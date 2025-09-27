Prev
ચોકલેટ-બિસ્કીટની આડમાં ડ્રગ્સ! ફરી વિદેશથી પાર્સલમાં આવતું લાખોનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું, આ રીતે લવાતું!

Ahmdabad News: ફરી એકવાર વિદેશથી પાર્સલમાં આવતું લાખ્ખો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ કબ્જે કરવામાં આવ્યું છે. ચોકલેટ અને બિસ્કીટની આડમાં ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું. SOGએ આવા 6 પાર્સલમાંથી 52.58 લાખની કિમતનો હાઈબ્રિડ ગાંજો કબ્જે કર્યો છે. જોકે પાર્સલ પર રહેલી માહિતીના આધારે આરોપી સુધી પહોચવા તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:05 PM IST

ફોરેન પોસ્ટ ઓફિસમાંથી ફરી એક વખત વિદેશથી આવતો લાખ્ખો રુપિયાનો હાઈબ્રિડ ગાંજો ઝડપાયો છે. ચોકલેટ અને બિસ્કીટની આડમાં હાઈબ્રિડ ગાંજાની આંતરરાષ્ટ્રીય હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી. લંડનથી સુરત જઈ રહેલા પાર્સલોની તપાસ કરતા 6 પાર્સલમાંથી આ હાઈબ્રિડ ગાંજો મળી આવ્યો છે. 52.58 લાખની કિમંતનો 525 ગ્રામ હાઈબ્રિડ જાંગો મળી આવતા એસઓજીએ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઉપરાંત આ ડ્રગ્સ મંગાવનાર કોણ છે તેની પણ તપાસ શરુ કરી છે.

6 પાર્સલમાંથી 52 લાખથી વધુની કિંમતનો હાઈબ્રિડ ગાંજો મળી આવતા પોલીસે આ પાર્સલ મોકલનાર અને મેળવનારની તપાસ શરુ કરી હતી. જેમાં લંડનથી આ પાર્સલ પ્રકાશ પટેલે સુરતના રમેશ પટેલને મોકલ્યુ હોવાની માહિતી મળી છે. પરંતુ પાર્લસ પર રહેલી વિગત ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પરંતુ આરોપી પાર્સલ ના નંબરના આધારે તેને ટ્રેક કરી સ્થાનિક પોસ્ટ ઓફિસમાં પહોંચ્યા બાદ જ કોન્ટેક્ટ કરી તે પાર્સલ મેળવી લેતા હતા.. જેથી આરોપીની સાચી ઓળખ અને સરનામા રેકોર્ડ પર આવતા નથી.

આ અગાઉ પણ ગ્રામ્ય પોલીસે, સાયબર અને ક્રાઈમ બ્રાંચે પણ વિદેશથી આવતા પાર્સલમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપ્યો હતો. જેની તપાસમાં સ્થાનિક પોલીસની સાથે એફબીઆઈ પણ જોડાઈ હતી.. તેમ છતાં ડ્રગ્સની આતરરાષ્ટ્રીય હેરાફેરી અટકી નથી કે તેના આરોપી પણ ઝડપાયા નથી. ત્યારે વિદેશથી આવતા આવા ડ્રગ્સના જથ્થાને કેવી રીતે રોકી શકાય તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે.
 

