અમદાવાદ : નશામાં ધૂત કોંગ્રેસ નેતાએ સર્જ્યો અકસ્માત, લોકોએ ચખાડ્યો મેથીપાક
Ahmedabad : અમદાવાદમાં નબીરાઓનો નશો ઉતરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો અને તેમાં પણ જો રાજકીય વગ હોય તો પછી પૂછવું જ શું? મણિનગરમાં ગતરાત્રે કોંગ્રેસના કદાવર નેતા હિંમતસિંહ પટેલના ભાણીયાએ દારૂના નશામાં ધૂત થઈને રસ્તા પર અક્સ્માત સર્જ્યો હતો. જોકે, અકસ્માત બાદ ભાગવા જતાં લોકોના ટોળાએ તેને પકડી પાડી બરાબરનો મેથીપાક ચખાડ્યો હતો.
- મણિનગરમાં ગતરાત્રે કોંગ્રેસ નેતાએ સર્જ્યો અકસ્માત
- કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય હિંમતસિંહ પટેલના ભાણીયા વિશાલ ગુર્જરે સર્જ્યો અકસ્માત
- વિશાલ ગુર્જર યુથ કોંગ્રેસનો પૂર્વ શહેર પ્રમુખ રહી ચૂક્યો છે
Ahmedabad : અમદાવાદના મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન પાસે આવેલી સિટી કોર્નર સામે ગતરાત્રે જોરદાર ધડાકો થયો. કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ હિંમતસિંહ પટેલનો ભાણીયો વિશાલ ગુર્જર પોતાની કાર લઈને પૂરપાટ ઝડપે નીકળ્યો હતો. નશામાં ચકચૂર વિશાલની કારે રસ્તા પર પાર્ક કરેલા બે વાહનોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી.
અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે આસપાસના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ જ્યારે કાર ચાલકને બહાર કાઢ્યો ત્યારે તે ભાન ભૂલેલી હાલતમાં હતો અને તેના મોઢામાંથી દારૂની દુર્ગંધ આવી રહી હતી.
વિશાલ ગુર્જર યુથ કોંગ્રેસનો પૂર્વ શહેર પ્રમુખ
અકસ્માત સર્જનાર વિશાલ ગુર્જર યુથ કોંગ્રેસનો પૂર્વ શહેર પ્રમુખ રહી ચૂક્યો છે. સત્તા અને વગના નશામાં ચૂર વિશાલે કાયદાના લીરેલીરા ઉડાડ્યા હતા. કારના કાચ પર પ્રતિબંધિત બ્લેક ફિલ્મ લગાવેલી હતી અને કાર પર NSUIની પ્લેટ પણ લાગેલી હતી. અકસ્માત બાદ ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ વિશાલને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને પોલીસને હવાલે કર્યો હતો. જે-ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી વિશાલ ગુર્જરની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે વિશાલ ગુર્જર ક્યાંથી દારૂ પીને આવતો હતો અને કઈ જગ્યાએ જઈ રહ્યો હતો. ગુજરાતમાં દારૂબંધીના દાવાઓ વચ્ચે એક રાજકીય પરિવારનો સભ્ય નશાની હાલતમાં પકડાય તે પોલીસ માટે પણ સવાલ ઉભા કરે છે. પોલીસે ડ્રીંક એન્ડ ડ્રાઇવનો ગુનો નોંધી આરોપીનું બ્લડ સેમ્પલ લેવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
