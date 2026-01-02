Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

તુવેરની આડમાં ‘ઝેર’ની ખેતી! સુરેન્દ્રનગર પોલીસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સપાટો, કરોડોનો માલ જપ્ત

Surendranagar News: કસવાડી ગામની સીમના બે ખેતરમાંથી મોટાપાયે ગાંજાનું વાવેતર મળી આવ્યું. સાયલા તાલુકામાં “નશાની ધૂમ ખેતી” ૧૭.૫૪ કરોડનું ગાંજાનું વાવેતર પકડાયું. મીઠાપરાના ખેતરમાં છાપો મારતાં તુવેરના પાકની આડમાં વાવેલા ૧૨૦ નંગ ગાંજાના છોડ મળ્યા. ગાંજાના ભાવ ઊંચકાતા નશાની ખેતી કૂલીફાલી! સુરેન્દ્રનગરમાં એક જ દિવસમાં 17.53 કરોડનો ગાંજો ઝડપાયો એક ખેતરમાંથી 471 કિલો તો અન્ય બીજા ખેતરમાંથી 550 કિલો ગાંજો કર્યો જપ્ત. પોલીસે ગાંજા સાથે બે આરોપીની કરી ધરપકડ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:28 AM IST

Trending Photos

તુવેરની આડમાં ‘ઝેર’ની ખેતી! સુરેન્દ્રનગર પોલીસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સપાટો, કરોડોનો માલ જપ્ત

Surendranagar News: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સાયલા તાલુકામાં અગાઉ પણ બેથી ત્રણ વાર એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા ખેતરમાં અન્ય પાકોના હાડમાં ગાંજાનું વાવેતર કરી અને વેચાણ કરતા હોય તે અંગે દરોડા ભારી અને વિપુલ પ્રમાણમાં ગાંજો ઝડપ્યો છે ત્યારે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં સાયલા તાલુકાના ધજાડા પોલીસ સ્ટેશન હદ વિસ્તારના કસવાડી ગામ ખાતે બે જુદી જુદી રેડ દરમિયાન SOG અને ધજાળા સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા કસવાડી ગામમાંથી જુદા જુદા બે ખેતરોમાં તુવેર કપાસ અને એરંડાના પાક વચ્ચે કાળજાનું વાવેતર કર્યું હતું. 

Add Zee News as a Preferred Source

જેમાં SOG દ્વારા કરેલ રેડ માં 3036 kg 800 ગ્રામ વજનનો કરોડો રૂપિયાનો ગાંજો ઝડપી સ્થળ ઉપરથી બે આરોપી ને ઝડપી પાડી પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે જ્યારે દસાડા પોલીસ દ્વારા અનેક ખેતરમાં રેડ કરી 120 નંગ જેનું વજન 471 કિલો અને 800 ગ્રામ સાથે એક આરોપીની ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે ત્યારે કુલ 17.53 કરોડ નો મુદામાલ જપ્ત કર્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર એસઓજી અને ધજાડા પોલીસ દ્વારા એસ.પી સુરેન્દ્રનગર ની સુચના મુજબ લીમડી ડિવિઝન ડીવાયએસપી અને એસ ઓ જી તથા ધજાડા પોલીસ દ્વારા 31 ડિસેમ્બર અંતર્ગત નશાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા અને વેચાણ કરનાર સામે પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં બાદમી ના આધારે લીંબડી ડિવિજન ડીવાયએસપી અને તેની ટીમને મળેલ વાતમી આધારે સંજયભાઈ ભોપાભાઈ તાવિયા કસવાડી ગામના પોતાના કબજા વાળા ખેતરમાં એરંડા તથા કપાસના પાકની આડમાં ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરેલ હતો.

જે ગાંજાના છોડો તેઓ વેચાણ માટે પણ વહેલા હતા જે અંગે એસ ઓ જી એ રેડ કરી કસવાડી ગામમાંથી 550 ગાંજાના છોડ કે જેનું વજન કુલ 3036 કિલો અને 800 ગ્રામ થાય છે જે મુદ્દા માલની કુલ કિંમત 15 કરોડ 18 લાખ 40 હજાર નો જપ્ત કરી આરોપીને ઝડપી ગુનો નોંધ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જ્યારે ધજાડા પોલીસ દ્વારા કસવાળી જ ગામમાં અન્ય એક ખેતરમાં રેડ પડી 120 નંગ જેનું વજન 471 કિલો અને 800 ગ્રામ થાય છે જેની કુલ કિંમત બે કરોડ 35 લાખ 90 હજાર નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી એક આરોપીને ઝડપી પાડી ધજાડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 

આમ ફૂલ મળી અંદાજે રૂ.17.53 કરોડ નો લીલા ગાંજાનું વાવેતર સાથે બે શખ્સો ઝડપાતા ચકચાર મચી જવા પામી છે.નવા વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા માં મોટા પ્રમાણમાં ગાંજા નું વાવેતર ઝડપી પાડી સારી કામગીરી કરવા બદલ જિલ્લા પોલીસ વડાએ બંને ટીમને બિરજાવી હતી અને પ્રોત્સાહન રૂપે બંને ટીમને 5100 સો રૂપિયા પ્રોત્સાહન પુરસ્કાર આપવાનું પણ જણાવ્યું છે ત્યારે આ એક જ વિસ્તારમાં અનેકવાર ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાતા પોલીસ આ વાવેતર કરનાર વાવેતરનું વેચાણ કર્યા બાદ ખરીદનાર અને આવા કોઈ અન્ય સક્ષોની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewsSurendranagarDrugDrug businessMithaparaKaswadiSayla talukaપોલીસનો મેગા સર્ચ ઓપરેશનગાંજાની ખેતીલીલું સોનુંલીલો નશોકસવાડીસાયલામાં નશાની ધૂમ ખેતી

Trending news