભાઈ લગ્નની ખરીદી માટે સુરત આવ્યા હતા જેથી ફરીથી સંદીપ એ પત્ની વર્ષાને વાત કરી હતી કે તેના અને મમતાના લગ્નની વાત તે પોતાના પરિવારજનને કહે કે, ‘જો મમતા મારી ન થશે તો કોઈની થવા ન દેશે’ તેવી ધમકી પણ આપી હતી.
બુધવારે રાત્રિ દરમિયાન બંધ રૂમમાં બધા બેઠા હતા ત્યારે સંદીપ એ મમતાને લગ્ન માટે જણાવ્યું હતું. પરંતુ મમતાએ લગ્નની ના પાડી દીધી હતી અને મમતાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘હું મારી બહેન સાથે દગો ના કરી શકું. મારી બેનનું શું થશે.’ આ વાત સાંભળી સંદીપ ગુસ્સે ભરાયો હતો અને પહેલેથી જ પોતાની પાસે રાખેલું ચપ્પુ વડે તેના પર હુમલો કર્યો હતો આ વચ્ચે તેનો ભાઈ પણ વચ્ચે પડ્યો હતો ભાઈને પણ ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી અને બાદમાં તેની સાસુને પણ ઉપરાછાપરી ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો.
મમતા પર સંદીપે ઉપરા છાપરી 13 જેટલા ચપ્પુના ઘા માર્યા હતા. મમતાએ તેની પાસે રહેલ સમગ્ર ઘટનાનો ઓડિયો પણ પોલીસે આપ્યો હતો. જેમાં હથિયારો સંદીપે જે ગાળા ગાળી અને ધમકી આપી હુમલો કર્યો હતો તે સમગ્ર ઘટનનો ઓડિયો હતો.
આ દરમિયાન પોલીસે બાતમીના આધારે અત્યારે એવા સંદીપ ગૌડની ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી ધરપકડ કરી હતી. હત્યારા સંદીપ અને મમતાના whatsapp ચેટ પણ મળી આવ્યા હતા. જેમાં સંદીપે અનેક અશ્લીલ વીડિયો મમતાને મોકલ્યા પણ હતા. હાલ તો આ સમગ્ર ઘટનામાં ઉધના પોલીસે ડબલ મર્ડરનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
