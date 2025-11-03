સુખી સંપન્ન ગુજરાતમાં ખેડૂતની આત્મહત્યા, દેવામાં ડૂબેલા દ્વારકાના ખેડૂતે મોત વ્હાલુ કર્યું
Farmers Suicide In Gujarat : ગોલ્ડ લોન લઈને ખેતી કરનારા દ્વારકાના ખેડૂત આર્થિક દેવામાં ડુબ્યા, આર્થિક સંકટથી કર્યો આપઘાત, પરિવારે સરકાર પાસે સહાયની મદદ માંગી
Dwarka News ; ગુજરાત ખેડૂતો માટે સુખી સમૃદ્ધ રાજ્ય ગણાતું હતું. પરંતું હવે સુખી રાજ્યના ખેડૂતો પણ સંકટમાં મૂકાયા છે. કમોસમી વરસાદ સામે ગુજરાતના ખેડૂતો સરકાર પાસે મદદની આશા કરી રહ્યાં છે ત્યારે આર્થિક સંકટમાં આવી ગયેલા ખેડૂત પુત્રની આત્મહત્યાથી ચકચાર મચી ગઈ છે.
રાજ્યમાં ફરી એક વખત ખેડૂતની આત્મહત્યાના દુખદ સમાચાર આવ્યા છે. દ્વારકાના ભાણવડના માનપર વિસ્તારના 37 વર્ષીય કરસનભાઈ વાવનોટિયાએ આપઘાત કર્યાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. કમોસમી વરસાદથી પાક બરબાદ થતા ખેડૂત પર આર્થિક સંકટ તૂટી પડ્યું હુતં. ગોલ્ડ લોન લઈને ખરીદેલું બિયારણ વરસાદથી નાશ પામતાં કરસનભાઈને ભારે નુકસાન થયું હતું. તેથી માનસિક તણાવ અને નિરાશામાં આવી ખેડૂતે અંતિમ પગલું ભર્યુ હતું.
કરસનભાઈ વાવનોટિયાના આપઘાતથી ગ્રામજનોમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. પરિવારજનોએ સરકાર પાસે વળતર અને સહાયની માંગ કરી છે. સ્થાનિક પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આમ, ખેડૂત આત્મહત્યાના સતત વધતા કેસો સરકાર માટે ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. સરકારે સહાય કરશે તેવી જાહેરાત કરી છે. પરંતું સહાય મળે ત્યાં સુધી અનેક ખેડૂતો દેવામાં ડૂબી જશે.
કોંગ્રેસનો આક્ષેપ
કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીશ દોશીએ આ મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, વરસાદને કારણે ખેતી નાશ પામી છે. કપાસ, મગફળી, ડાંગર, સોયાબીન સહિતના અનેક પાકોને નુકસાની થઈ છે. ગુજરાતનાો ખેડૂત પારાવાર નુકસીનામાં ધકેલાયા છે. હતાશ ને નિરાશા અને આર્થિક દેવામાં ડુબેલા ખેડૂતોના સમાચાર મળ્યા છે. દ્વારકાના ખેડૂતે આપઘાત કર્યો છે. જે દુખદ અને ચિંતાનો વિષય છે. સરકાર સરવેના નામે નાટક બંધ કરે અને તાત્કાલિક વળતર ચૂકવે. સો ટકા પાક નાશ પામ્યો છે, તો સો ટકા વળતર ચૂકવે. સરકાર ખેડૂતોના દેવા માફ કરે. તો જ ખેડૂતો આર્થિક પાયમાલીમાંથી બહાર આવશે, અને તો જ તેમનું જીવન ટકી શકશે. હું ખેડૂતોને વિનંતી કરુ છું, તમે જગતના તાત છો, મહેરબાની કરીને હતાશા નિરાશમાં ન ધકેલાઓ. તમે અતિમ પગલું ન ભરો. તમારો પરિવાર ગુજરાત અને જગત માટે જરૂરી છે. બીજા કોઈ ખેડૂત આવુ ન કરે તે માટે તાત્કાલિક સરકાર સહાય કરશે. તો જ ગુજરાતનો ખેડૂત બચશે અને પ્રગતિ કરશે.
