/કૃષ્ણની નગરી અને રોમનું સદીઓ જૂનું કનેક્શન, બેટ દ્વારકાના દરિયામાંથી મળ્યો પ્રાચીન ખજાનો; રહસ્યો પરથી ઊંચકાયો પડદો

Dwarka Roman Connection: શું તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જે સમુદ્રના મોજાં આજે બેટ દ્વારકાના કિનારે અથડાય છે, તે જ મોજાંઓ પર હજારો વર્ષ પહેલાં રોમન સામ્રાજ્યના વિશાળ જહાજો સવાર થઈને આવતા હશે? શું દ્વારકા માત્ર એક ધાર્મિક નગરી જ નહીં, પણ વિશ્વના વેપારનું સૌથી મોટું પ્રવેશદ્વાર હતું? દાયકાઓથી સમુદ્રના પેટાળમાં દફન થયેલા રહસ્યો પરથી હવે પડદો ઊંચકાયો છે. હજારો વર્ષો પહેલાં ગુજરાતનો આ ટાપુ રોમન સામ્રાજ્ય સાથે કઈ રીતે દરિયાઈ વેપાર કરતો હતો. ચાલો જાણીએ.
Dwarka Roman Connection: દેવભૂમિ દ્વારકાના સમુદ્ર કિનારેથી ભારતની પ્રાચીન સમૃદ્ધિના જીવંત પુરાવા મળી આવ્યા છે. ASI એટલે કે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ દ્વારા બેટ દ્વારકાના દરિયાકાંઠે હાથ ધરવામાં આવેલા ઉત્ખનનમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણની 'અન્ડરવોટર આર્કિયોલોજી વિંગ' દ્વારા ઓખા નજીક આવેલા બેટ દ્વારકા ટાપુ પર ઐતિહાસિક ઉત્ખનનનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણતાના આરે છે. બેટ દ્વારકાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આટલા પદ્ધતિસરના અને વૈજ્ઞાનિક સ્તરે ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે ભારતની ભવ્ય દરિયાઈ વિરાસતને દુનિયા સામે લાવશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું ધબકતું કેન્દ્ર
હાલના ઉત્ખનન દરમિયાન અહીંથી વિદેશી બનાવટના માટીના વાસણો, કાચના કિંમતી મણકા, શંખની કલાત્મક બંગડીઓ અને પ્રાચીન સિક્કાઓનો મોટો ખજાનો મળ્યો છે. પુરાતત્વવિદોના મતે, બેટ દ્વારકા સદીઓ પહેલાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું ધબકતું કેન્દ્ર હતું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં જેનો 'અંતરદ્વીપ' તરીકે ઉલ્લેખ છે, તે જ આ સ્થળ હોવાનું મનાય છે.
વિદેશી ગ્રંથ ‘પેરિપ્લસ ઓફ ધ એરિયન સી’માં જે ‘બારાકા’ બંદરનો ઉલ્લેખ છે, તેના તાર પણ બેટ દ્વારકા સાથે જોડાયેલા છે. આ ટાપુ વ્યૂહાત્મક રીતે એટલો મહત્વનો હતો કે અહીંથી રોમન સામ્રાજ્ય સહિતના પશ્ચિમી દેશો સાથે દરિયાઈ માર્ગે વેપાર થતો હતો.
વિશ્વના નકશા પર દ્વારકાનો દિવ્ય ઇતિહાસ
બેટ દ્વારકાના આ અવશેષો માત્ર પથ્થર કે સિક્કા નથી, પણ ભારતની ગૌરવશાળી દરિયાઈ સત્તાના જીવંત પુરાવા છે. ગીચ વનસ્પતિ અને વન્યજીવોના પડકારો વચ્ચે ASI દ્વારા થઈ રહેલું આ પ્રથમ પદ્ધતિસરનું ઉત્ખનન સાબિત કરે છે કે, હજારો વર્ષો પહેલાં અહીં એક અત્યંત આધુનિક અને સમૃદ્ધ સભ્યતા ધબકતી હતી. આ સંશોધન આગામી દિવસોમાં વિશ્વના નકશા પર દ્વારકાના ઇતિહાસને એક નવી અને ભવ્ય ઊંચાઈએ લઈ જશે, જે ભારતની દરિયાઈ વિરાસતનું ગૌરવ વધારશે.