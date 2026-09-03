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જન્માષ્ટમીના દિવસે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં દર્શન-આરતીના સમયમાં ફેરફાર, જુઓ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

શુક્રવાર, 4 સપ્ટેમ્બરે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનું પર્વ છે. દ્વારકામાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવા માટે તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન અને આરતીનું ટાઈમટેબલ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 03, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:20 PM IST
જન્માષ્ટમીના દિવસે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં દર્શન-આરતીના સમયમાં ફેરફાર, જુઓ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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