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ડૉ. જીવરાજ મહેતા: સફેદ કોટથી ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી સુધીની ગૌરવગાથા

National Doctor's Day 2026: આજે નેશનલ ડૉક્ટર્સ ડે છે અને આજના દિવસે આપણે ગુજરાતના તબીબી ક્ષેત્રે અત્યંત જાણીતા અને ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી ડૉ. જીવરાજ મહેતા વિશે વાત કરીશું, જેઓ તબીબી સેવા, શિક્ષણ, જાહેર વહીવટ એમ ત્રણેય ક્ષેત્રોમાં અત્યંત અસાધારણ યોગદાન આપનાર વિરલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:28 PM IST
ડૉ. જીવરાજ મહેતા: સફેદ કોટથી ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી સુધીની ગૌરવગાથા
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ડૉ. જીવરાજ મહેતા: સફેદ કોટથી ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી સુધીની ગૌરવગાથા
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