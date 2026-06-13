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ગુજરાતના રાજકીય ગલિયારામાં નવી ચર્ચા, કેમ મળ્યા હર્ષ સંઘવી અને નરેશ પટેલ ?

રાજકોટ પ્રવાસ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નરેશ પટેલના નિવાસસ્થાને મુલાકાત લીધી હતી. બંને આગેવાનો આ મુલાકાતને લઈને રાજકીય ગલિયારામાં અનેક અટકળો શરૂ થઈ છે. જો કે, નરેશ પટેલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ માત્ર સામાજિક મુલાકાત હતી. અન્ય કોઈ રાજકીય ચર્ચા થઈ નથી. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 13, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:48 PM IST
ગુજરાતના રાજકીય ગલિયારામાં નવી ચર્ચા, કેમ મળ્યા હર્ષ સંઘવી અને નરેશ પટેલ ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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