વલસાડમાં ડમ્પિંગ સાઈટ બની ડેન્જર ઝોન, કચરો સળગાવી લોકોના જીવ સાથે રતમ
એક તરફ સરકાર 'સ્વચ્છ ભારત'ના બણગાં ફૂંકે છે, તો બીજી તરફ વલસાડ નગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારીને કારણે આજે માત્ર ઔરંગા નદી જ નહીં, આખું શહેર પણ નરક જેવી સ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યું છે.
Valsad News: વલસાડમાં વિકાસના બદલે વિનાશ વેરાઈ રહ્યો હોય તેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે.કારણ કે તંત્રના પાપે આજે ઔરંગા નદી ગંદકીથી ખદબદી રહી છે. તો ડમ્પિંગ સાઈટ પર સળગતો કચરો પણ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે સંકટ બન્યો છે. ત્યારે કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ હોવા છતાં તંત્ર લોકોના જીવ સાથે કઈ રીતે કરી રહી છે ચેડાં...
વલસાડમાં 'સ્વચ્છ ભારત મિશન' જાણે માત્ર કાગળ પરની કવાયત બનીને રહી ગયું છે. પાલિકાને સ્વચ્છતા માટે કરોડોની ગ્રાન્ટ મળે છે, પરંતુ જમીની હકીકત કચરાના ઢગલા નીચે દબાઈ ગઈ છે. તંત્રની લાપરવાહી તો જુઓ,,, ડમ્પિંગ સાઈટ પરથી કચરાનો નિકાલ કરવાના બદલે તેને સીધો સળગાવી દેવામાં આવે છે. આ ઝેરી ધુમાડો વલસાડવાસીઓના ફેફસામાં ઝેર ઘોળી રહ્યો છે. ડમ્પિંગ સાઈટ પર કચરો ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે, અને તંત્રના પાપે આ કચરો હવે ઔરંગા નદીના પવિત્ર જળને પણ પ્રદૂષિત કરી રહ્યો છે.
વલસાડની જનતાન આરોપ છે કે વિકાસના નામે માત્ર નેતાઓ અને અધિકારીઓ જ ફૂલ્યા-ફાલ્યા છે. તો બીજી તરફ, નગરપાલિકાના અધિકારીઓ પાસે હંમેશાની જેમ જવાબો તૈયાર છે. ચીફ ઓફિસર કોમલ પટેલનું કહેવું છે કે જૂના કચરાના નિકાલ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે અને ટૂંક સમયમાં 'બાયો-માઈનિંગ' શરૂ કરાશે.
સુપ્રીમ કોર્ટ અને સરકારની ગાઈડલાઈનનો હવાલો આપી તંત્ર એવું સાબિત કરવા મથે છે કે બધું નિયમ મુજબ ચાલે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે, જો બધું નિયમ મુજબ છે તો ઔરંગા નદી કોના પાપે પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. નિકાલ કરવાના બદલે કચરો કેમ સળગે છે? ઔરંગા નદી ગટર બનવા લાગી ત્યાં સુધી સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન્ટ કેમ ઊભો ન થયો? કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ક્યાં વપરાય છે? કચરાના નિકાલમાં કે પછી ભ્રષ્ટાચારના ખાડામાં? જ્યારે પણ સવાલ કરાયો છે ત્યારે તંત્રની 'ટૂંક સમય' વાળી કેસેટ વર્ષોથી વાગી રહી છે, પણ પ્રજાની મુશ્કેલીનો અંત આવતો નથી.
તંત્રના દાવા એક તરફ અને પ્રજાની વેદના બીજી તરફ. સત્ય હકીકત તો એ છે કે, જે ઔરંગા નદી, વલસાડ જિલ્લાની જીવાદોરી છે, તે તંત્રના પાપે આજે કચરાનું વહન કરતી ગટર બની ગઈ છે. વલસાડની જનતા આજે તંત્રને પુછી રહી છે કે તેમને શુદ્ધ હવા અને પાણી ફરી મળશે? કે પછી દર વખતની જેમ આશ્વાસનોના વાયદાથી જ સંતોષ માનવો પડશે.
