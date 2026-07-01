/ડૉ. જીવરાજ મહેતા: સફેદ કોટથી ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી સુધીની ગૌરવગાથા

દર વર્ષે 1 જુલાઈનો દિવસ એ નેશનલ ડૉક્ટર્સ ડે તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસ એ સમાજમાં ડૉક્ટરોના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને સન્માન આપવાનો દિવસ છે. જ્યારે પણ આપણે બીમાર પડીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલા ડૉક્ટરની યાદ આવે છે. આપણા સમાજમાં ડૉક્ટરને ભગવાનના બીજા સ્વરૂપ તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ દિવસ દેશના મહાન ડૉક્ટર ડો. બિધાનચંદ્ર રોયના સન્માનમાં ઉજવવામાં આવે છે તેમનો જન્મ 1 જુલાઈ 1882ના રોજ થયો હતો. આજે આપણે ગુજરાતના એક મહાન ડૉક્ટર અને જેમણે તબીબી સેવાની સાથે સાથે વહીવટી સેવા પણ એટલી જ સુંદર રીતે નિભાવી જાણી તેવા ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા વિશે વાત કરીશું.
અમરેલીમાં જન્મ
ડૉ. જીવરાજ મહેતાનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ 1887ના રોજ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી જિલ્લામાં થયો હતો અને તેમના પિતાનું નામ નારાયણભાઈ તથા માતાનું નામ જનકબા હતું. બાળપણથી જ તેઓ અભ્યાસમાં અત્યંત તેજસ્વી હતા. તેમના વિચારોમાં પણ ક્રાંતિ હતી. એક વિદ્યાર્થી તરીકે તેઓ ખુબ હોશિયાર હતા. જો કે આર્થિક રીતે પરિવાર નબળો હોવા છતાં ખુબ સંઘર્ષ કરીને તેઓ જીવનમાં આગળ વધ્યા. ભણવાનો ખર્ચો કાઢવા ટ્યુશન કર્યા, શિષ્યવૃત્તિ પણ મેળવી અને ડૉક્ટર બન્યા.
તબીબી ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન
ડૉ. જીવરાજ મહેતાની ડૉક્ટર તરીકે કારકિર્દી એટલી બધી ઉજ્જવળ હતી કે તેમણે રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીના અંગત ડૉક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. 1903માં તેઓએ મુંબઈની ગ્રાન્ટ મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. મેડિકલ શિક્ષણ માટે તેમણે ખુબ મહેનત કરીને સ્કોલરશીપ માટેની અઘરી પરીક્ષાઓ પણ પાસ કરી હતી. ત્યારબાદ લંડનમાં ઉચ્ચ તબીબી શિક્ષણ (MD અને FRCS) મેળવ્યું. લંડન રોકાણ દરમિયાન તેમણે લંડન ઈન્ડિયન એસોસિએશન સંસ્થા સ્થાપી હતી. 1921થી 1930 સુધીમાં તેઓએ ગુજરાત, મુંબઈ અને ભારતના અનેક જાહેર સંસ્થાઓમાં તથા સમિતિઓમાં અધ્યક્ષ પદે રહી મહત્વની કામગીરી કરી હતી. 1921માં તેઓ વડોદરા રાજ્યના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર તરીકે જોડાયા હતા. તેઓ મુંબઈની King Edward Memorial Hospital અને શેઠ ગોરધનદાસ સુંદરદાસ મેડિકલ કોલેજના પ્રથમ ડીન બન્યા હતા. ભારતમાં આધુનિક તબીબી શિક્ષણ અને સરકારી હોસ્પિટલોના વિકાસમાં તેમનું નોધપાત્ર યોગદાન રહ્યું છે.
સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા
ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે આપી સેવા
જ્યારે મહાગુજરાતનું આંદોલન થયું અને ગુજરાત બન્યું ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ થયો કે પહેલા મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે? તે વખતે ખંડુભાઈ દેસાઈ, બળવંતરાય મહેતા જેવા અનેક મહાનુભવોના નામ ચર્ચાયા હતા પરંતુ ત્યારબાદ તે વખતે 73 વર્ષના ડૉ. જીવરાજ મહેતાની પસંદગી થઈ. એ વખતે તેઓ મુંબઈ રાજ્યના મંત્રીમંડળમાં ગુજરાતના મંત્રીઓમાંથી સૌથી વરિષ્ઠ હતા. તેમના કાર્યકાળ દમરિાયન ગુજરાત નામનું નવું રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું જેનું વહીવટી માળખું તૈયાર કરવું, આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે મજબૂત પાયો નખાવવા, તથા વિકાસની દિશા નક્કી કરવા જેવી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો થયા.
મહત્વની કામગીરી
ડો. જીવરાજ મહેતા વિશે કેટલીક અજાણી વાતો..
FAQs
પ્રશ્ન. 1: ડૉ. જીવરાજ મહેતાનો જન્મ ક્યારે અને ક્યાં થયો હતો?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતાનો જન્મ 29 ઓગસ્ટ 1887ના રોજ ગુજરાતના અમરેલીમાં થયો હતો.
પ્રશ્ન. 2: ડૉ. જીવરાજ મહેતા કયા રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી હતા?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતા ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.
પ્રશ્ન. 3: ડૉ. જીવરાજ મહેતાએ કઈ મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતાએ ગ્રાન્ટ મેડિકલ કોલેજ, મુંબઈથી અભ્યાસ કર્યો હતો ત્યારબાદ ઉચ્ચ તબીબી શિક્ષણ માટે ઈંગ્લેન્ડ ગયા હતા.
પ્રશ્ન. 4: ડૉ. જીવરાજ મહેતા મહાત્મા ગાંધી સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા હતા?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતા સ્વતંત્રતાસંગ્રામ વખતે ગાંધીજીના અંગત ડૉક્ટર હતા.
પ્રશ્ન. 5: ડૉ. જીવરાજ મહેતા કઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજના પ્રથમ ડીન બન્યા હતા?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતા કિંગ એડવર્ડ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ અને શેઠ ગોરધનદાસ સુંદરદાસ મેડિકલ કોલેજ.
પ્રશ્ન. 5: ડૉ. જીવરાજ મહેતાને કયા ત્રણ રૂપોમાં યાદ કરવામાં આવે છે?
જવાબ. ડૉ. જીવરાજ મહેતાને ડૉક્ટર, સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને વહીવટકર્તા તરીકે યાદ કરવામાં આવે છે.