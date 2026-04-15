Drinking Rules in Gujarat: ગુજરાતમાં કોને મળે છે દારૂ પીવાની છૂટ? જાણી લો ડ્રાય સ્ટેટના આ નિયમો
Drinking Rules in Gujarat: ગુજરાત એક ડ્રાય સ્ટેટ છે, અહીં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. જો કે, 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો સ્વાસ્થ્યના આધારે 'હેલ્થ પરમિટ' મેળવી શકે છે. પ્રવાસીઓ અને વિદેશીઓ માટે પણ 'વિઝિટર પરમિટ'ની વ્યવસ્થા છે. માત્ર માન્ય દુકાનો પરથી જ નિર્ધારિત જથ્થામાં દારૂ ખરીદી શકાય છે.
- ગુજરાતમાં કોને અને કેવી રીતે મળી શકે છે દારૂ પીવાની કાયદેસર પરમિટ
- ગુજરાતમાં દારૂ ખરીદવા અને પીવાના કડક નિયમો
- હેલ્થ અને વિઝિટર પરમિટ મેળવવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
Drinking Rules in Gujarat: ગુજરાત એક ડ્રાય સ્ટેટ છે, એટલે કે અહીં દારૂના વેચાણ અને દારૂ પીવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે દારૂ ખરીદવો, વેચવો કે પીવો એ કાનૂની ગુનો છે. આ નિયમ રાજ્યમાં સામાજિક અને કાયદાકીય વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, એવું નથી કે અહીં કોઈ દારૂ પી જ શકતું નથી, અહીં અમુક ચોક્કસ લોકો માટે દારૂ પીવામાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ કે, આ છૂટ કોને અને કેવી રીતે મળે છે.
કોને મળી શકે છે દારૂ પીવાની મંજૂરી?
ગુજરાત સંપૂર્ણપણે ડ્રાય સ્ટેટ હોવા છતાં અહીં ચોક્કસ નિયમો હેઠળ છૂટછાટ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં દારૂનું વેચાણ પરમિટ વ્યવસ્થા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે, જેમાં અહીં 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરની કોઈ પણ વ્યક્તિ કામચલાઉ પરમિટ મેળવી શકે છે અને 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિ સ્વાસ્થ્યના આધારે હેલ્થ પરમિટ મેળવી દારૂ પી શકે છે. આ ઉપરાંત જે વ્યક્તિ ગુજરાતની બહારની છે અથવા વિદેશી પ્રવાસી છે, તેઓ પણ કામચલાઉ પરમિટ લઈને દારૂ ખરીદી અને પી શકે છે.
કેવી રીતે કામ કરે છે ગુજરાતમાં પરમિટ વ્યવસ્થા?
સરકાર દ્વારા કુલ 7 પ્રકારની પરમિટ ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં હેલ્થ પરમિટ ગુજરાતમાં સૌથી જૂની પરમિટોમાંથી એક છે છે. આ પરમિટ મેળવવા માટે અરજદારની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ અને માસિક આવક 25,000 રૂપિયાથી વધારે હોવી જોઈએ. સાથે જ અરજી કરવા માટે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કારણ હોવું અનિવાર્ય છે. ગુજરાતમાં કામચલાઉ ધોરણે રહેતા લોકો અને વિદેશીઓ માટેની પરમિટ દ્વારા દર મહિને 4 યુનિટ દારૂ ખરીદી શકાય છે. સામાન્ય રીતે આ પરમિટ એક મહિના માટે માન્ય હોય છે અને ત્યારબાદ તેને રિન્યૂ કરાવવી પડે છે.
1. હેલ્થ પરમિટ (Health Permit)
આ પરમિટ ગુજરાતના કાયમી રહેવાસીઓ માટે છે. જે વ્યક્તિની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ હોય અને જેમને સ્વાસ્થ્યના કારણોસર દારૂના સેવનની જરૂર હોય, તેઓ મેડિકલ બોર્ડના પ્રમાણપત્રના આધારે આ પરમિટ મેળવી શકે છે.
2. ટૂરિસ્ટ પરમિટ (Tourist Permit)
ગુજરાતની મુલાકાતે આવતા વિદેશી નાગરિકોને આ પરમિટ આપવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે એક મહિના માટે માન્ય હોય છે.
3. વિઝિટર પરમિટ (Visitor Permit)
ભારતના અન્ય રાજ્યોમાંથી ગુજરાતમાં કામ અર્થે કે ફરવા આવતા લોકો માટે આ પરમિટ છે. તે શરૂઆતમાં 7 દિવસ માટે મળે છે, જેને વધુમાં વધુ એક મહિના સુધી લંબાવી શકાય છે.
4. હંગામી રહેવાસી પરમિટ (Temporary Resident Permit)
જે લોકો મૂળ ગુજરાત બહારના છે પરંતુ નોકરી કે વ્યવસાય અર્થે ગુજરાતમાં સ્થાયી થયા છે, તેઓ આ કેટેગરીમાં પરમિટ મેળવી શકે છે.
5. ગ્રુપ પરમિટ (Group Permit)
મોટી કોન્ફરન્સ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનો કે બિઝનેસ મિટિંગ માટે જ્યારે વિદેશી પ્રતિનિધિઓ આવતા હોય, ત્યારે આયોજકો દ્વારા આખા જૂથ માટે સામૂહિક પરમિટ લેવામાં આવે છે.
6. તત્કાલ પરમિટ (Instant Permit)
કટોકટીના સંજોગોમાં અથવા મેડિકલ ઇમરજન્સીમાં જ્યારે ત્વરિત મંજૂરીની જરૂર હોય, ત્યારે આ પ્રકારની પરમિટ ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે.
7. લિકર એક્સેસ પરમિટ (GIFT City Permit)
તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા GIFT City ગાંધીનગર માટે ખાસ નિયમો જાહેર કરાયા છે. અહીં કામ કરતા કર્મચારીઓ અને તેમના સત્તાવાર મહેમાનો માટે આ સ્પેશિયલ પરમિટ આપવામાં આવે છે, જે 'વાઇન એન્ડ ડાઇન' (ત્યાં બેસીને પીવા)ની સુવિધા આપે છે.
દારૂ ખરીદવાની પ્રક્રિયા, નિયમો અને દેખરેખ
પરમિટ મેળવ્યા બાદ માત્ર સત્તાવાર કે સરકારી માન્ય દુકાનો પરથી જ દારૂની ખરીદી કરી શકાય છે. પરમિટ વિના દારૂ ખરીદવો કે વેચવો એ ગુનો ગણાય છે અને તેના માટે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. સરકાર આ પરમિટ પ્રણાલી પર કડક દેખરેખ રાખે છે અને જો કોઈ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તો પરમિટ રદ કરવા ઉપરાંત દંડ કે કાનૂની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે. આ વ્યવસ્થાનો મુખ્ય હેતુ રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તેમજ સામાજિક સંતુલન જાળવવાનો છે.
